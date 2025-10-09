Pepsi ve Coca Cola’ya Rakip Olarak Çıkan Marka 2.6 Milyar Dolar Borçla İflas Etti
Fonksiyonel içecek pazarının yükselen yıldızı ve Coca-Cola/Pepsi gibi devlere alternatif olarak konumlanan Kombucha Town, mali krizle yüzleşiyor. Marka, kombuchayı ana akım yapma başarısına rağmen, kontrol edilemez hale gelen 2,6 milyon dolarlık borç yükü nedeniyle iflas koruması başvurusunda bulundu
Pepsi ve Coca Cola’ya rakip olarak çıkan Kombucha Town iflas başvurusu yaptı.
Daha önce olması gereken iflas etik sorumluluk nedeniyle ertelenmiş!
