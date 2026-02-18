onedio
Paris Hilton'un Kocasından Evlilik Yıl Dönümünde Olay Jest!

Lila Ceylan
18.02.2026 - 21:40

2000’lere damga vuran pop ikonlarından Paris Hilton, bu kez magazin gündemine evlilik yıl dönümünde gelen sürpriz bir jestle oturdu.

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

Bir dönem herkesin aklını çelen isimlerin başında kuşkusuz Paris Hilton geliyordu.

2000’lerin başında reality şovlar, kırmızı halılar, paparazzi kovalamacaları derken Hilton; sarışın, zengin, umursamaz imajıyla pop kültürünün tam merkezine oturmuştu.

Zamanla “sadece bir magazin figürü” olmadığını gösterip DJ’likten parfüm imparatorluğuna, girişimcilikten aktivizme uzanan bambaşka bir sayfa açtı. Özellikle 2010’ların sonuna doğru göz önünden biraz çekildi, hayatını daha kontrollü ve seçici yaşamaya başladı. Öyle ki Paris, şovdan düzenli hayata geçişin en ikonik örneklerinden biri oldu.

2019'da ise gerçek aşkı buldu!

Paris Hilton, Carter Reum’la 2019’da arkadaş ortamında tanıştı; aşkları kısa sürede ciddileşti. Çift, 2021 yılında görkemli bir düğünle evlendi. O kadar ki düğünün hazırlık aşamaları bile Paris in Love adıyla TLC ekranlarında reality şova dönüştü. 

Evliliklerinin ardından ailelerini büyütmeye karar verdiler. 2023’te oğulları Phoenix, aynı yılın sonlarına doğru da kızları London dünyaya geldi. Paris Hilton, annelikle birlikte bambaşka bir Paris’e evrildi; sosyal medyada ise kendisini daha çok aile, ev ve “soft life” paylaşımları görür olduk.

Ve geldik bugüne... Paris Hilton ile Carter Reum, evliliklerinin 5. yıl dönümünü kutlarken, Carter’dan beklenmedik bir hamle geldi!

Carter Reum, Paris Hilton'a, bu sefer çocuklarının da huzurunda yeniden evlilik teklifi etti. Daha önce “20 yıl sonra yeniden diz çöken kocalar” görmüştük ama 5. yılda gelen bu romantik atağa pek alışık değiliz. Jestin detayları şimdiden magazin kulislerini hareketlendirdi. 

Yüzük, sürpriz organizasyon ve romantik mesajlar derken herkes aynı soruyu soruyor: “İkinci bir düğün mü patlıyor?” Vallahi Paris Hilton’sa… neden olmasın diyoruz ve şimdiden şaşaalı ikinci bir düğün görmek için sabırsızlanıyoruz!

