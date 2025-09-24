onedio
Regl 101: Menstrüel Döngü Hakkında Ne Kadar Bilgilisin?

Regl 101: Menstrüel Döngü Hakkında Ne Kadar Bilgilisin?

Kotex Türkiye
Kotex Türkiye - Onedio Üyesi
24.09.2025 - 13:58

Çıkarın kalemleri kağıtları, sürpriz sınav vakti! 

Şaka şaka, korkmayın! Sadece regl ve menstrüel döngü hakkında ne kadar bilgili olduğunu test edeceğiz. O zaman testimize geçelim..

1. Eğlenceli bir soruyla başlayalım… 200 yıl önce genç kızlar ortalama kaç yaşında regl oluyordu?

2. Sence araştırmalara göre ilk regl eğitimi en çok kimlerden alınıyordur?

3. Biraz da işin biyoloji tarafına geçelim… Menstrüel döngü ortalama kaç günde bir gerçekleşir?

4. Hijyenik ped seçerken hangilerine dikkat etmek gerekir?

5. Peki regl dönemini rahat geçirmek için nelere dikkat etmelisin?

6. Regl döneminde pedini ne sıklıkla değiştirmelisin?

7. Son sorumuza gelelim… Sence Kotex Young ürünleri neden genç kızlara özel olarak tasarlanmıştır?

Regl konusunda o kadar bilinçlisin ki!

Seni gerçekten takdir ederiz! Neden mi? Çünkü çoğu kişi bedeni ve yaşadığı biyolojik süreçleri senin kadar iyi bilmiyor. Belli ki sen kendini keşfeden, kendi bedeni hakkında bir şeyleri merak eden birisin. Bilgilerini tazelemek ve regl sürecini daha eğlenceli hale getirmek için Kotex Young’ın YouTube videolarına göz atabilirsin!

Hala geliştirmen gereken bir yan diyebiliriz…

Evet, sen regl ve menstrüel döngü konusunda temel bilgilere sahipsin ama belli ki hala bu konuda eksikliklerin var. Bu eksiklikleri tamamlamak, vücudunu daha iyi tanımak, yaşadığın veya yaşayacağın süreçleri bilmek çok değerli. Regl süreci hakkında en eğlenceli şekilde bilgi edinmek için Kotex Young YouTube videolarına göz atabilirsin!

Sen daha yolun başındasın!

imgur.com

Senin regl konusunda pek bilgin olmadığını fark ettik. Tabii bu oldukça doğal, onu da söylemiş olalım! Kotex Young, #BilmekEnDoğalHakkı diyerek çıktığı yolda genç kızlara yol göstermeye çalışıyor! Sen de YouTube’da Kotex Young’ın sana özel hazırladığı videoları izleyerek bilinçlenebilir, vücudunu daha iyi tanıyabilirsin. Öğrenmek, güçlenmektir!

Kotex Young ilk regl dönemini kolaylaştırıyor, en konforlu hale getiriyor!

