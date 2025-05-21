Risk Algına Göre Portföyünde Ne Olmalı?

Yatırım dünyası öyle karmaşık ki... Dolar mı alalım, altın mı dizelim, coin mi kovalayalım, yoksa hisse senedinde mi kaderimizi arayalım? Bazısı yatırım deyince “bankaya gidip vadeli hesap açmak” anlıyor, bazısı NFT alıp “ileride çok değerlenecek bu” diyerek duvara asıyor.

Peki sen? Paranı nasıl değerlendirmek istersin? Enflasyondan kaçarken riske mi koşarsın yoksa garanti sularda mı yüzersin? Bu test sana yatırım karakterini, risk algını ve portföyünde nelerin olması gerektiğini eğlenceli bir dille söyleyecek. Kahveni kap, paranı düşün, testi çöz!

Hazırsan başlayalım!

Not: Bu test herhangi bir yatırım tavsiyesi içermemektedir. Eğlence ve bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır.