Dolandırcıların Temassız Kart Yöntemi: Temassız Kart Limitinizi Muhakkak Kontrol Edin

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
18.10.2025 - 12:48

Kredi kartlarında son yıllarında artan temassız ödeme kullanımı dolandırıcıların da hedefine girdi. Dolandırıcılar işi kalabalık yerlerde POS cihazı ile gezmeye kadar yükseltti. Vatandaşlar fark edemeden kartlarından küçük miktarlarda da olsa para çekilebiliyor. Uzmanlar, temassız kart dolandırıcılığına karşı limitlerin sürekli kontrol edilmesi gerektiğini söylüyor.

Dolandıcıların gelişen teknolojilere hemen ayak uydurup vatandaşların parasın göz dikmesi devam ediyor.

Sözcü’de yer alan habere göre dolandıcılar son olarak temassız kartlara dadanmış durumda. Şifresiz olarak ödenen küçük tutarlı ödemeler marketler, toplu taşıma istasyonları, kafeler ve sokak satıcıları gibi işletmelerde anında yapılabiliyor.

Şifre gerekmeyen temassız kart ödemeleri için dolandırıcıların ellerinde POS cihazı ile kalabalık ortamlarda dolaştığı ve cebe veya çantaya yakın şekilde işlem yaparak temassız ödeme yaptığı vakalar bile var.

Bankaların sorumluluğu var mı?

Tüketici hakları açısından, izinsiz yapılan işlemlere itiraz edilmesi durumunda banka olayın dolandırıcılık olup olmadığını incelemek zorunda. Erken fark edilen vakalarda kullanıcının zararının karşılanma olasılığı yüksek ancak geç fark edilen durumlarda bu süreç uzayabilir.

Temassız kart dolandırıcılığını önlemek için ne yapmak lazım?

Kart sahiplerinin alacağı basit ama etkili önlemler, bu tür dolandırıcılıkların büyük bölümünü önleyebilir:

Temassız işlem limitinizi düşürün veya kapatın. Bankanızın mobil uygulaması veya çağrı merkezi üzerinden limitinizi azaltabilir ya da temassız özelliği tamamen devre dışı bırakabilirsiniz. 

Mobil bildirimleri mutlaka aktif edin. İşlemler anında telefonunuza bildirim olarak gelirse şüpheli harcamaları saniyeler içinde fark edebilirsiniz. 

RFID/NFC korumalı cüzdan veya kart kılıfı kullanın. Bu, kart bilgilerinin uzaktan kopyalanmasını neredeyse tamamen engeller. 

Kart bilgilerinizi kimseyle paylaşmayın. Özellikle telefon veya e-posta üzerinden gelen “banka görevlisi” aramaları büyük risk taşır. 

Hesap hareketlerinizi düzenli kontrol edin. Küçük tutarlı işlemler gözden kaçabilir ama toplandığında ciddi kayıplara yol açabilir. 

Şüpheli bir işlem fark ettiğinizde kartınızı hemen kapatın ve bankanızı arayın. Gecikme, dolandırıcılara daha fazla fırsat tanır. 

Mobil cüzdan kullanmayı değerlendirin. Örneğin Apple Pay veya Google Pay gibi uygulamalarda temassız ödemeler ek güvenlik katmanları (örneğin parmak izi veya yüz tanıma) ile korunur. 

Birden fazla kart taşıyorsanız, temassız özelliği aktif olan kartları ayrı bölmelerde saklayın veya gereksizse devre dışı bırakın.

Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
ferit öztürk

cennetten arsa sattılar bu millete:D peygamberim diye para toplayan da oldu. herhangi bir dolandırıcılık önlenemez bu topraklarda:D