Orhan Tatar Açıkladı: Binalara Perde Beton Zorunluluğu Geliyor

Perde duvar kullanımına ilişkin çok yakın zamanda bir tebliğ yayımlanacağını belirten Tatar, uygulanması kolay beş maddeyi hayata geçirmek istediklerini söyledi. Tatar, “Artık binaların oturma alanının belli bir oranına kadar perde duvar kullanımını zorunlu hale getiriyoruz. Perde duvar kullanıldığında binalarımız yüzde 99 hassasiyetle yıkılmayacak.” dedi.

İzmir Valisi Süleyman Elban da deprem ve afetlerle ilgili farkındalığın oluştuğunu ancak bunun doğru mu, yanlış mı oluştuğu konusunda tereddütleri bulunduğunu ifade etti.

Elban, yaz döneminde ormanlar yandığında herkesin “İçimiz yanıyor” dediğini ancak yıl boyunca otoyol kenarlarına sigara izmariti atılmaya devam edildiğini belirterek, “Depremlerle ilgili farkındalık çok yüksek. Avrupa Birliği’nin uyguladığı bu proje, şehrimizi dönüştürmeyecek. Şehrimizi biz dönüştüreceğiz. Onlar bize doğru bilgiyi verecek, doğru tespitler yapacak.” diye konuştu.