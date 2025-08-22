onedio
article/comments
article/share
Haberler
Finans
Para Kaygın Ne Düzeyde?

etiket Para Kaygın Ne Düzeyde?

miray soysal
miray soysal - Onedio Üyesi
22.08.2025 - 17:01

Para herkesin hayatında bir şekilde dönüp dolaşıp gündeme gelir ama senin için ne ifade ediyor? Sadece bir araç mı, yoksa aklından çıkmayan bir kaygı mı? Bu test, parayla olan ilişkindeki kaygı düzeyini anlamana yardımcı olacak.

Hazırsan başlıyoruz👇🏻

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. Cinsiyetini öğrenerek başladık bile!

2. Harcamadan önce birkaç kere düşünür müsün?

3. Para mutluluğu getirir” cümlesine ne kadar katılıyorsun?

4. Alışveriş yaparken önceliğin nedir?

5. Bir tatil planlarken en çok neye dikkat edersin?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. En büyük finansal korkun ne?

7. Maaşını aldıktan kaç gün sonra para sıkıntın başlıyor?

8. Para kaybetmek seni ne kadar etkiler? Puanla bakalım!

9. Son olarak, harcamalarının kontrolünü kaybettiğini hissettiğin zamanlar oluyor mu?

0 kaygı!

Senin kafanda paraya dair bir 'keşke' yok, çünkü her hamleni akıllıca planlıyorsun. Neye ne kadar yatırım yapılır, ne zaman harcama yapılmaz... Bunlar sende otomatik işleyen sistemler gibi. Hayatındaki her adımı temkinle ama özgüvenle atıyorsun. Gereksiz endişelere yer bırakmayan bu becerilerin seni sürekli ileri taşıyor. Parayı yönetmeyi değil, onunla büyümeyi öğrenmişsin. Anlatması kolay değil ama izleyip ilham almak serbest!

%50 kaygılısın!

Maddi konularda duygusal değil, dikkatli ve öğrenmeye açık birisin. Biraz kaygılısın ama bu seni yavaşlatmak yerine hızlandırıyor. Yeni bilgiler peşindesin, araştırıyorsun, kıyas yapıyorsun; bu da seni güçlü bir aday yapıyor. Finansal yolculuğun henüz başında ama sağlam adımlar atıyorsun. Her öğrendiğin, gelecekteki özgürlüğüne bir tuğla koyuyor sanki. Kısacası: Potansiyelin büyük, bu yolda aynen devam!

%75 kaygılısın!

Finansal risk senin için boş bir kumar değil, dikkatle ölçüp tarttığın bir denklem. Her şeyden önce, maddi kaynaklarını kolay elde etmediğini biliyorsun ve buna göre davranıyorsun. “Ne olur ne olmaz” hissi sende hep bir adım önde. Bu yüzden büyük kararlar almadan önce uzun uzun düşünüyorsun. Güvenli limanlara yönelmen seni yavaşlatmıyor, sadece sarsılmaz yapıyor. Ufak da olsa cesaret eklersen, yolun daha da aydınlanacak.

%100 kaygılısın!

Para senin için çoğu zaman bir tehdit gibi görünüyor. Bütçende küçücük bir oynama bile huzurunu kaçırabiliyor. Belirsizliği sevmiyor, hesap dışı harcamalardan çekiniyorsun. Bu gerginlik seni koruyor olabilir ama aynı zamanda seni yoruyor. İyi haber şu: Para bilgisi, kaygıyı törpüler. Küçük adımlarla finansal farkındalık kazanırsan bu korku zamanla yumuşar. Şimdi seni korkutan şeyler, yakında sadece alışkanlık olacak belki de…

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
miray soysal
miray soysal
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın