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Risk Algına Göre Portföyünde Ne Olmalı?

etiket Risk Algına Göre Portföyünde Ne Olmalı?

Mert Şenoğul
Mert Şenoğul - Onedio Üyesi
21.05.2025 - 17:01

Yatırım dünyası öyle karmaşık ki... Dolar mı alalım, altın mı dizelim, coin mi kovalayalım, yoksa hisse senedinde mi kaderimizi arayalım? Bazısı yatırım deyince “bankaya gidip vadeli hesap açmak” anlıyor, bazısı NFT alıp “ileride çok değerlenecek bu” diyerek duvara asıyor.

Peki sen? Paranı nasıl değerlendirmek istersin? Enflasyondan kaçarken riske mi koşarsın yoksa garanti sularda mı yüzersin? Bu test sana yatırım karakterini, risk algını ve portföyünde nelerin olması gerektiğini eğlenceli bir dille söyleyecek. Kahveni kap, paranı düşün, testi çöz!

Hazırsan başlayalım!

Not: Bu test herhangi bir yatırım tavsiyesi içermemektedir. Eğlence ve bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır.

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1. Öncelikle yatırım yaparken seni en çok hangi düşünce yönlendiriyor?

2. Peki bir gün sabah uyanıp coinlerin %40 düştüğünü görsen ne yaparsın?

3. Bu zamana kadar tüm paranı tek bir yatırım aracına koyduğun oldu mu?

4. Peki hayalindeki “zengin olma senaryosu” hangisine benziyor?

5. Şu anda portföyünde hangileri var ya da hangilerinin olmasını isterdin?

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6. Altın alıp unutmak sana çok mantıklı geliyor mu?

7. Arkadaşların seni yatırım konusunda nasıl tanımlar?

8. Peki şu anda eline 100.000 TL geçse ne yaparsın?

9. Bir yatırım hikayeni anlatırken “ya aslında çok iyi gidiyordu ama…” diye başlayan cümle kurdun mu?

10. Son olarak enflasyonla mücadele yöntemini seç:

Portföyünde Mevduat, Altın ve Varlık Fonları Olmalı!

Portföyünde Mevduat, Altın ve Varlık Fonları Olmalı!

Sen yatırım dünyasının sakin limanısın. Fazla risk seni yorar, kafanı bulandırır.

Paran sabit dursun, garanti faiz gelsin yeter diyorsun. Sana göre en iyi yatırım “uyurken bile değer kaybetmeyen” olandır.

Altın, TL mevduat, devlet tahvilleri ve belki biraz BES seni mutlu eder.

Sakinsin, kontrollüsün ama unutma, bazen küçük bir risk bile büyük bir fırsata dönüşebilir.

Portföyünde Altın, Hisse, Dolar ve Fonlar Olmalı!

Portföyünde Altın, Hisse, Dolar ve Fonlar Olmalı!

Senin yatırım stratejin tıpkı bir karışık tost gibi: her şeyden biraz var ama fazla abartmadan. Ne çok korkaksın ne de fazla cesur. Yatırım kararlarında mantık ve sezgiyi dengeliyorsun. Hisse senedi, eurobond, biraz altın ve azıcık kripto portföyüne renk katar. Kazancın stabil, stresin minimumda. Bravo, yatırım dünyasının tam ortasında sağlam bir yer tutuyorsun!

Portföyünde Hisse, Kripto, Fon ve Biraz Altın Olmalı!

Portföyünde Hisse, Kripto, Fon ve Biraz Altın Olmalı!

Sen yatırım işini eğlenceye dönüştürenlerdensin. “Para kazanmak sıkıcı olmamalı” diyen taraftasın. Piyasaları takip edersin, hisselere girip çıkarsın, düşüşü fırsat olarak görürsün. Kriptoyla içli dışlısın ama işin raconunu da biliyorsun. Biraz risk alırsın ama asla körü körüne hareket etmezsin. Bu özgüven ve analiz gücüyle daha çok kazanırsın!

Portföyünde Kripto, Girişim Sermayesi, Yüksek Riskli Fonlar Olmalı!

Portföyünde Kripto, Girişim Sermayesi, Yüksek Riskli Fonlar Olmalı!

Seninle yatırım konuşmak, rollercoaster’da kahve içmek gibi bir şey. Her an bir şey olabilir ama çok eğlenceli! Yüksek riskli varlıklar, yeni çıkan coin’ler, girişim projeleri tam senlik. “Risk varsa ben de varım” diyorsun, ve bu cesaretinle çoğu kişiden ayrılıyorsun. Elbette her zaman kazanç olmuyor ama sen uzun vadede kazanmayı bilenlerdensin. Sadece dikkat: Tüm yumurtaları tek sepete koyma, yoksa sepet devrilirse omlet kaçınılmaz olur.

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Mert Şenoğul
Mert Şenoğul
Onedio Üyesi
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