Reytinglerde Şov Yapan Diziden Uzak Şehir’in İfşalanan Senaryosuna TV Dünyasında Bugün Yaşananlar

Elif Sude Yenidoğan
18.10.2025 - 15:47

Televizyon dünyası bugün de gelişmelerle doluydu. Yaşananları sizler için aktarmıştık. Şimdiyse tek bir içerikle özetlemeye geldik. Bugün genel olarak TRT 1’in yeni dizisi Taşacak Bu Deniz gündemdeydi. Çünkü reyting sonuçlarında Kızılcık Şerbeti’ne rakip olabileceğini kanıtlamıştı. Gelin bugün neler konuşulmuş birlikte öğrenelim!

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, bazı sokak röportajlarında ülkede her şeyin kötüye gittiği yönünde algı yapıldığını söyledi ve açıklama yaptı.

'Üst Kurulumuzun İzleme ve Değerlendirme Uzmanları tarafından yapılan analizler sonucunda; sokak röportajları adı altında bazı yayınların sistematik biçimde ve röportajı yapan kişinin bilinçli yönlendirme çabaları ile “her şeyin kötüye gittiği” yönünde algı oluşturma çalışmalarında son zamanlarda artış olduğu tespit edilmiştir.

Belirli kesimlerin duygularını istismar eden, halkın umut duygusunu zedeleyen bu yayınlar; medya etiğine, ifade özgürlüğünün sınırlarına ve kamu yararına aykırıdır.

Eleştiri elbette demokrasinin vazgeçilmez unsurudur; ancak yapıcı eleştiriler ile toplumun moralini ve geleceğe inancını yok etmeyi amaçlayan sistematik karamsarlık dili aynı şey değildir.

RTÜK olarak daha önce de açıkça uyardığımız bu tür yayınların, toplumda umutsuzluk ve ayrışma oluşturmasına asla izin vermeyeceğiz.

Kamuoyunu kasıtlı biçimde yönlendiren, halkı karamsarlığa sürükleyen içeriklere müsamaha gösterilmeyeceğini bir kez daha vurguluyor, benzeri yayınlarla ilgili tüm yasal yetkileri sonuna kadar kullanacağımızı önemle hatırlatıyoruz.'

Taşacak Bu Deniz’in afişi sosyal medyada paylaşılınca aslında pek de beğenilmemişti, bugün kamera arkasıyla gündeme geldi.

Diziseverler daha yaratıcı afişler yapılabileceğini dile getirmişti. Ancak kamera arkası görüntüler ekibin emeğini gözler önüne serdi. Çıkan sonuç hiç de kolay elde edilmemişti. Karadeniz dalgaları karşısında kayaların üzerinde poz vermeye çalışan Ulaş Tuna Astepe ve Deniz Baysal beğenileri topladı.

Reyting uzmanı Burak Sakar, Taşacak Bu Deniz'in bazı sahnelerinde reytingin aşırı arttığını açıkladı.

'İlk bölüm sevilince çok hızlı başlayıp çok hızlı ivmeleniyor. Düğünde kavga, Emine doğuruyor derken en yüksek reyting 94. dakikada gelmiş. Bildiğimiz gibi yine Eleni'li sahnelerde güzel artışlar var, Türk halkının evinin kızı oldu.'

Kanal D ekranlarının ilgiyle izlenen aşiret dizisi Uzak Şehir'in senaryosu yanlışlıkla ifşa oldu.

Dizinin sıkı takipçileri, Sinem Ünsal'ın senaryoyla olan fotoğrafını öyle bir inceledi ki senaryodaki yazılanlar ifşa oldu. @marioreji1 adlı kullanıcı 'Deniz avluda bisiklet sürüyormuş. O sırada Şahin ve Kaya ile ilgili bir şey yazıyor. Pakize fark etmiyormuş, sonra Ümmü mutfaktan çıkıyormuş, donakalıp bakışıyorlarmış. Üst tarafındaki paragraf da öfke ve kinle dolu ahsha' yazarak senaryoyu ifşaladı.

4 sezondur ekrana gelen Kızılcık Şerbeti'nin AB kategorisindeki liderliği sona erdi.

Aşk ve Gözyaşı, Arka Sokaklar, Taşacak Bu Deniz ve Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümleriyle ekrana geldiği 17 Ekim Cuma akşamının reyting sonuçları açıklandı. Kızılcık Şerbeti sezonlar süren liderliğini kaybetti ve reytinglerde AB zirvesini Taşacak Bu Deniz'e devretti. Kızılcık Şerbeti Total ve ABC1'de aldığı oranlarla birinciliği sürdürse de AB'de 5,97 oranında reyting aldı ve 2. sıraya düştü.

Kızılcık Şerbeti, seyirciden eskisi kadar yoğun ilgi göremiyor.

Senaryosu gitgide bambaşka bir hal alan dizide Nursema'nın her sezon aldatılması, Doğa ve Fatih'in bitmeyen kavgaları derken son bölümde Doğa'nın kaza geçirip fragmanda ise hemen ayaklandığını gördük. Üstelik yeni bölüm fragmanında Erasmus'tan dönen Çimen kanser çıkıyor! 

Düşen reytingleri toparlamak için tüm tuşlara basan Kızılcık Şerbeti senaristlerinin yazdığı bu hikaye seyirciyi artık bezdirdi ve sosyal medya ayaklandı. Kızılcık Şerbeti'nin yayınlanan yeni bölüm fragmanına seyirciden tepki dolu yanıtlar geldi.

Yine de X’te Kızılcık Şerbeti’ni konuşanlar eksik olmadı.

Dramla komediyi harmanlayan yegane dizilerden olan Şerbo'ya haliyle izleyicilerden mizah dolu paylaşımlar geldi. Dizinin izleyicilerinin hafta boyunca yaptığı paylaşımları sizler için derledik. Şerbo'ya bir de izleyici gözünden bakalım diyorsanız içeriğimize buyurun...

