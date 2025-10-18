1 Teneke 5 Bin TL! Muğla, Dünyadaki Çam Balı Üretiminin %92’sini Karşılıyor
Dünyadaki çam balı üretiminin neredeyse tamamını Türkiye karşılıyor. Üretimin %86’sı ise yalnızca Muğla’dan geliyor. Bu yıl mevsim koşullarının elverişli olması sayesinde 20 bin tonluk bir rekolte bekleniyor. 4 milyon kovanda üretilen çam balı, hem Türkiye ekonomisi hem de arıcılık sektörü için büyük bir önem taşıyor.
İşte dünyanın çam balı merkezi haline gelen Muğla’da son durum...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ağustos ve kasım ayları arasında çam balı üretimi için Türkiye’nin dört bir yanından gezgin arıcılar Muğla’ya geliyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2017 yılından itibaren bölgeye gelen gezgin arıcı sayısında önemli bir azalma yaşanmıştı. Fakat bu yıl tablo tamamen değişti.
Üretici Mehmet Tilki, bu sezonun geçen yıla göre çok daha verimli geçtiğini söylüyor.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın