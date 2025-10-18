Dolandırcıların Temassız Kart Yöntemi: Temassız Kart Limitinizi Muhakkak Kontrol Edin

Sözcü’de yer alan habere göre dolandıcılar son olarak temassız kartlara dadanmış durumda. Şifresiz olarak ödenen küçük tutarlı ödemeler marketler, toplu taşıma istasyonları, kafeler ve sokak satıcıları gibi işletmelerde anında yapılabiliyor.

Şifre gerekmeyen temassız kart ödemeleri için dolandırıcıların ellerinde POS cihazı ile kalabalık ortamlarda dolaştığı ve cebe veya çantaya yakın şekilde işlem yaparak temassız ödeme yaptığı vakalar bile var.