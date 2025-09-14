onedio
Para Birimi Olarak Bitcoin’i Kullanan Ülkeyi Doğru Tahmin Edebilecek misin?

Erkan Tuna Budak
14.09.2025 - 17:03

Farklı para birimlerinden sıyrılık Bitcoin kullanmaya başlayan tek bir ülke var! O ülkeyi doğru tahmin edebilir misin?

İpucu vermiyoruz çünkü hemen bileceğini tahmin ediyoruz!

Bitcoin'i resmi para birimi olarak kullanan ülke, bunlardan hangisi?

El Salvador, 7 Eylül 2021’de çıkarılan Bitcoin Yasası sayesinde, ABD Doları ile birlikte Bitcoin’i yasal para birimi olarak kabul eden ilk ülke oldu.

Brezilya, 1994’ten beri resmi para birimi olarak Brezilya Reali (BRL) kullanmakta. Plano Real reformuyla 1 Temmuz 1994’te cruzeiro real’in yerini aldı.

Japonya, para birimi olarak Japon Yeni (JPY) kullanıyor. Modern anlamda Japon Yeni, 1871 yılındaki Yeni Para Yasası (New Currency Act) ile Meiji dönemi reformlarının bir parçası olarak getirildi.

Güney Afrika, Güney Afrika Randı (ZAR) birimini kullanıyor. Bu para birimi 1961’de tanıtıldı ve ülke, cumhuriyet olma kararını aldığı yıl Güney Afrika Pound’un yerini aldı.

Kanada, döviz kodu CAD olan Kanada Doları'nı 1871 yılında yürürlüğe giren 'Uniform Currency Act' (Tek Tip Para Birimi Yasası) ile resmen kullanmaya başladı.

İsviçre'de döviz kodu olan CHF yani İsviçre Frangı, 1850 yılında Federal Para Birimi Yasası (Federal Act on Coinage) ile resmen kullanılmaya başlandı.

Mısır'ın para birimi olan Mısır Poundu (EGP), 1834 yılında Hidivlik döneminde resmen kullanılmaya başlandı.

Hindistan'da para birimi olan Hint rupisi (INR) oldukça köklü bir geçmişe sahip. Hindistan'da modern anlamda ilk kağıt paranın basımı İngiliz egemenliği döneminde, yani 1861 yılında gerçekleşti. Ancak 'rupi' adı çok daha öncesine, 16. yüzyıla kadar uzanıyor. Babür İmparatorluğu'nun kurucularından Şer Şah'ın 1540'larda standart bir gümüş para birimi olarak 'rupiya'yı tanıttığı biliniyor. Dolayısıyla 'rupi' kavramı ve kullanımı aslında 16. yüzyılın ortalarına kadar dayanıyor. Bugünkü modern Hint rupisi ise bağımsızlık sonrası dönemde Hindistan Merkez Bankası tarafından düzenlenerek kullanılmaya devam ediyor. 2010 yılında ise D. Udaya Kumar tarafından tasarlanan modern ₹ simgesi resmen kabul edildi.

Avustralya'nın para birimi olan Avustralya doları (AUD), bugünkü ondalık sistemiyle resmen 14 Şubat 1966 tarihinde kullanılmaya başlandı.

Meksika pesosu (MXN), Meksika'nın 1821'de İspanya'dan bağımsızlığını kazanmasının ardından resmi para birimi oldu. Adı İspanyolca'da 'ağırlık' anlamına geliyor ve kökleri 16. yüzyıla kadar giden İspanyol para sistemine dayanıyor.

Norveç'in para birimi olan Norveç kronu (NOK), 1875 yılında İskandinav Para Birliği'nin bir parçası olarak resmen kullanılmaya başlandı.

Endonezya'nın para birimi olan Endonezya rupisi (IDR), 1946 yılında Endonezyalı milliyetçiler tarafından bağımsızlık mücadelesi sırasında kullanılmaya başlandı.

