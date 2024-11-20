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Popüler Diyetlerin Bilinmeyen Yüzü: Her Diyetin Artı ve Eksilerini Ortaya Koyan 10 Önemli Gerçek

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etiket Popüler Diyetlerin Bilinmeyen Yüzü: Her Diyetin Artı ve Eksilerini Ortaya Koyan 10 Önemli Gerçek

buffythevampireslayer
buffythevampireslayer - Onedio Üyesi
20.11.2024 - 18:01

Son zamanlarda o kadar çok diyet adı duyuyoruz ki hangisi bize uygun hangisi değil bir türlü karar veremiyoruz. Tabii bu diyetlerle ilgili birçok bilgi de ortada dolaşıyor. Siz bu diyetlerle ilgili neler biliyorsunuz, ne kadarı doğru gelin birlikte bakalım...

İçeriklerimiz bilgilendirme ve eğlence amaçlıdır. Tanı ve tedavi için lütfen doktorunuza danışınız. 

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1. Ketojenik diyetle başlayalım...

Ketojenik diyet, karbonhidrat alımının düşürülüp yağ oranının azaltıldığı bir diyet. Bu diyette protein alımı orta düzeyde. Yağ ile zayıflama olarak anlatılan diyette karbonhidrat çok azaltıldığı için vücut enerji için yağ yakıyor. Dolayısıyla zayıflamak çok hızlı gerçekleşiyor. Buraya kadar her şey güzel duruyor ama karbonhidratın önemli ölçüde azalması uzun vadede sağlık yönünden riskli durumlar oluşturabilir. Sonuçta karbonhidratlara da vücudumuzun ihtiyacı var.

2. Aralıklı oruç da son zamanlarda oldukça moda!

Son zamanlarda sıklıkla duyduğumuz bir diyet şekli de aralıklı oruç. Bu diyette yenecek yemeklerden çok yemek yemenin zamanı önemli. Aynı oruç tutar gibi gün ikiye bölünüyor. 8 saatte bir yemenin önerildiği bu diyet şeklinde toplamda 2 öğün beslenme var. 16:8 kuralı bu diyetin temel kuralı. 16 saat aç kaldığınız için vücut çok daha verimli yağ yakıyor. Kilo kaybına da etkisi olan aralıklı oruç, asıl olarak daha sağlıklı olmayı sağlıyor. Ama bu diyetin de bir eksi yanı var elbette. Eğer uzun süre aç kalmaya dayanamayan biriyseniz bunu uygulamak sizin için hiç öyle kolay değil.

3. Bir de Paleo diyeti var tabii.

Paleo diyeti, ilginç diyetlerden biri. Bu diyette amaç atalarımıza uygun şekilde beslenmek. Yani işlenmiş hiçbir şeyin bu diyette yeri yok. Et, balık, meyve, sebze, kuru yemiş bu diyette bolca yer alıyor. Olabildiğince doğal yiyeceklerden beslenerek bu diyet uygulanıyor. Tabii ki bu diyette yüksek proteinli bir beslenme var, aynı binlerce yıl önceki atalarımızın yaptığı gibi. İşlenmiş gıdalar ve şekerin olmadığı diyet kilo vermeye yardımcı oluyor elbette ama tahıl ve baklagilleri tamamen diyet dışı bırakıyor. Bu da sindirim sorunlarına neden olabilir.

4. Flexitarian diyet diye bir şey duydunuz mu?

Flexitarian diyet, temelde bitki esas alınarak yapılan bir beslenme. Tabii ki hayvansal besinler yeniliyor ama oldukça az. Bu diyette proteinler de bitki kaynaklı alınmaya çalışılıyor ama zaman zaman hayvansal gıdalara da izin veriliyor. Yani aslında dengeli bir diyet şekli. Bu diyet, vejeteryanlığa yakın ama tamamen etten vazgeçemeyenlere uygun bir beslenme. Flexitarian diyetin en sorunlu yanı dengeyi bulmanın zorluğu. Yani yeterince protein alınmadığı takdirde alınması gereken vitaminler vücutta eksik kalabilir.

