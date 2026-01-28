Oyak Renault’dan Gelecek İçin Güvenli Adımlar Projesi
Oyak Renault, erken yaşta yol güvenliği bilinci oluşturmak amacıyla Güvenli Adımlar Projesini hayata geçirdi. Proje kapsamında Oyak Renault, Oyak Horse ve MAİS Bursa Şubesi çalışanlarının ilkokul çağındaki çocukları, ara tatil döneminde Bursa İl Emniyet müdürlüğü Çocuk Trafik Eğitim Parkı’nda düzenlenen uygulamalı eğitimlerle temel trafik kurallarını güvenli bir ortamda öğrenme fırsatı buldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
“Çocukların trafik kurallarını günlük hayatlarının doğal bir parçası haline getirmelerini hedefliyoruz”
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorum Yazın