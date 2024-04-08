Yavaş Temposuna Rağmen İzleyeni Anında Dertler Derya Olmuş Moduna Sokan Birbirinden Harika Filmler

IMDb: 8

Bella Baxter, zeki ve alışılmışın dışında bilim adamı olan Dr. Godwin Baxter tarafından hayata döndürülen genç bir kadındır. Film onun fantastik ve bir o kadar da dramatik evriminin öyküsünü konu alıyor.

Yönetmen: Yorgos Lanthimos

Oyuncular: Emma Stone, Mark Ruffalo, Willem Dafoe