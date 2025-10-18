SGK Uzmanı İsa Karakaş’tan Emeklilik İçin Kritik Uyarı: Emeklilik Borç Ödemesinde Nasıl Tasarruf Edilir?
Yeni yıla 3 aydan az bir süre kalan emeklilikte askerlik borçlanmasını ödemek isteyen vatandaşlara önemli bir uyarı geldi. SGK Uzmanı İsa Karakaş, 2026’da askeri ücrete gelecek zamla birlikte emekilik için gerekli askerlik borçlanması ödemelerinin de artacağını hatırlatarak, 2025 yılında ödenecek askerlik borcu ile yaklaşık yüzde 25 oranında tasarruf edilebileceğini söyledi.
2025’te emekli olmak bazı vatandaşlar için 2026’ya göre çok daha avantajlı olabilir.
Askerlik borçlanması maliyetleri ne kadar?
