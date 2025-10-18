Yargıtay’dan Emsal Boşanma Kararı: "Evle İlgilenmemek Manevi Tazminat Gerektirmez"
İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 10. Hukuk Dairesi’nde görülen ve erkeğin kadına manevi tazminat ödemesine karar verilen dava Yargıtay’dan döndü. Yargıtay, “Davalı erkeğin ‘Evi ve ailesiyle ilgilenmediği, ihtiyaçlarını karşılamadığı, düzenli bir işinin olmadığı’ şeklindeki kusurlu davranışları davacı kadının kişilik haklarına saldırı niteliği taşımamaktadır” ifadeleriyle kararı bozdu.
İstanbul’da görülen bir boşanma davasında mahkeme kadın lehine manevi tazminata hükmetti.
Yargıtay kararı bozdu.
