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Yavaş Temposuna Rağmen İzleyeni Anında Dertler Derya Olmuş Moduna Sokan Birbirinden Harika Filmler

Yavaş Temposuna Rağmen İzleyeni Anında Dertler Derya Olmuş Moduna Sokan Birbirinden Harika Filmler

Sinema film
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Onedio Üyesi
08.04.2024 - 14:01

Dram filmleri, karakterlerin duygusal çatışmalarını derinlemesine keşfetmeye odaklanır. İzleyicilere duygusal bir bağ kurma ve yaşanan olaylar üzerine düşünme fırsatı sunar. Bu içerikte yavaş temposuna rağmen duygusal yoğunluğuyla sizi içine çekecek en popüler dram filmlerini listeledik. Hepsinin IMDb puanı da 7'den yüksek!

İyi seyirler dileriz!

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1. Poor Things (2023)

1. Poor Things (2023)

IMDb: 8

Bella Baxter, zeki ve alışılmışın dışında bilim adamı olan Dr. Godwin Baxter tarafından hayata döndürülen genç bir kadındır. Film onun fantastik ve bir o kadar da dramatik evriminin öyküsünü konu alıyor.

Yönetmen: Yorgos Lanthimos

Oyuncular: Emma Stone, Mark Ruffalo, Willem Dafoe

2. Anatomy of a Fall (2023)

2. Anatomy of a Fall (2023)

IMDb: 7.7

Bir kadının kocasının ölümünden sonra cinayet işlediğinden şüphelenilir. Yarı kör oğulları baş tanık olarak ahlaki bir ikilemle karşı karşıyadır. Kadın suçlu mudur yoksa suçsuz mudur?

Yönetmen: Justine Triet

Oyuncular: Sandra Hüller, Swann Arlaud, Milo Machado-Graner

3. The Zone of Interest (2023)

3. The Zone of Interest (2023)

IMDb: 7.5

Film, Auschwitz komutanı Rudolf Höss ve eşi Hedwig'in, hemen kampın yanındaki bir evde ve bahçede aileleri için rüya gibi bir yaşam kurmaya çalışmalarını konu alıyor.

Yönetmen: Jonathan Glazer

Oyuncular: Christian Friedel, Sandra Hüller, Johann Karthaus

4. The Iron Claw (2023)

4. The Iron Claw (2023)

IMDb: 7.7

Film, 1980'lerin başında profesyonel güreşin yoğun rekabet dünyasında tarih yazan ve birbirinden ayrılamaz olan Von Erich kardeşlerin gerçek hikayesini konu alıyor.

Yönetmen: Sean Durkin

Oyuncular: Zac Efron, Jeremy Allen White, Harris Dickinson

5. Saltburn (2023)

5. Saltburn (2023)

IMDb: 7

Oxford Üniversitesi'ndeki bir öğrenci, kendisini asla unutulmayacak bir yaz için eksantrik ailesinin rüya gibi mülküne davet eden büyüleyici ve aristokrat bir sınıf arkadaşının dünyasına çekilmiş bulur.

Yönetmen: Emerald Fennell

Oyuncular: Barry Keoghan, Jacob Elordi, Rosamund Pike

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6. Ordinary Angels (2024)

6. Ordinary Angels (2024)

IMDb: 7.6

Dul bir babanın, kritik ölçüde hasta genç kızının hayatını kurtarmasına yardım etmek için tek başına bütün bir topluluğu bir araya getiren bir kuaförün inanılmaz gerçek hikayesini konu alıyor. 

Yönetmen: Jon Gunn

Oyuncular: Hilary Swank, Alan Ritchson, Emily Mitchell

7. All of Us Strangers (2023)

7. All of Us Strangers (2023)

IMDb: 7.8

Çocukluğunun geçtiği eve çekilen bir senarist, 30 yıl önce anne ve babasını kaybetmenin ardından iyileşmenin gizemli yeni bir yolunu keşfederken alt kattaki komşusuyla acemi bir ilişkiye girer.

