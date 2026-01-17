onedio
Psikolojik Olarak Bitik Durumda mısın?

Psikolojik Olarak Bitik Durumda mısın?

Sena Erdoğdu
Sena Erdoğdu - Test Editörü
17.01.2026 - 14:01

Hayatın karmaşık döngüsü içerisinde kendini psikolojik olarak bitik hissediyor musun? Günlerin birbirine mi karışıyor, enerjin düşük mü hissediliyor ve belki de hayatın renklerini görmekte zorlanıyor musun? İşte bu noktada, belki de ruh halinizi ve genel psikolojik durumunuzu bir gözden geçirmenin zamanı gelmiş olabilir. Hayatın hızlı temposu, yoğun iş hayatı, sosyal ilişkilerin karmaşası ve belki de en önemlisi, kendimize ayıramadığımız zamanlar... Tüm bunlar, zaman zaman bizi psikolojik olarak bitik hissettirebiliyor. Ancak unutmayın, her şeyin bir çözümü var ve belki de ihtiyacınız olan şey, biraz durup nefes almak ve kendinizi dinlemek olabilir.

1. Son zamanlarda hiçbir şey yapmak istemediğin oluyor mu?

2. Eskiden seni mutlu eden şeyler artık ilgini çekmiyor mu?

3. Sabah uyanmak gün içinde yapacağın her şeyden daha zor geliyor mu?

4. Sürekli yorgun hissetmene rağmen dinlenmiş hissetmiyor musun?

5. Küçük şeyler bile seni aşırı sinirlendiriyor mu?

6. Kendini sık sık yalnız veya anlaşılmamış hissediyor musun?

7. “Ne yaparsam yapayım bir şey değişmeyecek” diye düşündüğün oluyor mu?

8. İnsanlarla konuşmak veya mesajlara cevap vermek zor geliyor mu?

9. Duygularını bastırıp “idare ederim” diyerek devam ettiğin oluyor mu?

10. Son zamanlarda kendinle ilgili olumsuz düşünceler arttı mı?

Psikolojik olarak ciddi şekilde tükenmiş olabilirsin.

Psikolojik olarak ciddi şekilde tükenmiş olabilirsin. Bu, kesinlikle bir zayıflık ya da kişisel bir başarısızlık anlamına gelmez; aksine, yoğun stres, sorumluluklar ve hayatın getirdiği zorluklarla başa çıkmaya çalışan herkesin yaşayabileceği doğal bir durumdur. Kendini yorgun, motivasyonsuz, boş veya umutsuz hissetmen, duygularını görmezden gelmen gerektiği anlamına gelmez. Tam tersine, hislerini fark etmek ve kabul etmek, iyileşme sürecinin ilk ve en önemli adımıdır. Bu dönemde yalnız kalmamaya özen göstermek çok önemlidir. Güvendiğin bir arkadaşın, aile üyesinin veya bir destek grubunun yanında olmak, duygularını paylaşmak hem yükünü hafifletebilir hem de kendini daha anlayışlı ve güvenli hissetmene yardımcı olur. Hislerini ifade etmek, onları bastırmaktan çok daha sağlıklıdır. Mümkünse, profesyonel destek almayı düşünmek de çok değerli bir adımdır. Bir psikolog, psikiyatrist veya danışman, yaşadığın tükenmişliğin kökenlerini anlamana, başa çıkma stratejileri geliştirmene ve yeniden enerji kazanmanı sağlamana yardımcı olabilir. Unutma ki, yardım istemek cesaret ve kendine değer vermenin bir göstergesidir. Kendine şefkat göstermek, dinlenmek ve ihtiyaç duyduğunda destek aramak, bu süreci atlatmanın en sağlıklı yollarından biridir.

Şu an tamamen bitik değilsin ama zihinsel olarak yorulmuş olabilirsin.

Şu an tamamen bitik değilsin, ama zihinsel olarak yorgun ve tükenmiş hissetmen oldukça normal. Yoğun düşünceler, sorumluluklar ve hayatın getirdiği stresler bazen fark etmeden enerjimizi tüketebilir. Bu, senin zayıf veya başarısız olduğun anlamına gelmez; sadece bir uyarıdır: bedenin ve zihnin dinlenmeye ihtiyaç duyuyor. Kendine daha fazla alan açmak ve dinlenmeye izin vermek bu süreçte sana çok iyi gelebilir. Günlük rutininde küçük molalar vermek, sevdiğin bir aktiviteye zaman ayırmak ya da sadece nefes almak bile zihinsel olarak rahatlamanı sağlayabilir. Duygularını bastırmak yerine onları fark etmek ve kabul etmek, kendine karşı şefkat göstermen için bir adımdır. Ayrıca, bu süreçte yalnız kalmamaya özen göstermek de önemlidir. Güvendiğin bir arkadaşla veya bir aile üyesiyle hislerini paylaşmak, içindeki yükü hafifletebilir. Gerekirse, bir profesyonelden destek almak da süreci çok daha sağlıklı ve kolay yönetmeni sağlayabilir. Unutma, kendine zaman tanımak ve dinlenmeye izin vermek, iyileşmenin ve yeniden enerji toplamanın en değerli yollarından biridir.

Test Editörü
2021 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden mezun olduktan sonra, medya ve dijital içerik üretimi alanındaki kariyerime Onedio bünyesinde başladım. Kariyerim boyunca, farklı kategorilerde içerik üreterek geniş bir deneyim kazandım. Ancak, özellikle test kategorisindeki içeriklerime odaklanarak, hedef kitleyi hem eğlendirmeyi hem de onlara değerli bir deneyim sunmayı amaçladım. Yaratıcı içeriklerle, okuyucuların ilgisini çekmek ve onların dijital ortamda keyifli vakit geçirmelerini sağlamak, çalışma anlayışımın temelini oluşturuyor. Hem içerik üretimi hem de dijital medya trendlerini takip etme konusundaki tutkum, beni sürekli olarak gelişen medya dünyasına uyum sağlamaya yönlendiriyor.
