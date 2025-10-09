onedio
Pepsi ve Coca Cola'ya Rakip Olarak Çıkan Marka 2.6 Milyar Dolar Borçla İflas Etti

Pepsi ve Coca Cola’ya Rakip Olarak Çıkan Marka 2.6 Milyar Dolar Borçla İflas Etti

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
09.10.2025 - 20:25

Fonksiyonel içecek pazarının yükselen yıldızı ve Coca-Cola/Pepsi gibi devlere alternatif olarak konumlanan Kombucha Town, mali krizle yüzleşiyor. Marka, kombuchayı ana akım yapma başarısına rağmen, kontrol edilemez hale gelen 2,6 milyon dolarlık borç yükü nedeniyle iflas koruması başvurusunda bulundu

Pepsi ve Coca Cola'ya rakip olarak çıkan Kombucha Town iflas başvurusu yaptı.

Pepsi ve Coca Cola’ya rakip olarak çıkan Kombucha Town iflas başvurusu yaptı.

Fonksiyonel içecekler dünyasının önde gelen oyuncularından ve ABD'de fermente çay kombuchayı ana akım tüketime taşıyan az sayıda ulusal markadan biri olan Kombucha Town, finansal darboğazı aşmak için kritik bir adım attı. Pazardaki yükselişine rağmen artan borç yüküyle başa çıkamayan şirket, toplam 2,6 milyon dolarlık borcunu yeniden yapılandırmak üzere iflas koruması başvurusunda bulundu.

Şirketin kurucusu Chris McCoy, pandemi öncesinde güçlü bir ulusal dağıtım ağı kurarak Kombucha Town'ın pazar pozisyonunu sağlamlaştırmıştı. Ancak bu başarı, mali disiplini korumada yetersiz kalınca borçların hızla kontrolden çıkmasına engel olamadı. İflas mahkemesine sunulan belgeler, şirketin varlıklarının 100 bin ila 500 bin dolar arasında olduğunu, borçlarının ise 1 milyon ila 10 milyon dolar aralığına yayıldığını ortaya koyuyor.

Daha önce olması gereken iflas etik sorumluluk nedeniyle ertelenmiş!

Daha önce olması gereken iflas etik sorumluluk nedeniyle ertelenmiş!

Bu mali krizin yalnızca sayısal bir problem olmadığını belirten McCoy, iflas sürecini erteleme nedenini kendisine destek olanlara karşı duyduğu 'etik sorumluluk' olarak açıkladı. Ancak McCoy, sonunda iflas korumasının, şirketi batmaktan kurtaracak tek mantıklı yol olduğuna ikna oldu.

Yaşanan bu gelişmeye rağmen pes etmeyen kurucu, iflas başvurusunu bir son olarak değil, 'büyük bir geri dönüşün başlangıcı' olarak nitelendiriyor. McCoy, 'Bu hikayenin muazzam bir geri dönüşe dönüşmesi için elimden geleni yapacağım' sözleriyle kararlılığını ifade etti. Kombucha Town'ın bu yasal kalkan altındaki yeniden yapılanma süreci, şirketin borçlarını yöneterek sağlıklı bir finansal yapıya kavuşması ve fonksiyonel içecek pazarındaki iddiasını sürdürmesi için hayati önem taşıyor.

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
