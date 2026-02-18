Paris Hilton'un Kocasından Evlilik Yıl Dönümünde Olay Jest!

Carter Reum, Paris Hilton'a, bu sefer çocuklarının da huzurunda yeniden evlilik teklifi etti. Daha önce “20 yıl sonra yeniden diz çöken kocalar” görmüştük ama 5. yılda gelen bu romantik atağa pek alışık değiliz. Jestin detayları şimdiden magazin kulislerini hareketlendirdi.

Yüzük, sürpriz organizasyon ve romantik mesajlar derken herkes aynı soruyu soruyor: “İkinci bir düğün mü patlıyor?” Vallahi Paris Hilton’sa… neden olmasın diyoruz ve şimdiden şaşaalı ikinci bir düğün görmek için sabırsızlanıyoruz!