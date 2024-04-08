Yavaş Temposuna Rağmen İzleyeni Anında Dertler Derya Olmuş Moduna Sokan Birbirinden Harika Filmler
Yavaş Temposuna Rağmen İzleyeni Anında Dertler Derya Olmuş Moduna Sokan Birbirinden Harika Filmler
Dram filmleri, karakterlerin duygusal çatışmalarını derinlemesine keşfetmeye odaklanır. İzleyicilere duygusal bir bağ kurma ve yaşanan olaylar üzerine düşünme fırsatı sunar. Bu içerikte yavaş temposuna rağmen duygusal yoğunluğuyla sizi içine çekecek en popüler dram filmlerini listeledik. Hepsinin IMDb puanı da 7'den yüksek!
İyi seyirler dileriz!
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1. Poor Things (2023)
2. Anatomy of a Fall (2023)
3. The Zone of Interest (2023)
4. The Iron Claw (2023)
5. Saltburn (2023)
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6. Ordinary Angels (2024)
7. All of Us Strangers (2023)
8. One Life (2023)
9. Ford v Ferrari (2019)
10. Once Upon a Time... in Hollywood (2019)
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11. Perfect Days (2023)
12. Past Lives (2023)
13. Wicked Little Letters (2023)
14. Society of the Snow (2023)
15. The Boy and the Heron (2023)
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