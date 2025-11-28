Ruhu En Genç 3 Burç: Zaman Onları Hiç Etkilemiyor!

Yay burcu, ruhu en genç olan burçlardan biridir. Onun için hayat, keşfedilecek bir oyun alanıdır. Yeni fikirler, yeni insanlar ve yeni yerler her zaman ilgisini çeker. Aynı yerde, aynı düzende, aynı döngüde kalmak ona göre değildir. İçindeki maceracı ruh, yaşına rağmen canlılığını hiç kaybetmez.

Çoğu zaman sorumluluklardan kaçtığı düşünülse de aslında Yay, hayata hafif bakmayı başarabilen nadir burçlardandır. Gülmeyi bilir, eğlenmeyi bilir ve en önemlisi umut etmeyi bırakmaz. Bu da onu her ortamda 'en genç ruhlu' kişi gibi gösterir.