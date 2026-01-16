AKP'li Siyasetçinin Yeğeni Uyuşturucudan Gözaltına Alındı
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında yeni gözaltılar yaşandı. Gözaltına alınan isimlerden birinin AKP’li siyasetçi Aydın Ayaydın’ın yeğeni Mert Ayaydın olduğu öğrenildi. Odatv’ye konuşan Aydın Ayaydın “Çok şaşkınım” dedi.
AKP'li siyasetçinin yeğeni uyuşturucudan gözaltına alındı.
AKP'li Aydın Ayaydın açıklama yaptı.
