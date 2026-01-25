Platoniklerin Milli Marşı Olan Şarkılar

Kalbinin anahtarını birine teslim etmişsin ama onun bundan haberi bile yok, değil mi? 'Göz göze gelsek her şeyi anlayacak' diye beklerken, o muhtemelen akşam ne yiyeceğini düşünüyordur.

Platonik aşk; dünyanın en tatlı belası, en masum heyecanı ve bazen de en kaliteli melankolisidir. İşte 'Bu şarkı beni anlatıyor!' diyeceğin, platoniklerin milli marşı haline gelmiş o efsane listemiz: