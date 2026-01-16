Japonya’nın “Freeter” Kuşağı: İşe Gitmeden Yaşamak Mümkün mü?
Sabah 9 trafiği yok, kart basma derdi yok, hafta sonu kaç gün kaldı hesabı hiç yok… Kulağa rüya gibi geliyor değil mi? Japonya’da bir kesim bu hayali yıllardır yaşıyor. Takım elbise yerine rahat tişört plazalar yerine kafeler tek bir kariyer yolu yerine esnek planlar… Gel birlikte “Freeter” dünyasına göz atalım bu yaşam tarzı gerçekten özgürlük mü yoksa gizli bir stres mi?
Freeter nedir?
Ofise gitmeden de yaşanıyor mu sorusunun Japon cevabı...
Özgürlük mü, belirsizlik mi ikilemi oldukça sık yaşanır.
Japonya’da neden bu kadar yaygın?
Freeter olmak tembellik mi, yoksa herkese uymayan farklı bir düzen mi?
Freeter olmak bugünü özgür yaşatabilir ama yarını mutlaka senin planlamanı ister.
