Orhan Veli Kanık, Melih Cevdet Anday ve Oktay Rifat'ın Ankara Erkek Lisesindeki Edebiyat Öğretmenleri Kim?

Orhan Veli Kanık, Melih Cevdet Anday ve Oktay Rifat'ın Ankara Erkek Lisesindeki Edebiyat Öğretmenleri Kim?

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
09.11.2025 - 22:40

9 Kasım Pazar günü Oktay Kaynarca'nın sunduğu Kim Milyoner Olmak İster'de 500 bin TL değerindeki soru açıldı.

'Orhan Veli Kanık, Melih Cevdet Anday ve Oktay Rifat'ın Birlikte Öğrenim Gördüğü Ankara Erkek Lisesindeki İlk Yıllarında Edebiyat Öğretmenleri Kim Olmuştur?' sorusu merak uyandırdı.

İşte, Orhan Veli Kanık, Melih Cevdet Anday ve Oktay Rifat'ın Edebiyat Öğretmeni...

Orhan Veli Kanık, Melih Cevdet Anday ve Oktay Rifat'ın Birlikte Öğrenim Gördüğü Ankara Erkek Lisesindeki İlk Yıllarında Edebiyat Öğretmenleri Kim Olmuştur?

Orhan Veli Kanık, Melih Cevdet Anday ve Oktay Rifat'ın Birlikte Öğrenim Gördüğü Ankara Erkek Lisesindeki İlk Yıllarında Edebiyat Öğretmenleri Kim Olmuştur?

A) Yahya Kemal Beyatlı

B) Ahmed Haşim

C) Necip Fazıl Kısakürek

D) Ahmet Hamdi Tanpınar

Doğru Cevap: Ahmet Hamdi Tanpınar

Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
