Popüler Diyetlerin Bilinmeyen Yüzü: Her Diyetin Artı ve Eksilerini Ortaya Koyan 10 Önemli Gerçek

Denge denilince ilk akla gelen diyetlerden olan Zone diyetinde her öğünde doğru yemek amaç. Her öğünde %40 karbonhidrat, %30 protein ve %30 yağ alınması gerekiyor. Bu denge ile hem sağlıklı hem enerjik olabiliyorsunuz. Burada kilo vermek de mümkün. Bu diyetin en zor yanı bu dengeyi tutturabilmek. Çünkü her öğünde bu dengeyi tutturmak zorlayıcı olabilir. Her öğün için bu planı yapmak her zaman her yerde mümkün olmayabilir.