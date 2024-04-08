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Geceleri Seyretmelik Dizi Arayanlara Özel Birbirinden Kaliteli Yabancı Dizi Önerileri

Geceleri Seyretmelik Dizi Arayanlara Özel Birbirinden Kaliteli Yabancı Dizi Önerileri

dizi
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Onedio Üyesi
09.04.2024 - 00:56

Merhabalar. Bu içerikte tüm zamanların en gerilim dolu dizileri sizler için derlenmiştir. Bu dizileri özellikle geceleri izlemenizi tavsiye ederiz çünkü o zaman her şey bambaşka oluyor.

İyi seyirler!

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1. Breaking Bad (2008–2013)

1. Breaking Bad (2008–2013)

IMDb: 9.5

Ameliyat edilemeyen akciğer kanseri teşhisi konan bir kimya öğretmeni, ailesinin geleceğini güvence altına almak için eski bir öğrencisiyle birlikte metamfetamin üretip satmaya başlar.

Yaratıcı: Vince Gilligan

Oyuncular: Bryan Cranston, Aaron Paul, Anna Gunn

2. From (2022 - )

2. From (2022 - )

IMDb: 7.7

ABD'nin orta kesimlerinde, giren herkesi hapseden bir şehrin gizemini düşünün. Sakinler bir yandan normallik hissini korumaya ve bir çıkış yolu bulmaya çalışırken, bir yandan da çevredeki ormanın tehditlerine karşı da hayatta kalmak zorundalar.

Yaratıcı: John Griffin

Oyuncular: Harold Perrineau, Catalina Sandino Moreno, Eion Bailey

3. Criminal Minds (2005 - )

3. Criminal Minds (2005 - )

IMDb: 8.1

FBI için Davranışsal Analiz Birimi'nin (BAU) üyeleri olarak çalışan bir grup suçlu profil uzmanı, suçları araştırmaya ve şüpheliyi bulmaya yardımcı olmak için davranış analizi ve profil oluşturmayı kullanıyor.

Yaratıcı: Jeff Davis

Oyuncular: Kirsten Vangsness, Matthew Gray Gubler, A.J. Cook

4. Supernatural (2005–2020)

4. Supernatural (2005–2020)

IMDb: 8.4

İki kardeş, avcı olarak babalarının izinden giderek canavarlar, iblisler ve yeryüzünde dolaşan tanrılar da dahil olmak üzere pek çok türden kötü doğaüstü varlıklarla savaşırlar.

Yaratıcı: Eric Kripke

Oyuncular: Jared Padalecki, Jensen Ackles, Jim Beaver

5. Black Mirror (2011 - )

5. Black Mirror (2011 - )

IMDb: 8.7

Tekno-paranoyayı araştırıp keskin, sürükleyici, hicivli hikayeler içeren 'Black Mirror', modern dünyaya dair kolektif huzursuzluktan yararlanan hikayelerle 'Alacakaranlık Kuşağı'nın çağdaş bir yeniden çalışmasıdır.

Yaratıcı: Charlie Brooker

Oyuncular: Wunmi Mosaku, Monica Dolan, Daniel Lapaine

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6. Sherlock (2010–2017)

6. Sherlock (2010–2017)

IMDb: 9.1

Conan Doyle'un ikonik hafiyeliğinin ilginç versiyonu, onu günümüz Londra'sında 'yüksek işlevli bir sosyopat' olarak tanıtıyor. Soruşturmalarında ona yardımcı olan ise ortak bir tanıdık aracılığıyla Holmes'la tanıştırılan Afganistan Savaşı gazisi John Watson'dur.

Yaratıcılar: Mark Gatiss, Steven Moffat

Oyuncular: Benedict Cumberbatch, Martin Freeman, Una Stubbs

7. Traces (2019–2022)

7. Traces (2019–2022)

IMDb: 7

Genç laboratuvar asistanı, çevrimiçi bir adli tıp kursuna katılır ve hayali vaka çalışmasının geçmişiyle bir bağlantısı olduğunu keşfeder. İki kadın profesörün yardımıyla bir katili adalete teslim etmeye çalışır.

