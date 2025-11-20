Geçmişe Takılıp Kalan 4 Burç: Hafızaları Adeta Arşiv Gibi!

Yengeç burcu için geçmiş, duygusal hafızanın en yoğun yaşandığı yerdir. Eski bir anı, bir fotoğraf, bir cümle veya bir eşya bile Yengeç’in kalbinde derin bir duygu dalgası yaratabilir. Onların zihni ve kalbi, yaşanan her şeyi saklama eğilimindedir.

Bu tutma hali sadece aşk ilişkileri için değil; arkadaşlık, aile bağları ve hatta iş hayatındaki eski deneyimler için de geçerli. Birine kırıldılarsa unutmazlar; biri onlara iyilik yaptıysa ömür boyu hatırlarlar. Geçmişi geride bırakmak bazen zorlayıcı olsa da, Yengeç’in duygusal hafızası aslında onu benzersiz yapan en güçlü yanlarından biridir.