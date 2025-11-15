Her Şeyi Aşırı Düşünen 4 Burç: Bir Cümleyi 40 Kere Kurcalıyorlar!

Başak için düşünmek bir refleks değil, tam zamanlı bir iştir. En ufak detayı bile filtrelerden geçirir, anlamlandırır, sonra bir daha düşünür. Birinin söylediği sıradan bir cümle bile Başak’ın zihninde “acaba bunu neden dedi?” diye dönüp durur. Mantık ve analiz onlar için nefes almak kadar doğal olduğu için, düşünce trafiği hiç bitmez.

Bu dönemde Başak burçları özellikle geçmiş konuşmalara, yanlış anlama ihtimallerine ve eksik kalan detaylara daha çok takılabilir. Her şeyi mükemmel anlamaya çalışırken kendilerini yormaya eğilimlidirler. Yine de bu derin düşünme hali, onları hayatın en dikkatli gözlemcisi yapar.