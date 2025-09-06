Öz Sevgini Artırmanın Yolu Bu Testten Geçiyor!

Sen bu hayatta en çok kendini önemsiyorsun desek yanılmayız herhalde. Kendi başına yaşadığın her andan çok keyif alıyorsun. Çünkü senin için 'me time'dan daha iyi bir zaman dilimi yok. Bakımını yapıp en sevdiğin diziyi açtığın anlar herhalde öz sevginin en yüksek olduğu anlardan! Böyle anlar seni rahatlatıyor ve ruhunu besliyor. Gün içinde ne kadar yorgun olursa ol, kendine ayırdığın bu zamanlar sana yetiyor da artıyor.