Boykot Ne Demek? Boykot Kelimesi Ne İçin Kullanılır?
Boykot Ne Demek? Boykot Kelimesi Ne İçin Kullanılır?
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Silivri’deki Marmara Cezaevi’nde tutuklu bulunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na destek için Saraçhane'de düzenlenen mitingde boykot çağrısında bulundu. Peki boykot nedir? Boykot sözlükte ne anlama gelmekte?
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Boykot ne demek? Boykot kelimesi ne için kullanılır?
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TDK'ya göre boykot nedir?
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Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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