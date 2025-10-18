onedio
Yargıtay’dan Emsal Boşanma Kararı: "Evle İlgilenmemek Manevi Tazminat Gerektirmez"

Boşanma
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
18.10.2025 - 11:46

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 10. Hukuk Dairesi’nde görülen ve erkeğin kadına manevi tazminat ödemesine karar verilen dava Yargıtay’dan döndü. Yargıtay, “Davalı erkeğin ‘Evi ve ailesiyle ilgilenmediği, ihtiyaçlarını karşılamadığı, düzenli bir işinin olmadığı’ şeklindeki kusurlu davranışları davacı kadının kişilik haklarına saldırı niteliği taşımamaktadır” ifadeleriyle kararı bozdu.

İstanbul’da görülen bir boşanma davasında mahkeme kadın lehine manevi tazminata hükmetti.

İçtihat Bülteni Uygulaması’ndan edinilen bilgiye göre, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 10. Hukuk Dairesi tarafından eşler arasında görülen boşanma ve tazminat hususlarına ilişkin olarak erkek eş aleyhine, kadın eş lehine manevi tazminata hükmedildi.

Erkek eş, istinaf incelemesi sonucunda verilen hükmü süresi içerisinde temyiz etti ve dosya Yargıtay 2. Hukuk Dairesi incelemesine alındı.

Yargıtay kararı bozdu.

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, temyiz incelemesi neticesinde bozma ilamında şu ifadelere yer verdi.

'Mahkemece kabul edilen ve gerçekleşen davalı erkeğin ‘Evi ve ailesiyle ilgilenmediği, ihtiyaçlarını karşılamadığı, düzenli bir işinin olmadığı’ şeklindeki kusurlu davranışları davacı kadının kişilik haklarına saldırı niteliği taşımamaktadır. 4721 sayılı Kanunun 174 üncü maddesinin ikinci fıkrası şartları kadın yararına oluşmamıştır. O halde, davacı kadının manevî tazminat talebinin reddi gerekirken, yazılı şekilde kabulüne karar verilmesi doğru görülmemiş ve bozmayı gerektirmiştir.'

Böylelikle, çoğu boşanma davasında, bu gibi iddialara kusur olarak dayanıldığı göz önüne alındığında, bu iddiaların sabit olması durumunda bile manevi tazminata hükmedilemeyeceğini içtihat ederek önemli bir emsal karara imza atmış oldu.

