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Polisiye Severlerin Bayılarak İzlediği Gerçek Suçlardan İlham Alınmış En İyi Dizi ve Filmler

Polisiye Severlerin Bayılarak İzlediği Gerçek Suçlardan İlham Alınmış En İyi Dizi ve Filmler

dizi
Batuhan Bayraktar
Batuhan Bayraktar - Onedio Üyesi
20.04.2024 - 12:01

En iyi hikayeler genellikle doğrudan manşetlerden alınır. Bu nedenle, özellikle son yıllarda bu türe olan ilgi arttığı için, gerçek suçlardan esinlenen pek çok mükemmel film ve dizi var. Hepsi gerçek suçlara dayanan en önemli 20 televizyon dizisi ve filmi için aşağıdaki slayt gösterisine göz atın. Brian De Palma'nın 'The Black Dahlia 'sından 'The Thing About Pam 'deki Renee Zellweger'e kadar, bu liste gerçek suç fanatikleri için vazgeçilmez bir izleme deneyimi sunuyor.

Kaynak: https://www.yardbarker.com/entertainm...
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20. The Black Dahlia (2006)

20. The Black Dahlia (2006)

IMDb: 5.6

Özet: 1946 yılında, eski boksörler Dwight 'Bucky' Bleichert ve Lee Blanchard Los Angeles'ta polis memurudur. Lee'nin amiriyle iyi bir ilişkisi vardır ve aralarında geçen bir boks dövüşünü departmanda yükselmek ve polis gücüne zam almak için kullanır. Başarılı olurlar ve birlikte çalışarak cinayet masası dedektifliğine terfi ederler. Bucky, Lee ve kız arkadaşı Kay Lake ile yakın arkadaş olur ve bir aşk üçgeni oluştururlar. Oyuncu adayı Elizabeth Short'un cesedi parçalanmış halde bulununca Lee, basın tarafından Black Dahlia olarak adlandırılan davayı çözmeyi takıntı haline getirir. Bu arada, Bucky'nin araştırması onu Black Dahlia'ya benzeyen güçlü ve zengin bir inşaatçının kızı olan Madeleine Linscott'a götürür. Bucky, yolsuzluk ve yalanlarla dolu bir ortamda gizli gerçekleri açığa çıkarır.

Oyuncular: Josh Hartnett, Aaron Eckhart, Scarlett Johansson

Yönetmen: Brian De Palma

19. Lost Girls (2020)

19. Lost Girls (2020)

IMDb: 6.2

Özet: Mari Gilbert'ın kızı ortadan kaybolunca, polisin hiçbir şey yapmaması, Shannan'ın en son görüldüğü Long Island'daki kapalı sitede kendi başına araştırma yapmasına neden olur. Yaptığı araştırma, dikkatleri bir sürü öldürülmüş fuhuş yapan kadınlara yöneltir.

Oyuncular: Amy Ryan, Thomasin McKenzie, Gabriel Byrne

Yönetmen: Liz Garbus

18. The Watcher (2022)

18. The Watcher (2022)

IMDb: 6.5

Özet: New Jersey'de hayallerindeki evi satın aldıktan sonra evlerinde ürkütücü bir sapık olduğunu öğrenen bir ailenin gerçek hikâyesine dayanan bu Hulu dizisinin başrollerinde Jennifer Coolidge, Naomi Watts ve Bobby Cannavale yer alıyor. 

Oyuncular: Isabel gravitt, Bobby Cannavale, Naomi Watts

Yönetmen: Ian Brennan, Ryan Murphy

17. Extremely Wicked, Shockingly Evil and Vile (2019)

17. Extremely Wicked, Shockingly Evil and Vile (2019)

IMDb: 6.7

Özet: Bekâr bir anne hayallerindeki erkeği bulduğuna inanmaktadır. Ancak mükemmel görünen hayatları, adam kaçırma şüphesiyle tutuklanıp birden fazla cinayetle ilişkilendirilince alt üst olur. Kendisine komplo kurulduğuna inanan adam, Amerika'nın ulusal televizyonda yayınlanan ilk davasında kendini savunurken, kadın da gerçekle yüzleşmek için mücadele eder.

