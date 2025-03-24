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Boykot Ne Demek? Boykot Kelimesi Ne İçin Kullanılır?

Boykot Ne Demek? Boykot Kelimesi Ne İçin Kullanılır?

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
24.03.2025 - 23:36

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Silivri’deki Marmara Cezaevi’nde tutuklu bulunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na destek için Saraçhane'de düzenlenen mitingde boykot çağrısında bulundu. Peki boykot nedir? Boykot sözlükte ne anlama gelmekte?

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Boykot ne demek? Boykot kelimesi ne için kullanılır?

Boykot ne demek? Boykot kelimesi ne için kullanılır?

Boykot, bireylerin veya toplulukların bir kişi, kurum, ürün veya hizmeti bilinçli şekilde reddetmesi anlamına gelir. Genellikle bir protesto yöntemi olarak kullanılan boykot, siyasi, ekonomik veya toplumsal nedenlerle gerçekleştirilebilir.

TDK'ya göre boykot nedir?

TDK'ya göre boykot nedir?

Fransızca kökenli olan boykot kelimesinin karşılığı TDK'da şöyle yer almakta:

  • Bir işi, bir davranışı yapmama kararı alma.

  • Bir kimse, bir topluluk veya bir ülkeyle amaca ulaşmak için her türlü ilişkiyi kesme.

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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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