Para Kaygın Ne Düzeyde?

Finansal risk senin için boş bir kumar değil, dikkatle ölçüp tarttığın bir denklem. Her şeyden önce, maddi kaynaklarını kolay elde etmediğini biliyorsun ve buna göre davranıyorsun. “Ne olur ne olmaz” hissi sende hep bir adım önde. Bu yüzden büyük kararlar almadan önce uzun uzun düşünüyorsun. Güvenli limanlara yönelmen seni yavaşlatmıyor, sadece sarsılmaz yapıyor. Ufak da olsa cesaret eklersen, yolun daha da aydınlanacak.