Psikoloji 101: Dünyada En Sık Görülen 10 Psikolojik Rahatsızlık

Modern yaşamın karmaşası, gündelik yaşama ayak uyduramama veya stresin sebep olmasıyla birlikte kişinin bedensel veya ruhsal olarak işlevselliğini etkileyebilir. Bu da bazı psikolojik rahatsızlıklara yol açar. En sıklıkla görülenler ise şu şekilde 👇

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