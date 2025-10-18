Reytinglerde Şov Yapan Diziden Uzak Şehir’in İfşalanan Senaryosuna TV Dünyasında Bugün Yaşananlar
Televizyon dünyası bugün de gelişmelerle doluydu. Yaşananları sizler için aktarmıştık. Şimdiyse tek bir içerikle özetlemeye geldik. Bugün genel olarak TRT 1’in yeni dizisi Taşacak Bu Deniz gündemdeydi. Çünkü reyting sonuçlarında Kızılcık Şerbeti’ne rakip olabileceğini kanıtlamıştı. Gelin bugün neler konuşulmuş birlikte öğrenelim!
RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, bazı sokak röportajlarında ülkede her şeyin kötüye gittiği yönünde algı yapıldığını söyledi ve açıklama yaptı.
Taşacak Bu Deniz’in afişi sosyal medyada paylaşılınca aslında pek de beğenilmemişti, bugün kamera arkasıyla gündeme geldi.
Reyting uzmanı Burak Sakar, Taşacak Bu Deniz'in bazı sahnelerinde reytingin aşırı arttığını açıkladı.
Kanal D ekranlarının ilgiyle izlenen aşiret dizisi Uzak Şehir'in senaryosu yanlışlıkla ifşa oldu.
4 sezondur ekrana gelen Kızılcık Şerbeti'nin AB kategorisindeki liderliği sona erdi.
Kızılcık Şerbeti, seyirciden eskisi kadar yoğun ilgi göremiyor.
Yine de X’te Kızılcık Şerbeti’ni konuşanlar eksik olmadı.