Oyuncular: Lily Collins, Zac Efron, Angela Sarafyan

Yönetmen: Joe Berlinger

16. The Staircase (2022)

16. The Staircase (2022)

IMDb: 7.1

Özet: Colin Firth, evlerindeki merdivenden düştükten sonra karısını öldürmekten hüküm giyen Kuzey Carolina'lı Michael Peterson rolünü canlandırıyor. Peterson'un mahkumiyeti daha sonra kasıtsız adam öldürmeye indirildi, ancak bu dizi cevaplardan çok sorulara ilham vermezse şaşırmayın. 

Oyuncular: Colin Firth, Toni Collette, Michael Stuhlbarg

Yönetmen: Antonio Campos

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15. The Thing About Pam (2022)

15. The Thing About Pam (2022)

IMDb: 7.2

Özet: Missouri'li bir kadının öldürülmesini konu alan bu dizide Renee Zellweger, ölümcül olduğu kadar sevimsiz bir kadın olan Pam Hupp rolünü canlandırıyor. Tartışmaya açık küstah tonu eleştirilere neden olsa da Zellweger'in canlandırdığı Hupp karakteri diziyi izlemeye değer kılıyor.

Oyuncular: Scott Winant

Yönetmen: Renée Zellweger, Josh Duhamel, Judy Greer

14. Dirty John (2018)

14. Dirty John (2018)

IMDb: 7.3

Özet: Debra Newell'ın (Connie Britton) görünüşte mükemmel bir hayatı vardır: başarılıdır, güzeldir ve Kaliforniya'nın en gözde sahil kentlerinden biri olan Newport Beach'te yaşamaktadır. Eksik olan tek şey aşktır. Sonunda çekici ve yakışıklı doktor John Meehan (Eric Bana) ile tanıştığında, kızları Terra (Julia Garner) ve Veronica'yı (Juno Temple) dehşete düşürecek kadar hızlı bir romantizme sürüklenir. Hızla ilerleyen ilişkileri Debra ve kızlar arasında gerilim yaratır ve onlara annelerinin ayaklarını yerden kesen yabancıyı araştırmaktan başka seçenek bırakmaz. Sorunlu bir aile geçmişi olan Debra ve annesi Arlane'in (Jean Smart) geçmişi, Debra'nın John'a karşı neden bu kadar savunmasız olduğunu anlamalarını sağlar. Debra, John'un yalanlarının ve uğursuz psikolojik manipülasyon oyununun derinliklerine çekildikçe, bu durum tüm aile için korkunç sonuçlara yol açar.

Oyuncular: Connie Britton, Christian Slater, Eric Bana

Yönetmen: Alexandra Cunningham

13. Monster (2003)

13. Monster (2003)

IMDb: 7.3

Özet: Charlize Theron, seks işçiliği yaptığı dönemde yedi erkeği öldürdüğünü itiraf eden ünlü kadın seri katil Aileen Wuornos'un Oscar ödüllü bu canlandırmasında göz kamaştırıyor. Theron'un performansı, Wuornos'un travmatik çocukluk ve yetişkin yaşamının derinliklerine inen 'Canavar 'da özellikle incelikli. 

Oyuncular: Charlize Theron, Christina Ricci, Bruce Dern

Yönetmen: Patty Jenkins

12. The Dropout (2022)

12. The Dropout (2022)

IMDb: 7.5

Özet: Theranos'u ve tıp dünyasında devrim yaratabilecek bir cihazı inşa eden Elizabeth Holmes'un yükselişinin ve düşüşünün gerçek hikayesi. Bunun yerine, birçok hastaya sağlıkları hakkında yanlış bilgiler vererek yalan söylüyor ve onları dolandırıyor, bu da hayatlarına mal oluyor.