Oyuncular: Laura Fraser, Michael Nardone, Jennifer Spence

8. The Blacklist (2013–2023)

8. The Blacklist (2013–2023)

IMDb: 7.9

Yeni FBI profil uzmanı Elizabeth Keen'in, onlarca yıldır yakalanmaktan kaçan gizemli suçlu Raymond Reddington teslim olup sadece onunla konuşmakta ısrar etmesiyle tüm hayatı yerle bir olur.

Yaratıcı: Jon Bokenkamp

Oyuncular: James Spader, Megan Boone, Diego Klattenhoff

9. Severance (2022 - )

9. Severance (2022 - )

IMDb: 8.7

Mark, anıları ameliyatla iş ve kişisel yaşamları arasında bölünmüş olan ofis çalışanlarından oluşan bir ekibe liderlik ediyor. Gizemli bir meslektaşının iş dışında ortaya çıkmasıyla, işleriyle ilgili gerçeği keşfetmeye yönelik bir yolculuğa başlıyor.

Yaratıcı: Dan Erickson

Oyuncular: Adam Scott, Zach Cherry, Britt Lower

10. The Cleaning Lady (2022 - )

10. The Cleaning Lady (2022 - )

IMDb: 7

Kamboçyalı-Filipinli bir doktor, oğlunu kurtarmak amacıyla tıbbi tedavi için ABD'ye gelir, ancak planları başarısız olunca oğlunu kurtarmak için kurnazlığını ve zekasını kullanır.

Yaratıcı: Miranda Kwok

Oyuncular: Elodie Yung, Martha Millan, Sean Lew

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11. Dark (2017–2020)

11. Dark (2017–2020)

IMDb: 8.7

Bir Alman kasabasında geçen bu dizi, iki küçük çocuğun ortadan kaybolmasının dört aile arasındaki ilişkileri açığa çıkardığı doğaüstü bir değişime sahip bir aile destanını konu alıyor.

Yaratıcılar: Baran bo Odar, Jantje Friese

Oyuncular: Louis Hofmann, Karoline Eichhorn, Lisa Vicari

12. The Mentalist (2008–2015)

12. The Mentalist (2008–2015)

IMDb: 8.2

Ünlü bir 'psişik' kendisinin sahte medyum olduğunu ortaya çıkarır. Karısını ve kızını öldüren deli 'Red John'u bulabilmek için Kaliforniya Araştırma Bürosu'nda danışman olarak çalışmaya başlar.

Yaratıcı: Bruno Heller

Oyuncular: Simon Baker, Robin Tunney, Tim Kang

13. The Vampire Diaries (2009–2017)

13. The Vampire Diaries (2009–2017)

IMDb: 7.7

Mystic Falls, Virginia kasabasındaki hayatlar, aşklar, tehlikeler ve felaketler... Genç bir kız aniden iki vampir kardeş arasında kalırken, anlatılamaz kadar korkunç yaratıklar bu kasabanın altında gizleniyordur.

Yaratıcılar: Julie Plec, Kevin Williamson

Oyuncular: Nina Dobrev, Paul Wesley, Ian Somerhalder

14. Prison Break (2005–2017)

14. Prison Break (2005–2017)

IMDb: 8.3

Bir inşaat mühendisi, haksız yere suçlanan kardeşini içeriden dışarı çıkarak ölüm cezasından kurtarmak için tasarımına yardım ettiği bir hapishaneye yerleşir.

Yaratıcı: Paul T. Scheuring

Oyuncular: Dominic Purcell, Wentworth Miller, Amaury Nolasco

15. Mindhunter (2017–2019)

15. Mindhunter (2017–2019)

IMDb: 8.6

1970'lerin sonlarında iki FBI ajanı, cinayetin ardındaki psikolojiyi araştırarak suç biliminin alanını genişletir ve sonunda gerçek hayattaki canavarlara çok yaklaşırlar.

Yaratıcı: Joe Penhall

Oyuncular: Jonathan Groff, Holt McCallany, Anna Torv

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