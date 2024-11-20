Popüler Diyetlerin Bilinmeyen Yüzü: Her Diyetin Artı ve Eksilerini Ortaya Koyan 10 Önemli Gerçek
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Popüler Diyetlerin Bilinmeyen Yüzü: Her Diyetin Artı ve Eksilerini Ortaya Koyan 10 Önemli Gerçek
Son zamanlarda o kadar çok diyet adı duyuyoruz ki hangisi bize uygun hangisi değil bir türlü karar veremiyoruz. Tabii bu diyetlerle ilgili birçok bilgi de ortada dolaşıyor. Siz bu diyetlerle ilgili neler biliyorsunuz, ne kadarı doğru gelin birlikte bakalım...
İçeriklerimiz bilgilendirme ve eğlence amaçlıdır. Tanı ve tedavi için lütfen doktorunuza danışınız.
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1. Ketojenik diyetle başlayalım...
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2. Aralıklı oruç da son zamanlarda oldukça moda!
3. Bir de Paleo diyeti var tabii.
4. Flexitarian diyet diye bir şey duydunuz mu?
5. Akdeniz diyeti tanıdık gelebilir.
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