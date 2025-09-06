Öz Sevgini Artırmanın Yolu Bu Testten Geçiyor!
Hayatta insan bazen kendini karmaşa içinde bulabiliyor. Bu karmaşadan kaçıp arada kendinle baş başa kaldığın anlar sana da çok iyi gelmiyor mu? Böyle küçük anlarda kendimize gereken ilgiyi de göstermiş oluyoruz aslında. Gel o zaman öz sevgini artıracak bir yol önerelim!
1. Cinsiyetini seçer misin?
2. Yaşını da seç şimdi!
3. Kendine ayırabileceğin bomboş 2 saatin var. Ne yapmak istersin?
4. Arkadaşlarınla daha çok nasıl vakit geçirmeyi seversin?
5. Sosyal medya paylaşımların nasıl?
6. Diyelim bugün bir hobiye başlayacaksın. Bu hangisi olurdu?
7. Arkadaşının doğum günü yaklaştı. Ona ne alacaksın?
8. Sabahları güne nasıl başlamak sana çok iyi geliyor?
9. Şu an çantanı açtık. İçinde bunlardan hangisi kesin vardır?
10. Geldik son soruya. Hangisi favori kokularından biri?
Sen maceraya çıkarak öz sevgini artırabilirsin!
Sen sakin bir an yaşayarak öz sevgini artırabilirsin!
Sen kendine vakit ayırarak öz sevgini artırabilirsin!
Sen yaratıcılığını ortaya çıkararak öz sevgini artırabilirsin!
