1 Teneke 5 Bin TL! Muğla, Dünyadaki Çam Balı Üretiminin %92'sini Karşılıyor

1 Teneke 5 Bin TL! Muğla, Dünyadaki Çam Balı Üretiminin %92’sini Karşılıyor

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
18.10.2025 - 12:27

Dünyadaki çam balı üretiminin neredeyse tamamını Türkiye karşılıyor. Üretimin %86’sı ise yalnızca Muğla’dan geliyor. Bu yıl mevsim koşullarının elverişli olması sayesinde 20 bin tonluk bir rekolte bekleniyor. 4 milyon kovanda üretilen çam balı, hem Türkiye ekonomisi hem de arıcılık sektörü için büyük bir önem taşıyor. 

İşte dünyanın çam balı merkezi haline gelen Muğla’da son durum...

Ağustos ve kasım ayları arasında çam balı üretimi için Türkiye'nin dört bir yanından gezgin arıcılar Muğla'ya geliyor.

Ağustos ve kasım ayları arasında çam balı üretimi için Türkiye’nin dört bir yanından gezgin arıcılar Muğla’ya geliyor.

Yaklaşık 3 milyonu gezgin arıcılara, 1 milyonu ise yerel üreticilere ait olmak üzere toplamda 4 milyon kovanla üretim yapılıyor. Üç ay süren sezonda üç kez sağım gerçekleştiriliyor ve bu yıl 20 bin ton rekolte bekleniyor.

Geçmiş yıllarda orman yangınları ve iklim değişiklikleri nedeniyle üretim düşüşe geçmişti. Ancak bu yıl hava şartlarının uygun seyretmesi, üreticilerin yüzünü güldürdü. Özellikle Marmaris, Milas ve Köyceğiz gibi bölgelerdeki çam ormanları yeniden verimli hale geldi. Bu da hem verim hem de üretici sayısında ciddi artış yarattı.

2017 yılından itibaren bölgeye gelen gezgin arıcı sayısında önemli bir azalma yaşanmıştı. Fakat bu yıl tablo tamamen değişti.

2017 yılından itibaren bölgeye gelen gezgin arıcı sayısında önemli bir azalma yaşanmıştı. Fakat bu yıl tablo tamamen değişti.

Marmaris, Milas ve Köyceğiz’deki çam balı ormanlarının yeniden canlanmasıyla gezgin arıcı sayısı önceki yıla göre yüzde 100 arttı.

Menteşe ilçesindeki Kıran bal ormanları, bu yıl üreticilerin yoğun ilgi gösterdiği noktalardan biri oldu. Türkiye’nin dört bir yanından gelen arıcılar, çam balı sezonunu burada geçiriyor. Artış hem üretimi hem de bölge ekonomisini canlandırmış durumda.

Üretici Mehmet Tilki, bu sezonun geçen yıla göre çok daha verimli geçtiğini söylüyor.

Üretici Mehmet Tilki, bu sezonun geçen yıla göre çok daha verimli geçtiğini söylüyor.

Tilki, 'Bu sene rekolte iyi. Erken gelen arıcılar bayağı güzel bir şeyler almışlar. Ama ortada gelenler boş geçti. Sonda gelenler de şimdi güzel ama arı kalmadı. Bal güzel yani. Şu anda rekolte güzel. Bu sene bal oranı güzel. Geçen seneden bu sene daha iyi.' dedi.

2017’den bu yana orman yangınları ve iklim değişiklikleri nedeniyle düşüşte olan çam balı üretimi, bu yıl havaların elverişli gitmesiyle yeniden yükselişe geçti. Muğla’da beklenen 20 bin tonluk rekolte, üreticiler için son yılların en umut verici sezonlarından biri olarak değerlendiriliyor.

