SGK Uzmanı İsa Karakaş’tan Emeklilik İçin Kritik Uyarı: Emeklilik Borç Ödemesinde Nasıl Tasarruf Edilir?

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
18.10.2025 - 11:19

Yeni yıla 3 aydan az bir süre kalan emeklilikte askerlik borçlanmasını ödemek isteyen vatandaşlara önemli bir uyarı geldi. SGK Uzmanı İsa Karakaş, 2026’da askeri ücrete gelecek zamla birlikte emekilik için gerekli askerlik borçlanması ödemelerinin de artacağını hatırlatarak, 2025 yılında ödenecek askerlik borcu ile yaklaşık yüzde 25 oranında tasarruf edilebileceğini söyledi.

2025’te emekli olmak bazı vatandaşlar için 2026’ya göre çok daha avantajlı olabilir.

SGK Uzmanı İsa Karakaş’ın Türkiye Gazetesi’ndeki köşe yazısına göre, emeklilik için gerekli olan askerlik borçlanmasını geç kalmadan ödenmesi gerekiyor.

Asgari ücrete 2026 yılında gelece zam öncesi emeklilik borçlanmasını ödemek yaklaşık yüzde 25 daha ucuza gelecek.

Askerlik borçlanması maliyetleri ne kadar?

Borçlanma maliyetinin, müracaat anındaki cari asgari ücrete sıkı sıkıya bağlı olduğunu tekrar hatırlatalım.

Zira askerlik hizmet borçlanmalarında borçlanılacak günlük tutar, başvuru tarihindeki asgari ücrete göre belirlenen prime esas günlük kazanç alt ve üst sınırları arasında olmak üzere, kendilerince belirlenecek günlük kazancın %32'si oranındadır.

Buna göre, 01/01/2025 ila 31/12/2025 dönemi için belirlenen asgari ücret tutarları karşısında borçlanma sürelerinin borçlanılmasında borçlanılacak her bir gün için tahakkuk ettirilecek borç tutarının;

  • Günlük alt tabanı: 866,85 TL x %32=277,39 TL 

  • Günlük üst tabanı: 6.501,38 TL x %32=2.080,44 TL’dir.

  • Alt taban ve üst taban arasında kalmak kaydıyla istediğiniz rakam üzerinden borçlanabilirsiniz. Bu günlük 280 TL olabileceği gibi 300, 400, 700, 1200 TL de… olabilir.

18 aylık askerliğin tamamının bugün itibarıyla borçlanmak istendiğinde maliyetinin ne kadar olacağını bir örnekle hesaplayalım;

  • EN AZ: 18 aylık askerlik süresinin tamamını en az olan alt sınırdan borçlanmanın maliyeti 540 X 277,39=149.790,6 TL olacaktır.

  • EN YÜKSEK: Tavandan yani en yüksekten borçlanmak isteyenler için ise 18 aylık askerlik maliyeti; 540 X 2.080,44=1.123.437,6 TL’dir.

Bu maliyetlerin sabit olmadığının altını çizelim. Keza askerlik borçlanması cari asgari ücrete endekslendiğinden asgari ücret artışına bağlı olarak borçlanma maliyeti değişmektedir. Hâl böyle olunca yılbaşından önce SGK askerlik borçlanması yapanlar yılbaşından sonra asgari ücrette yapılan artış oranında daha ucuz maliyetle bu işi çözmektedir.

2026/Ocak ayı itibarıyla yukarıda yer verdiğimiz askerlik borçlanması maliyetinin en az %25 ila %30 arasında bir oranla artacağı kuvvetle muhtemel hâle gelmiştir. Dolayısıyla 31.12.2025 gününü geçirmeden askerlik borçlanmasını yapanlar bu yönden en az %25 oranında avantajlı olacaklardır.

İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
