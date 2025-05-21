Risk Algına Göre Portföyünde Ne Olmalı?
Yatırım dünyası öyle karmaşık ki... Dolar mı alalım, altın mı dizelim, coin mi kovalayalım, yoksa hisse senedinde mi kaderimizi arayalım? Bazısı yatırım deyince “bankaya gidip vadeli hesap açmak” anlıyor, bazısı NFT alıp “ileride çok değerlenecek bu” diyerek duvara asıyor.
Peki sen? Paranı nasıl değerlendirmek istersin? Enflasyondan kaçarken riske mi koşarsın yoksa garanti sularda mı yüzersin? Bu test sana yatırım karakterini, risk algını ve portföyünde nelerin olması gerektiğini eğlenceli bir dille söyleyecek. Kahveni kap, paranı düşün, testi çöz!
Hazırsan başlayalım!
Not: Bu test herhangi bir yatırım tavsiyesi içermemektedir. Eğlence ve bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır.
1. Öncelikle yatırım yaparken seni en çok hangi düşünce yönlendiriyor?
2. Peki bir gün sabah uyanıp coinlerin %40 düştüğünü görsen ne yaparsın?
3. Bu zamana kadar tüm paranı tek bir yatırım aracına koyduğun oldu mu?
4. Peki hayalindeki “zengin olma senaryosu” hangisine benziyor?
5. Şu anda portföyünde hangileri var ya da hangilerinin olmasını isterdin?
6. Altın alıp unutmak sana çok mantıklı geliyor mu?
7. Arkadaşların seni yatırım konusunda nasıl tanımlar?
8. Peki şu anda eline 100.000 TL geçse ne yaparsın?
9. Bir yatırım hikayeni anlatırken “ya aslında çok iyi gidiyordu ama…” diye başlayan cümle kurdun mu?
10. Son olarak enflasyonla mücadele yöntemini seç:
Portföyünde Mevduat, Altın ve Varlık Fonları Olmalı!
Portföyünde Altın, Hisse, Dolar ve Fonlar Olmalı!
Portföyünde Hisse, Kripto, Fon ve Biraz Altın Olmalı!
Portföyünde Kripto, Girişim Sermayesi, Yüksek Riskli Fonlar Olmalı!
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