Seninle yatırım konuşmak, rollercoaster’da kahve içmek gibi bir şey. Her an bir şey olabilir ama çok eğlenceli! Yüksek riskli varlıklar, yeni çıkan coin’ler, girişim projeleri tam senlik. “Risk varsa ben de varım” diyorsun, ve bu cesaretinle çoğu kişiden ayrılıyorsun. Elbette her zaman kazanç olmuyor ama sen uzun vadede kazanmayı bilenlerdensin. Sadece dikkat: Tüm yumurtaları tek sepete koyma, yoksa sepet devrilirse omlet kaçınılmaz olur.