Oyuncular: Amanda Seyfried, Naveen Andrews, Michel Gill

Yönetmen: Elizabeth Meriwether

11. Dr. Death (2021-23)

11. Dr. Death (2021-23)

IMDb: 7.6

Özet:Yakın zamanda bir ameliyat planlıyorsanız, aslında 'Dr. Death 'i izlemek istemeyebilirsiniz. Peacock'ın bu dizisi, Teksaslı bir omurga cerrahı olan Dr. Christopher Dunstch'un, yanlış ameliyatlarla hastalarını sakat bırakmasını ve bazılarının ölmesini anlatıyor.  

Oyuncular: Stars Joshua Jackson, Edgar Ramírez, Mandy Moore

Yönetmen: Ashley Michel Hoban, Patrick Macmanus

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10. The Trial of the Chicago 7 (2020)

10. The Trial of the Chicago 7 (2020)

IMDb: 7.7

Özet: Aaron Sorkin tarafından yönetilen bu Netflix filmi, 1968 Demokratik Ulusal Kongre fiyaskosunun ardından tutuklanan ve komplo kurmakla suçlanan bir grup aktivist olan Chicago 7'lisinin davasına dayanıyor. Filmde radikal aktivist Abbie Hoffmann rolünde Sacha Baron Cohen ve Yippie'leri kuran Jerry Rubin rolünde 'Succession 'ın yıldızı Jeremy Strong yer alıyor. 

Oyuncular: Eddie Redmayne, Alex Sharp, Sacha Baron Cohen

Yönetmen: Aaron Sorkin

9. Changeling (2008)

9. Changeling (2008)

IMDb: 7.8

Özet: Christine'in oğlu kaybolduktan sonra, onu bulmak için LAPD'ye ulaşır. Ancak halkın protestolarını yatıştırmak için bir sahtekârı oğlu olarak göstermeye çalıştıklarında, onu kabul etmeyi ya da umudunu yitirmeyi reddeder.

Oyuncular: Angelina Jolie, Colm Feore, Amy Ryan

Yönetmen: Clint Eastwood

8. In Cold Blood (1967)

8. In Cold Blood (1967)

IMDb: 7.9

Özet: 1967 yapımı bu film, Truman Capote'nin çığır açan aynı adlı gerçek suç kitabından uyarlanmıştır ve muhtemelen ulusal gerçek suç takıntımızın başlamasından sorumludur. Hikayeye aşina olmayanlar için, Kansas Holcomb'da aslında bir soygun olduğu düşünülen bir cinayete kurban giden bir ailenin gerçek hikayesine dayanıyor.

Oyuncular: Robert Blake, Scott Wilson, John Forsythe

Yönetmen: Richard Brooks

7. JFK (1991)

7. JFK (1991)

IMDb: 8.0

Özet: 22 Kasım 1963'te Başkan John F. Kennedy Dallas'ta bir suikasta kurban gider. Lee Harvey Oswald bu suçtan tutuklanır ve ardından Jack Ruby tarafından vurularak sözde Başkan'ın intikamı alınır. Soruşturma sonucunda Lee Harvey Oswald ve Jack Ruby'nin suçlarını tek başlarına işledikleri sonucuna varılır, ancak Louisiana bölge savcısı Jim Garrison şüphecidir. Güvenilir bir grup insanı bir araya getiren Garrison, güçlü hükümet ve siyasi figürlerin tepkisine yol açacak şekilde kendi soruşturmasını yürütür.