Yönetmen: Andrew Haigh

Oyuncular: Andrew Scott, Paul Mescal, Carter John Grout

8. One Life (2023)

8. One Life (2023)

IMDb: 7.6

Film, İkinci Dünya Savaşı'na giden aylarda Nazi işgali altındaki Çekoslovakya'dan 600'den fazla çocuğu kurtaran Londralı genç komisyoncu Sir Nicholas 'Nicky' Winton'un hikayesini konu alıyor.

Yönetmen: James Hawes

Oyuncular: Anthony Hopkins, Lena Olin, Johnny Flynn

9. Ford v Ferrari (2019)

9. Ford v Ferrari (2019)

IMDb: 8.1

Amerikalı otomobil tasarımcısı Carroll Shelby ve sürücü Ken Miles, 1966 yılında Le Mans 24 Saat yarışında Ferrari'yi yenmek amacıyla Ford için devrim niteliğinde bir yarış arabası yapmak üzere kurumsal müdahalelere ve fizik kanunlarına karşı mücadele ediyor.

Yönetmen: James Mangold

Oyuncular: Matt Damon, Christian Bale, Jon Bernthal

10. Once Upon a Time... in Hollywood (2019)

10. Once Upon a Time... in Hollywood (2019)

IMDb: 7.6

Film, solmuş bir televizyon oyuncusu ve dublörünün, 1969 Los Angeles'ında Hollywood'un Altın Çağı'nın son yıllarında şöhret ve başarıya ulaşmaya çalışmasını konu alıyor.

Yönetmen: Quentin Tarantino

Oyuncular: Leonardo DiCaprio, Brad Pitt, Margot Robbie

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11. Perfect Days (2023)

11. Perfect Days (2023)

IMDb: 7.9

Hirayama, Tokyo'da umumi tuvaletleri temizliyor, hayatını sadelik ve günlük huzur içinde yaşıyor. Tabii bazı karşılaşmalar da onun kendi üzerine düşünmesine neden oluyor.

Yönetmen: Wim Wenders

Oyuncular: Koji Yakusho, Tokio Emoto, Arisa Nakano

12. Past Lives (2023)

12. Past Lives (2023)

IMDb: 7.9

Birbirine derinden bağlı iki çocukluk arkadaşı Nora ve Hae Sung, Nora'nın ailesinin Güney Kore'den göç etmesinden sonra birbirlerinden ayrılırlar. Yirmi yıl sonra bu ikili bir hafta boyunca yeniden bir araya gelip aşk ve kader kavramlarıyla yüzleşirler.

Yönetmen: Celine Song

Oyuncular: Greta Lee, Teo Yoo, John Magaro

13. Wicked Little Letters (2023)

13. Wicked Little Letters (2023)

IMDb: 7.1

Littlehampton'daki insanlar (muhafazakar yerli Edith de dahil) komik küfürlerle dolu mektuplar almaya başlayınca kabadayı İrlandalı göçmen Rose suçlanır. Kasabanın kadınları bir şeylerin ters gittiğinden şüphelenerek olayı araştırır.

Yönetmen: Thea Sharrock

Oyuncular: Olivia Colman, Jessie Buckley, Timothy Spall

14. Society of the Snow (2023)

14. Society of the Snow (2023)

IMDb: 7.8

Bir ragbi takımının uçağı And Dağları'ndaki bir buzulun üzerine düşer. Kazadan sağ kurtulan az sayıdaki yolcu kendilerini dünyanın en zorlu ortamlarından birinde bulur.

Yönetmen: J.A. Bayona

Oyuncular: Enzo Vogrincic, Agustín Pardella, Matías Recalt

15. The Boy and the Heron (2023)

15. The Boy and the Heron (2023)

IMDb: 7.6

Annesinin ölümü ve babasının yeniden evlenmesinin ardından Mahito adında inatçı bir çocuk, hem yaşayanların hem de ölülerin paylaştığı rüya gibi bir dünyaya adım atar.

Yönetmen: Hayao Miyazaki

Oyuncular: Soma Santoki, Masaki Suda, Kô Shibasaki

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