Ruhu En Yorgun 3 Burç: Dışarıdan Güçlü, İçeride Tükenmiş Hissedenler

Oğlak burcu güçlü, disiplinli ve dayanıklı görünür. Ancak kimsenin görmediği bir yorgunluğu vardır. Sürekli sorumluluk almak, güçlü olmak ve herkese yetmek zorunda hissetmek ruhunu sessizce tüketir. Dinlenmek aklından geçse bile kendine bunu çoğu zaman layık görmez.

Kendi duygularını bile ikinci plana atar. Her şey kontrol altında olsun isterken, iç dünyasında büyük bir baskı oluşur. Bu baskı zamanla ruhunu ağırlaştırır. Oğlak, en çok kendine karşı serttir ve bu da onu listeye en baştan sokar.