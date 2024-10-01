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Peeling Cildi İnceltip Zarar Verir mi?

etiket Peeling Cildi İnceltip Zarar Verir mi?

Ayşegül Girgin
Ayşegül Girgin - Onedio Üyesi
01.10.2024 - 23:17 Son Güncelleme: 01.10.2024 - 23:18

Tarihten günümüze güzellik iksiri olarak her çağda ve toplumda yaygın olarak kullanılan peeling, ciltteki ölü hücrelerin, kirlerin ve diğer kalıntıların temizlenmesi amacıyla yapılan bir cilt soyma işlemidir.

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Antik Mısırlılar, ciltlerini temizlemek ve güzelleştirmek için zeytinyağı, deniz tuzu, un ve çeşitli bitkisel özler, doğal malzemeler kullanılıyordu.

Antik Mısırlılar, ciltlerini temizlemek ve güzelleştirmek için zeytinyağı, deniz tuzu, un ve çeşitli bitkisel özler, doğal malzemeler kullanılıyordu.

Orta Asya Türklerinde ateşin ısı etkisi ile ciltte soyulmalarının yapıldığını, kesik süt ya da meyve öz suları ile kimyasal olarak soyulma sağlanırken, hamamda kullanılan kese ile mekanik olarak cildi ölü derilerden arındırarak, cildin yenilenmesini ve daha sağlıklı görünmesini sağlamaktaydı. Japonya’da, pirinç kepeği ve enzim peelingler kullanılarak cilt nazikçe soyarak ölü derilerden arındırır ve parlak ve pürüzsüz görünmesi sağlanıyordu. Antik Yunan ve Roma’da ise zeytinyağı ve ince kum karışımı kullanılarak cilt soyma işlemleri yapılırdı. 

Günümüzde kullanılan medikal amaçlı kimyasal peelingler 1882 de P.G Unna tarafından geliştirilmiştir ve zamanla yaygınlaşmış, günümüzde estetik ve güzellik tedavilerinin vazgeçilmez bir parçası olmuştur.

Peeling, kimyasal veya mekanik olarak cildin üst tabakasını soyarak akne, akne izi, ciltteki ton dengesizliği, leke ve ince çizgilerin görünümünü azaltmak için etkili bir yöntemdir. Peeling sadece cilt problemlerinde değil sağlıklı cildi temizlemek, cilt dokusunu iyileştirmek, canlandırmak ve genel olarak cilt sağlığını artırmak için de kullanılır.

Kullanım amacına göre, Badem asidi (Mandelik asit) gibi çok hafif, cildi sadece temizleyip parlatan peelinglerden; genel anestezi altında yapılması gereken çok derin soyduran Fenol peelinglere kadar çok geniş bir yelpazeye sahiptir.

Peki, peelingler cildimizi inceltip zayıflatır mı, peelingler cildimize zarar verir mi?

Peki, peelingler cildimizi inceltip zayıflatır mı, peelingler cildimize zarar verir mi?

İşte peelingler hakkında en çok sorulan soru. Evet, peeling cildi soyar ve inceltir ancak zayıflatmaz. Çünkü soyulan kısım cildin canlı olmayan ölü, yani atılması gereken tabakasıdır. Cildi zayıflatmak bir yana bu soyulma ile oluşan uyarılar cildin üreyen en canlı tabakası olan bazal tabakaya uyarı göndererek cildin yeni hücreler üreterek yenilenmesini ve hatta bu canlı taze tabakasının kalınlaşmasını sağlar. Genel olarak baktığımızda cildin peeling sonrası cildin toplam kalınlığı azalırken canlı tabaka ve ölü tabaka arasındaki oran canlı tabaka lehine artacağı için bırakın cildin zayıflamasını peelingle cildimizin kuvvetlenmesi ve dayanıklılığının artmasını sağlar.

Elbette peeling yapıldıktan hemen sonra en üstteki ölü tabakanın bariyer görevi azalacağı için özellikle güneş ışığı (UV) gibi dış etkenlere karşı bir süre duyarlı olacaktır. Ancak birkaç gün sonra eskisinden de daha dayanıklı, güçlü, taze ve temiz bir cilde kavuşmuş olacaksınız.

Kendi güzellik takvimimin de vazgeçilmez bir parçası olan peelingi ile cildim canlı, nemli, pırıl pırıl ve çok daha güçlü ve dayanıklı. Hadi siz de deneyimleyin. 

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Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir. ©Onedio

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