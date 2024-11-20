Popüler Diyetlerin Bilinmeyen Yüzü: Her Diyetin Artı ve Eksilerini Ortaya Koyan 10 Önemli Gerçek

Son zamanlarda o kadar çok diyet adı duyuyoruz ki hangisi bize uygun hangisi değil bir türlü karar veremiyoruz. Tabii bu diyetlerle ilgili birçok bilgi de ortada dolaşıyor. Siz bu diyetlerle ilgili neler biliyorsunuz, ne kadarı doğru gelin birlikte bakalım...

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