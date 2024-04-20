Polisiye Severlerin Bayılarak İzlediği Gerçek Suçlardan İlham Alınmış En İyi Dizi ve Filmler

IMDb: 7.3

Özet: Debra Newell'ın (Connie Britton) görünüşte mükemmel bir hayatı vardır: başarılıdır, güzeldir ve Kaliforniya'nın en gözde sahil kentlerinden biri olan Newport Beach'te yaşamaktadır. Eksik olan tek şey aşktır. Sonunda çekici ve yakışıklı doktor John Meehan (Eric Bana) ile tanıştığında, kızları Terra (Julia Garner) ve Veronica'yı (Juno Temple) dehşete düşürecek kadar hızlı bir romantizme sürüklenir. Hızla ilerleyen ilişkileri Debra ve kızlar arasında gerilim yaratır ve onlara annelerinin ayaklarını yerden kesen yabancıyı araştırmaktan başka seçenek bırakmaz. Sorunlu bir aile geçmişi olan Debra ve annesi Arlane'in (Jean Smart) geçmişi, Debra'nın John'a karşı neden bu kadar savunmasız olduğunu anlamalarını sağlar. Debra, John'un yalanlarının ve uğursuz psikolojik manipülasyon oyununun derinliklerine çekildikçe, bu durum tüm aile için korkunç sonuçlara yol açar.

Oyuncular: Connie Britton, Christian Slater, Eric Bana

Yönetmen: Alexandra Cunningham