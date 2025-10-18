onedio
RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin’den Sokak Röportajları Açıklaması: "İzin Vermeyeceğiz"

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
18.10.2025 - 13:54

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, bazı sokak röportajlarında ülkede her şeyin kötüye gittiği yönünde algı yapıldığını söyledi ve “Kamuoyunu kasıtlı biçimde yönlendiren, halkı karamsarlığa sürükleyen içeriklere müsamaha gösterilmeyeceğini” belirtti.

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin’in sokak röportajları ile ilgili sosyal medyadan yaptığı açıklama şu şekilde 👇

'Üst Kurulumuzun İzleme ve Değerlendirme Uzmanları tarafından yapılan analizler sonucunda; sokak röportajları adı altında bazı yayınların sistematik biçimde ve röportajı yapan kişinin bilinçli yönlendirme çabaları ile “her şeyin kötüye gittiği” yönünde algı oluşturma çalışmalarında son zamanlarda artış olduğu tespit edilmiştir.

Belirli kesimlerin duygularını istismar eden, halkın umut duygusunu zedeleyen bu yayınlar; medya etiğine, ifade özgürlüğünün sınırlarına ve kamu yararına aykırıdır.

Eleştiri elbette demokrasinin vazgeçilmez unsurudur; ancak yapıcı eleştiriler ile toplumun moralini ve geleceğe inancını yok etmeyi amaçlayan sistematik karamsarlık dili aynı şey değildir.

RTÜK olarak daha önce de açıkça uyardığımız bu tür yayınların, toplumda umutsuzluk ve ayrışma oluşturmasına asla izin vermeyeceğiz.

Kamuoyunu kasıtlı biçimde yönlendiren, halkı karamsarlığa sürükleyen içeriklere müsamaha gösterilmeyeceğini bir kez daha vurguluyor, benzeri yayınlarla ilgili tüm yasal yetkileri sonuna kadar kullanacağımızı önemle hatırlatıyoruz.'

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Ümit Öksüzoglu

Yakında vatandaşa da sansür uygulayacaklar

unsal kaya

tabi izin vermezler artik patlıyor lar korkunun acele faydası yok istediğiniz herseyi yasaklayın yine bu millet sizi gömecek bu sefer

Ahmet atak

Kesinlikle katılıyorum RTÜK bey bir bakıyor ki sokakta gerçek insan gerçek dert gerçek sorun ve diğer gerçekleri anlatan insan olur Allah aşkına böyle şey rö... Devamını Gör