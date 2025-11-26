Dert Mıknatısı 3 Burç: Sorunlar Nedense Hep Onları Buluyor!

Yengeç burçları, yalnızca kendi sorunlarını değil çevresindeki herkesin derdini de sırtlanır. Bir arkadaşının mutsuzluğu, aile içindeki bir gerginlik ya da sevdiği birinin kaygısı anında kendi problemi haline gelir. İyi olmak isterken, başkalarının yükünü de omuzlarına alır. Bu yüzden çoğu zaman kendini, çözmesi gereken meselelerin tam ortasında bulur.

Geçmişte yaşadığı kırgınlıkları da kolay kolay bırakmaz. Zihninin bir köşesinde her an bir anı, bir pişmanlık ya da 'keşke' dolaşır. Bu da onu sürekli tetikte tutar. Dert, Yengeç için geçici bir misafir değidir. Ne zaman rahatlayacak olsa, yeni düşünce kapıyı çalar.