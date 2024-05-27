Psikoloji 101: Dünyada En Sık Görülen 10 Psikolojik Rahatsızlık
Psikoloji 101: Dünyada En Sık Görülen 10 Psikolojik Rahatsızlık
Modern yaşamın karmaşası, gündelik yaşama ayak uyduramama veya stresin sebep olmasıyla birlikte kişinin bedensel veya ruhsal olarak işlevselliğini etkileyebilir. Bu da bazı psikolojik rahatsızlıklara yol açar. En sıklıkla görülenler ise şu şekilde 👇
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1. Depresyon
2. Anksiyete Bozuklukları
3. Obsesif Kompulsif Bozukluk (OKB)
4. Yeme Bozuklukları
5. Travma Sonrası Stres Bozukluğu (TSSB)
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