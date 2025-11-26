Yay Sezonundan En Çok Etkilenecek Burçlar: Hayatları Değişecek!

Bu dönem Yay burcu için adeta bir içsel yolculuk ve yeniden yapılanma süreci. Güneş’in kendi burcundaki etkisiyle doğal enerjisi güçlenirken, retro hareketler geçmişle yüzleşme ve eski hedefleri gözden geçirme fırsatı sunuyor. Önceden yarım kalan planlar, ertelenen hayaller ve unutulmuş istekler tekrar gündeme gelebilir.

Yay burcu için bu süreçte mesele ilerlemekten çok doğru yönü bulmak. Hedefler artık daha net hale gelirken, kişinin gerçek tutkularıyla bağlantı kurması kolaylaşıyor. Sabırlı davranıldığında, Yay sezonu kişisel farkındalık açısından oldukça verimli bir döneme dönüşebilir.