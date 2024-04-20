Polisiye Severlerin Bayılarak İzlediği Gerçek Suçlardan İlham Alınmış En İyi Dizi ve Filmler
Polisiye Severlerin Bayılarak İzlediği Gerçek Suçlardan İlham Alınmış En İyi Dizi ve Filmler
Kaynak: https://www.yardbarker.com/entertainm...
En iyi hikayeler genellikle doğrudan manşetlerden alınır. Bu nedenle, özellikle son yıllarda bu türe olan ilgi arttığı için, gerçek suçlardan esinlenen pek çok mükemmel film ve dizi var. Hepsi gerçek suçlara dayanan en önemli 20 televizyon dizisi ve filmi için aşağıdaki slayt gösterisine göz atın. Brian De Palma'nın 'The Black Dahlia 'sından 'The Thing About Pam 'deki Renee Zellweger'e kadar, bu liste gerçek suç fanatikleri için vazgeçilmez bir izleme deneyimi sunuyor.
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20. The Black Dahlia (2006)
19. Lost Girls (2020)
18. The Watcher (2022)
17. Extremely Wicked, Shockingly Evil and Vile (2019)
16. The Staircase (2022)
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15. The Thing About Pam (2022)
14. Dirty John (2018)
13. Monster (2003)
12. The Dropout (2022)
11. Dr. Death (2021-23)
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10. The Trial of the Chicago 7 (2020)
9. Changeling (2008)
8. In Cold Blood (1967)
7. JFK (1991)
6. Catch Me If You Can (2002)
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5. Spotlight (2015)
4. Unbelievable (2019)
3. The People v. O.J Simpson: American Crime Story (2016)
2. Mindhunter (2017-19)
1. When They See Us (2019)
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