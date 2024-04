Polisiye Severlerin Bayılarak İzlediği Gerçek Suçlardan İlham Alınmış En İyi Dizi ve Filmler

IMDb: 8.8

Özet: Yönetmen Ava DuVernay'in büyük beğeni toplayan dizisi 'When They See Us' hem sürükleyici hem de yıkıcı. New York'ta 1989 yılında haksız yere cinsel saldırıyla suçlanan beş erkeğin gerçek hikayesine dayanan dizi, Amerikan ceza adaleti sisteminde sıklıkla işlenen adaletsizliklere cesur bir bakış sunuyor.

Oyuncular: Asante Blackk, Caleel Harris, Ethan Herisse

Yönetmen: Ava DuVernay