Para Birimi Olarak Bitcoin’i Kullanan Ülkeyi Doğru Tahmin Edebilecek misin?

Hindistan'da para birimi olan Hint rupisi (INR) oldukça köklü bir geçmişe sahip. Hindistan'da modern anlamda ilk kağıt paranın basımı İngiliz egemenliği döneminde, yani 1861 yılında gerçekleşti. Ancak 'rupi' adı çok daha öncesine, 16. yüzyıla kadar uzanıyor. Babür İmparatorluğu'nun kurucularından Şer Şah'ın 1540'larda standart bir gümüş para birimi olarak 'rupiya'yı tanıttığı biliniyor. Dolayısıyla 'rupi' kavramı ve kullanımı aslında 16. yüzyılın ortalarına kadar dayanıyor. Bugünkü modern Hint rupisi ise bağımsızlık sonrası dönemde Hindistan Merkez Bankası tarafından düzenlenerek kullanılmaya devam ediyor. 2010 yılında ise D. Udaya Kumar tarafından tasarlanan modern ₹ simgesi resmen kabul edildi.