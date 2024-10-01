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Peeling Cildi İnceltip Zarar Verir mi?
Peeling Cildi İnceltip Zarar Verir mi?
Tarihten günümüze güzellik iksiri olarak her çağda ve toplumda yaygın olarak kullanılan peeling, ciltteki ölü hücrelerin, kirlerin ve diğer kalıntıların temizlenmesi amacıyla yapılan bir cilt soyma işlemidir.
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Antik Mısırlılar, ciltlerini temizlemek ve güzelleştirmek için zeytinyağı, deniz tuzu, un ve çeşitli bitkisel özler, doğal malzemeler kullanılıyordu.
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Peki, peelingler cildimizi inceltip zayıflatır mı, peelingler cildimize zarar verir mi?
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