1 Teneke 5 Bin TL! Muğla, Dünyadaki Çam Balı Üretiminin %92’sini Karşılıyor

Yaklaşık 3 milyonu gezgin arıcılara, 1 milyonu ise yerel üreticilere ait olmak üzere toplamda 4 milyon kovanla üretim yapılıyor. Üç ay süren sezonda üç kez sağım gerçekleştiriliyor ve bu yıl 20 bin ton rekolte bekleniyor.

Geçmiş yıllarda orman yangınları ve iklim değişiklikleri nedeniyle üretim düşüşe geçmişti. Ancak bu yıl hava şartlarının uygun seyretmesi, üreticilerin yüzünü güldürdü. Özellikle Marmaris, Milas ve Köyceğiz gibi bölgelerdeki çam ormanları yeniden verimli hale geldi. Bu da hem verim hem de üretici sayısında ciddi artış yarattı.