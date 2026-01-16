Japonya’nın “Freeter” Kuşağı: İşe Gitmeden Yaşamak Mümkün mü?

Freeter’lar çalışmıyor değil sadece tek bir masaya, tek bir ünvana ya da tek bir rutine bağlı kalmıyor. Bir gün kafede, bir gün etkinlikte, başka bir gün online bir projede çalışabiliyorlar. Bu da çok yönlülük yeni beceriler ve farklı deneyimler demek. Ancak işin diğer yüzünde belirsizlik var: Gelirin sabit olmaması, kendi programını kendin yapmak zorunda olman ve harcamalarını sürekli kontrol etmen gerekiyor. Yani özgürlük seven, esnekliğe uyum sağlayabilenler için oldukça keyifli ama maaşım ayın 1’inde yatsın, kafam rahat olsun diyenler için biraz stresli bir yaşam modeli olabilir.