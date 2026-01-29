Orhan Tatar Açıkladı: Binalara Perde Beton Zorunluluğu Geliyor
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Prof. Dr. Orhan Tatar, yeni hazırlanan yönetmeliğin kısa süre içinde yürürlüğe gireceğini ve binalarda perde beton kullanımının zorunlu hale getirileceğini açıkladı. Perde beton, özellikle zeminin zayıf olduğu bölgelerde kullanılan, kalın ve dayanıklı beton duvarlar olarak biliniyor.
Orhan Tatar ayrıca Türkiye’de diri fay hattı sayısının 485’ten yaklaşık 600’e çıkacağını ve güncellenen diri fay haritasının yakın zamanda açıklanacağını söyledi.
“Dirençli İzmir: Afet Risklerinin Azaltımı İçin Stratejik ve Kapsayıcı Bir Yaklaşım Projesi”nin açılışı kentteki bir otelde gerçekleştirildi.
