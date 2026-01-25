onedio
Platoniklerin Milli Marşı Olan Şarkılar

Ecem Bekar
25.01.2026 - 12:01

Kalbinin anahtarını birine teslim etmişsin ama onun bundan haberi bile yok, değil mi? 'Göz göze gelsek her şeyi anlayacak' diye beklerken, o muhtemelen akşam ne yiyeceğini düşünüyordur.

Platonik aşk; dünyanın en tatlı belası, en masum heyecanı ve bazen de en kaliteli melankolisidir. İşte 'Bu şarkı beni anlatıyor!' diyeceğin, platoniklerin milli marşı haline gelmiş o efsane listemiz:

1. Mirkelam - Her Gece

2. Şebnem Ferah - Sil Baştan

3. Yalın - Ellerine Sağlık

4. Sertab Erener - Yanarım

5. Model - Değmesin Ellerimiz

6. Melike Şahin - Pusulam Rüzgar

7. Sezen Aksu - Tükeneceğiz

8. Mabel Matiz - Gel

9. Levent Yüksel - Med Cezir

10. Yıldız Tilbe - Vazgeçtim

11. Unutma, o seni görmese de sen çok değerlisin! Ama yine de bu şarkıları dinleyip biraz ağlamanın da tadı başka, biliyoruz...

2024'ten beri Onedio'da, farklı kategorilerde liste ve test formatında bilgilendirici içerikler hazırlıyorum.
