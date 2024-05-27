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Psikoloji 101: Dünyada En Sık Görülen 10 Psikolojik Rahatsızlık

etiket Psikoloji 101: Dünyada En Sık Görülen 10 Psikolojik Rahatsızlık

pondsjournal
pondsjournal - Onedio Üyesi
27.05.2024 - 18:01

Modern yaşamın karmaşası, gündelik yaşama ayak uyduramama veya stresin sebep olmasıyla birlikte kişinin bedensel veya ruhsal olarak işlevselliğini etkileyebilir. Bu da bazı psikolojik rahatsızlıklara yol açar. En sıklıkla görülenler ise şu şekilde 👇

'İçeriklerimiz bilgilendirme ve eğlence amaçlıdır. Tanı ve tedavi için lütfen doktorunuza danışınız.' 

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1. Depresyon

Depresyon, adını sıkça duyduğunuz bir psikolojik rahatsızlıktır. Genellikle derin bir üzüntü duyma, umutsuzluk, ilgi kaybı gibi nedenlerden dolayı ortaya çıkar. Kişi bu durumda kendini değersiz hissedebilir, enerji düzeyi düşer ve uyku, iştah kaybı gibi durumlarla da sonuçlanabilir. Birçok alt türü bulunur.

2. Anksiyete Bozuklukları

Bu bozukluk, kişinin içinde duyduğu derin korku ve endişelerle ilgilidir. Kişinin anksiyetesinin altında birçok farklı neden olabilir. Kişi, aniden yoğun panik ataklar geçirebilir. Fobiler, belirli nesneler, durumlar, ilgili aşırı korku duyma hali de denebilir.

3. Obsesif Kompulsif Bozukluk (OKB)

OKB, sürekli tekrar eden düşünceler (obsesyon) içinde ve sürekli tekrar eden davranışların (kompulsiyonlar) ileri boyutu anlamına gelmektedir. Örneğin, bir kişi mikrop korkusu yaşayabilir ve bu nedenle de ellerini tekrar tekrar yıkamak gibi davranışlarda bulunabilir.

4. Yeme Bozuklukları

Anoreksiya nervoza, bireyin kendini aşırı zayıf görmek istemesi sonucunda besin alımını kısıtladığı bir problemdir. Bulimiya nervoza, aşırı yeme nöbetleri sonrasında kişinin kusma veya aşırı egzersiz yapma gibi telafi davranışlarını içerir.

5. Travma Sonrası Stres Bozukluğu (TSSB)

TSSB, ciddi bir travma sonrası ortaya çıkan septomlarla ilişkilidir. Bu septomlar birbirini tekrarlayan kabuslar, anıların yenden tecrübe edilmesi, kaçınma davranışları, aşırı tetikte olma, ve duygusal uyuşuklukla ilişkilendirilebilir.

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6. Şizofreni

Şizofreni, gerçeklikten kopma, sanrılar, halüsinasyonlar ve bozulmuş düşünce süreçleriyle karakterizedir. Kişiler genellikle kendilerini veya dünyayı yanlış algıladıklarını düşünürler.

7. Bipolar Bozukluk

Bipolar bozukluk, mani (aşırı yüksek ruh hali) ve depresyon (aşırı düşük ruh hali) arasında aşırı dalgalanmalardır. Manik epizodlar, aşırı enerji, yüksek özgüven, hızlı konuşma ve riskli davranışlarla ilgilidir.

8. Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB)

8. Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB)

DEHB, dikkat eksikliği, hiperaktivite, dürtü kontrolü ile ilgili problemlerle karakterizedir. Genellikle çocukluk döneminde başlayan bu problem yetişkinlik döneminde de devam edebilir.

9. Sosyal Fobi

Sosyal anksiyete bozukluğu, sosyal durumlarda yoğun endişe ve korku yaşamakla karakterizedir. Kişiler genellikle başkalarının önünde konuşma, topluluk önünde performans sergileme veya sosyal etkileşimlerde bulunmaktan kaçma gibi durumlarla ilişkilidir.

10. Hipokondriyazis

Sürekli olarak sağlıkla ilgili korkular, hastalık endişeleri ve hastalık belirtilerini abartma eğilimiyle ilişkilidir. Kişiler sık sık tıbbi testler yaptırabilir ve sağlık hizmetlerine aşırı sıklıkta başvurabilirler.

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