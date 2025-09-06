onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Öz Sevgini Artırmanın Yolu Bu Testten Geçiyor!

etiket Öz Sevgini Artırmanın Yolu Bu Testten Geçiyor!

Meryem Hazal Çamurcu
Meryem Hazal Çamurcu - Onedio Üyesi
06.09.2025 - 17:02

Hayatta insan bazen kendini karmaşa içinde bulabiliyor. Bu karmaşadan kaçıp arada kendinle baş başa kaldığın anlar sana da çok iyi gelmiyor mu? Böyle küçük anlarda kendimize gereken ilgiyi de göstermiş oluyoruz aslında. Gel o zaman öz sevgini artıracak bir yol önerelim!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. Cinsiyetini seçer misin?

2. Yaşını da seç şimdi!

3. Kendine ayırabileceğin bomboş 2 saatin var. Ne yapmak istersin?

4. Arkadaşlarınla daha çok nasıl vakit geçirmeyi seversin?

5. Sosyal medya paylaşımların nasıl?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. Diyelim bugün bir hobiye başlayacaksın. Bu hangisi olurdu?

7. Arkadaşının doğum günü yaklaştı. Ona ne alacaksın?

8. Sabahları güne nasıl başlamak sana çok iyi geliyor?

9. Şu an çantanı açtık. İçinde bunlardan hangisi kesin vardır?

10. Geldik son soruya. Hangisi favori kokularından biri?

Sen maceraya çıkarak öz sevgini artırabilirsin!

Sen hayatı keşfetmeyi çok seviyorsun. Her yaşadığın yeni deneyim seni sen yapıyor aslında. Yeni yerler görmek, yeni insanlar tanımak, yeni şeyler tatmak ve yeni kokular senin öz sevgini besliyor. Dolaştığın her yerde oranın her şeyini denemek istiyorsun. Yeni bir yere gittiğinde her yeri geziyor, oranın her lezzetini deniyorsun. Bunları yaptıkça da kendine sevgin artıyor. Anlık aldığın kararlar ve yaptığın küçük sürprizlerle hayatını dolu dolu yaşamayı biliyorsun.

Sen sakin bir an yaşayarak öz sevgini artırabilirsin!

Senin için sakinlik her şeyden önemli. Çünkü sen hayatında sakinlik ve dinginlik arayan birisin. Günün karmaşası seni çok yoruyor. O yüzden gün içinde yaşadığın huzur dolu anlarla sen öz sevgini artırabiliyorsun. Sessiz anlarda kendini bulduğunu söyleyebiliriz. Sessizlik sana kendini iyi hissettiriyor. Gün içinde yaptığın sessiz kaçamaklar, senin için huzurun öteki adı. İşten eve gelip duşu hazırladığın anlar mesela, senin için dünyaya bedel! Bu anlar sana kendini de çok özel hissettiriyor tabii!

Sen kendine vakit ayırarak öz sevgini artırabilirsin!

Sen bu hayatta en çok kendini önemsiyorsun desek yanılmayız herhalde. Kendi başına yaşadığın her andan çok keyif alıyorsun. Çünkü senin için 'me time'dan daha iyi bir zaman dilimi yok. Bakımını yapıp en sevdiğin diziyi açtığın anlar herhalde öz sevginin en yüksek olduğu anlardan! Böyle anlar seni rahatlatıyor ve ruhunu besliyor. Gün içinde ne kadar yorgun olursa ol, kendine ayırdığın bu zamanlar sana yetiyor da artıyor.

Sen yaratıcılığını ortaya çıkararak öz sevgini artırabilirsin!

Sen dünyayı boş bir tuval olarak görüyorsun ve onu renklendirmek için elinden geleni yapıyorsun. Hayal gücünü kullanarak ortaya çıkardığın her eser senin öz sevgini artıran şeyler. Bu tarz yaratıcı ve keyifli aktiviteler kendini çok iyi hissettiriyor. Bu yaratıcılık senin hayatının her alanında. Banyo yaparken suyu renklendirmek, senin gününü güzelleştiren bir detay. Hayatında bu yaratıcılıkla sen çok mutlusun.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Meryem Hazal Çamurcu
Meryem Hazal Çamurcu
Onedio Üyesi
İngilizce Felsefe okurken Hukuk alanında ÇAP yaptım, sonrasında Siyaset Bilimi ve Sosyal Bilimler alanında yüksek lisansımı tamamladım. Şu anda ise Gastronomi eğitimi alıyorum. 2022’den beri Onedio'da en doğru bilgiyle eğlenceli şekilde içerik üretmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın