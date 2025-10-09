Pepsi ve Coca Cola’ya Rakip Olarak Çıkan Marka 2.6 Milyar Dolar Borçla İflas Etti

Fonksiyonel içecekler dünyasının önde gelen oyuncularından ve ABD'de fermente çay kombuchayı ana akım tüketime taşıyan az sayıda ulusal markadan biri olan Kombucha Town, finansal darboğazı aşmak için kritik bir adım attı. Pazardaki yükselişine rağmen artan borç yüküyle başa çıkamayan şirket, toplam 2,6 milyon dolarlık borcunu yeniden yapılandırmak üzere iflas koruması başvurusunda bulundu.

Şirketin kurucusu Chris McCoy, pandemi öncesinde güçlü bir ulusal dağıtım ağı kurarak Kombucha Town'ın pazar pozisyonunu sağlamlaştırmıştı. Ancak bu başarı, mali disiplini korumada yetersiz kalınca borçların hızla kontrolden çıkmasına engel olamadı. İflas mahkemesine sunulan belgeler, şirketin varlıklarının 100 bin ila 500 bin dolar arasında olduğunu, borçlarının ise 1 milyon ila 10 milyon dolar aralığına yayıldığını ortaya koyuyor.