RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin’den Sokak Röportajları Açıklaması: "İzin Vermeyeceğiz"
RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, bazı sokak röportajlarında ülkede her şeyin kötüye gittiği yönünde algı yapıldığını söyledi ve “Kamuoyunu kasıtlı biçimde yönlendiren, halkı karamsarlığa sürükleyen içeriklere müsamaha gösterilmeyeceğini” belirtti.
RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin’in sokak röportajları ile ilgili sosyal medyadan yaptığı açıklama şu şekilde 👇
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Yakında vatandaşa da sansür uygulayacaklar
tabi izin vermezler artik patlıyor lar korkunun acele faydası yok istediğiniz herseyi yasaklayın yine bu millet sizi gömecek bu sefer
Kesinlikle katılıyorum RTÜK bey bir bakıyor ki sokakta gerçek insan gerçek dert gerçek sorun ve diğer gerçekleri anlatan insan olur Allah aşkına böyle şey rö... Devamını Gör