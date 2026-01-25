Platoniklerin Milli Marşı Olan Şarkılar
Kalbinin anahtarını birine teslim etmişsin ama onun bundan haberi bile yok, değil mi? 'Göz göze gelsek her şeyi anlayacak' diye beklerken, o muhtemelen akşam ne yiyeceğini düşünüyordur.
Platonik aşk; dünyanın en tatlı belası, en masum heyecanı ve bazen de en kaliteli melankolisidir. İşte 'Bu şarkı beni anlatıyor!' diyeceğin, platoniklerin milli marşı haline gelmiş o efsane listemiz:
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Mirkelam - Her Gece
2. Şebnem Ferah - Sil Baştan
3. Yalın - Ellerine Sağlık
4. Sertab Erener - Yanarım
5. Model - Değmesin Ellerimiz
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. Melike Şahin - Pusulam Rüzgar
7. Sezen Aksu - Tükeneceğiz
8. Mabel Matiz - Gel
9. Levent Yüksel - Med Cezir
10. Yıldız Tilbe - Vazgeçtim
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
11. Unutma, o seni görmese de sen çok değerlisin! Ama yine de bu şarkıları dinleyip biraz ağlamanın da tadı başka, biliyoruz...
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi mezunuyum. İnsanları, davranışlarını ve zihinlerindeki o görünmez ama rengarenk düşünceleri gözlemlemeye her zaman büyük bir merak duydum. Zamanla bu merak, yazmaya, anlatmaya ve içerik üretmeye dönüştü. 2024’ten beri Onedio’da, farklı kategorilerde liste ve test formatında bilgilendirici içerikler hazırlıyorum. Gündelik hayatın küçük tuhaflıklarını, eğlenceli anlarını ve insan olmanın karmaşık yanlarını kelimelere dökmek benim için büyük bir keyif. Amacım hem düşündürmek hem de faydalı, eğlenceli içerikler sunmak.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın