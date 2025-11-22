En Çok Nazar Değen 4 Burç: Gözler Hep Onların Üzerinde!

Aslan burcu girdiği her ortamda doğal olarak parlayan bir enerjidir. Karizması, özgüveni ve dikkat çekici tavırlarıyla gözleri üzerinde toplar. Ancak bu ilgi, çoğu zaman beraberinde kıskanç bakışları da getirir. Aslan, farkında olmadan en hızlı nazar alan burçlardan biridir.

Her şey yolunda giderken bir anda yaşanan küçük terslikler, planların bozulması ya da motivasyonun düşmesi çoğu zaman 'Aslan’a yine nazar değdi' dedirtir. Çünkü insanlar onun ışığına hayran kalsa da bu ışık gözleri de üzerine çekmeyi başarır.