Oyuncular: Kevin Costner, Gary Oldman, Jack Lemmon

Yönetmen: Oliver Stone

6. Catch Me If You Can (2002)

6. Catch Me If You Can (2002)

IMDb: 8.1

Özet: Frank Abagnale Jr. hakkında gerçek bir hikaye. 19 yaşına gelmeden önce Pan Am pilotu, doktor ve hukuk savcısı olarak milyonlarca dolarlık çekleri dolandırmayı başarmıştır. Bir FBI ajanı onu parmaklıklar ardına koymayı kendine görev edinir. Ancak Frank sadece yakalanmaktan kaçmakla kalmaz, takip edilmekten de zevk alır.

Oyuncular: Leonardo DiCaprio, Tom Hanks, Christopher Walken

Yönetmen: Steven Spielberg

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5. Spotlight (2015)

5. Spotlight (2015)

IMDb: 8.1

Özet: Adını Boston Globe'daki 'spotlight' ekibinden alan bu film, bir grup gazetecinin Katolik kilisesi içinde yaşanan ve daha sonra kuruma Pulitzer Ödülü kazandıran bir çocuk cinsel istismarı skandalını ortaya çıkarmaya çalışmasını anlatıyor. Stanley Tucci, Mark Ruffalo ve Rachel McAdams'ın başrollerini paylaştığı film, Akademi Ödülleri'nde En İyi Film ödülünü aldı. 

Oyuncular: Mark Ruffalo, Michael Keaton, Rachel McAdams

Yönetmen: Tom McCarthy

4. Unbelievable (2019)

4. Unbelievable (2019)

IMDb: 8.3

Özet: Colorado ve Washington'da yaşanan bir dizi cinsel saldırıyla ilgili gerçek bir soruşturmaya dayanan 'Unbelievable', yetkililerin cinsel saldırıya uğradığı konusunda yalan söylediğine inanmasının ardından suçlanan bir kadının hikayesini anlatıyor. Ancak gerçek çok daha karmaşıktır ve ancak kapsamlı bir raporlama sonucunda ortaya çıkarılmıştır.

Oyuncular: Kaitlyn Dever, Toni Collette, Merritt Wever

Yönetmen: Susannah Grant, Michael Chabon, Ayelet Waldman

3. The People v. O.J Simpson: American Crime Story (2016)

3. The People v. O.J Simpson: American Crime Story (2016)

IMDb: 8.4

Özet: 'The People v. O.J. Simpson: American Crime Story', O.J. Simpson'ın eski eşi Nicole Brown Simpson ve onun arkadaşı Ronald Goldman'ın 1994'teki cinayetleriyle ilgili ünlü bir mahkeme davasını konu alır. Dizi, cinayetlerin ardından başlayan polis soruşturmasını ve ardından gelen medyatik mahkeme sürecini dramatik bir şekilde anlatır. Davanın toplumsal ve hukuki etkileriyle birlikte dönemin atmosferini ve karmaşıklığını izleyiciye aktarır.

Oyuncular: Sarah Paulson, Sterling K. Brown, Nina Jacobson

Yönetmen: Ryan Murphy

2. Mindhunter (2017-19)

2. Mindhunter (2017-19)

IMDb: 8.6

Özet: 1970'lerin sonlarında iki FBI ajanı, cinayetlerin ardındaki psikolojiyi araştırarak suç bilimi alanını genişletir ve sonunda gerçek hayattaki canavarlara çok yaklaşırlar.

Oyuncular: Jonathan Groff, Holt McCallany, Anna Torv

Yönetmen: Joe Penhall

1. When They See Us (2019)

1. When They See Us (2019)

IMDb: 8.8

Özet: Yönetmen Ava DuVernay'in büyük beğeni toplayan dizisi 'When They See Us' hem sürükleyici hem de yıkıcı. New York'ta 1989 yılında haksız yere cinsel saldırıyla suçlanan beş erkeğin gerçek hikayesine dayanan dizi, Amerikan ceza adaleti sisteminde sıklıkla işlenen adaletsizliklere cesur bir bakış sunuyor. 

Oyuncular: Asante Blackk, Caleel Harris, Ethan Herisse

Yönetmen: Ava DuVernay

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