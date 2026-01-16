onedio
AKP'li Siyasetçinin Yeğeni Uyuşturucudan Gözaltına Alındı

Dilara Şimşek
16.01.2026 - 14:12

Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında yeni gözaltılar yaşandı. Gözaltına alınan isimlerden birinin AKP’li siyasetçi Aydın Ayaydın’ın yeğeni Mert Ayaydın olduğu öğrenildi. Odatv’ye konuşan Aydın Ayaydın “Çok şaşkınım” dedi. 

AKP'li siyasetçinin yeğeni uyuşturucudan gözaltına alındı.

Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan isimlerden biri de AKP’li siyasetçiler Aydın Ayaydın'ın yeğeni, Derya Ayaydın’ın ise kuzeni oldu. Mert Ayaydın soruşturmada gözaltına alındı.

Gazeteci Burak Doğan, X hesabından yaptığı paylaşımda 'Ünlülere yönelik soruşturma kapsamında dün gözaltına alınan 18 kişiden birinin Mert Ayaydın olduğu öğrenildi. Ayaydın'ın şu anda adliyede ve ifadesinin alınacağı öğrenildi' ifadelerine yer verdi.

AKP'li Aydın Ayaydın açıklama yaptı.

Odatv'ye konuşan Aydın Ayaydın, büyük şaşkınlık yaşadığını belirtti. 'Çok şaşkınım' diyen Ayaydın şu ifadeleri kullandı:

'Şaşkınım ben de sizlerden öğrendim, bu çocuk yurt dışında uzun süre kalan eğitim alan, temiz kültürlü birisi. Yani sigara dahi kullanmayan biri. Yani şu an emniyet aşamasında savcılığa henüz sevk edilmedi. Bizler de süreci takip ediyoruz. Bizim ailede bu tür şeyler görülmüş değil. Gözaltı gerekçesiyle ilgili herhangi bir açıklamada yapılmadı. Şu an konuyla ilgili tam ne olduğunu anlamış değiliz, Çok şaşkınım.'

