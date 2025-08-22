Para Kaygın Ne Düzeyde?
Para herkesin hayatında bir şekilde dönüp dolaşıp gündeme gelir ama senin için ne ifade ediyor? Sadece bir araç mı, yoksa aklından çıkmayan bir kaygı mı? Bu test, parayla olan ilişkindeki kaygı düzeyini anlamana yardımcı olacak.
Hazırsan başlıyoruz👇🏻
1. Cinsiyetini öğrenerek başladık bile!
2. Harcamadan önce birkaç kere düşünür müsün?
3. Para mutluluğu getirir” cümlesine ne kadar katılıyorsun?
4. Alışveriş yaparken önceliğin nedir?
5. Bir tatil planlarken en çok neye dikkat edersin?
6. En büyük finansal korkun ne?
7. Maaşını aldıktan kaç gün sonra para sıkıntın başlıyor?
8. Para kaybetmek seni ne kadar etkiler? Puanla bakalım!
9. Son olarak, harcamalarının kontrolünü kaybettiğini hissettiğin zamanlar oluyor mu?
0 kaygı!
%50 kaygılısın!
%75 kaygılısın!
%100 kaygılısın!