5. Akdeniz diyeti tanıdık gelebilir.

Adı üstünde Akdeniz'in yeme alışkanlıklarına göre tasarlanan diyette zeytinyağı, balık, sebze ve meyveler geniş yer kaplıyor. Bu diyette yağ, asıl olarak zeytinyağından alınıyor. Et ürünleri sınırlı şekilde tüketildiği için aslında sağlıklı bir diyet. Et ürünleri dediysek kırmızı etten bahsediyoruz, beyaz et sıklıkla tüketilebilir. Ama tabii ki bu diyetin de bazı eksi yönleri var. Yağı temel alan bir diyet olduğu için ve bol bol zeytinyağı kullanıldığı için kilo almaya neden olabilir. Amacı sağlıklı yaşamak olduğu için kilo ve kalori hesabı biraz zorlayıcı olabilir.

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6. Dukan diyetini duyduğunuza eminiz.

Dukan diyeti, hızlı kilo verme denilince akla gelen ilk diyetlerden. Bu diyette amaç yüksek protein alarak hızlı kilo kaybetmek. Karbonhidrat ve yağ alımı bu diyette azaltılıyor. Paket gıdalardan da olabildiğince uzak duruluyor. Düşük kalorili olduğu için hızlıca kilo kaybedebiliyorsunuz. Kötü yanı ne diye sorarsanız karbonhidrat alımı düşük olduğu için bu bazı bünyelerde enerji düşüklüğüne neden olabiliyor.

7. Atkins diyeti de karbonhidrat alımını neredeyse sıfırlıyor.

Atkins diyeti, karbonhidratı sınırlayan diyetlerden. Karbonhidrat alımı sınırlandığı için yağ yakmak kolaylaşıyor. Düşük karbonhidratlı diyette aşama aşama karbonhidrat alımı artırılıyor. En başta karbonhidratı çok sınırladığınız için hızlı bir kilo kaybı görülebiliyor. Sonraki aşamalarda ise bu dengelenmeye çalışılıyor. Et ürünleri, düşük karbonhidratlı sebzeler ve çeşitli kuru yemişlerin yer aldığı diyette elbette şeker, hamur işi gibi şeyler yasak. Karbonhidrat alımını çok azalttığı için sindirim sorunları ya da enerji düşüklüğü görülebiliyor.

8. Zone diyeti, dengeli bir diyet.

Denge denilince ilk akla gelen diyetlerden olan Zone diyetinde her öğünde doğru yemek amaç. Her öğünde %40 karbonhidrat, %30 protein ve %30 yağ alınması gerekiyor. Bu denge ile hem sağlıklı hem enerjik olabiliyorsunuz. Burada kilo vermek de mümkün. Bu diyetin en zor yanı bu dengeyi tutturabilmek. Çünkü her öğünde bu dengeyi tutturmak zorlayıcı olabilir. Her öğün için bu planı yapmak her zaman her yerde mümkün olmayabilir.

9. Sirtfood diyetini ünlülerden hatırlayabilirsiniz.

Ünlülerin diyeti olarak bilinen Sirtfood diyeti kilo vermek için uygulanan diyetlerden. Yağ yakımını hızlandıran ve aynı zamanda kas kütlesini koruyan diyette çok farklı gıdalar var. Sirtuin aktivatörlerini içeren yiyeceklerden olan çikolata, yeşil çay ve kırmızı şarap gibi yiyecek ve içecekler diyette yer alıyor. Adele ile meşhur olan diyet ile kısa sürelerde yüksek kilo kaybı görülebiliyor. Ama bu diyetin uzun süreli uygulanması pek önerilmiyor.

10. Bir de tabii ki detokslar var.

Vücudu arındıran diyet şekli olarak bilinen detoks diyetlerinde bir süreliğine sıvı tüketme ve doğal gıdalarla beslenme bulunuyor. Bu sayede vücut toksinlerden arınıyor. Kısa sürede kilo kaybı bu diyette de görülüyor. Şişkinlikleri de azaltan detoks diyeti bağışıklık sistemini destekleyici etkiye de sahip. Bu diyet uzun süreli uygulandığında kas kaybına neden olabiliyor.

buffythevampireslayer
buffythevampireslayer
Onedio Üyesi
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