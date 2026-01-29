onedio
Orhan Tatar Açıkladı: Binalara Perde Beton Zorunluluğu Geliyor

AFAD
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
29.01.2026 - 15:12

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Prof. Dr. Orhan Tatar, yeni hazırlanan yönetmeliğin kısa süre içinde yürürlüğe gireceğini ve binalarda perde beton kullanımının zorunlu hale getirileceğini açıkladı. Perde beton, özellikle zeminin zayıf olduğu bölgelerde kullanılan, kalın ve dayanıklı beton duvarlar olarak biliniyor.

Orhan Tatar ayrıca Türkiye’de diri fay hattı sayısının 485’ten yaklaşık 600’e çıkacağını ve güncellenen diri fay haritasının yakın zamanda açıklanacağını söyledi.

“Dirençli İzmir: Afet Risklerinin Azaltımı İçin Stratejik ve Kapsayıcı Bir Yaklaşım Projesi”nin açılışı kentteki bir otelde gerçekleştirildi.

AFAD koordinasyonunda, Avrupa Birliği tarafından finanse edilen ve Dünya Bankası tarafından yönetilen proje kapsamında konuşan Prof. Dr. Orhan Tatar, şu ifadeleri kullandı:

“Türkiye’de 485 tane diri fay segmenti var. Sadece İzmir’de karada bildiğimiz 17 fay bulunuyor. Diri fay haritasının mart ayındaki lansmanla tanıtımı yapılacak ve bu sayı 600’ler civarına çıkacak. Sayı 600’e ulaştığında, Türkiye deprem tehlike haritasından Türkiye deprem risk haritasına geçiş sürecini başlatacağız. Böylece adım adım ilerlemeyi hedefliyoruz.”

Binalara perde beton zorunluluğu geliyor

Perde duvar kullanımına ilişkin çok yakın zamanda bir tebliğ yayımlanacağını belirten Tatar, uygulanması kolay beş maddeyi hayata geçirmek istediklerini söyledi. Tatar, “Artık binaların oturma alanının belli bir oranına kadar perde duvar kullanımını zorunlu hale getiriyoruz. Perde duvar kullanıldığında binalarımız yüzde 99 hassasiyetle yıkılmayacak.” dedi.

İzmir Valisi Süleyman Elban da deprem ve afetlerle ilgili farkındalığın oluştuğunu ancak bunun doğru mu, yanlış mı oluştuğu konusunda tereddütleri bulunduğunu ifade etti.

Elban, yaz döneminde ormanlar yandığında herkesin “İçimiz yanıyor” dediğini ancak yıl boyunca otoyol kenarlarına sigara izmariti atılmaya devam edildiğini belirterek, “Depremlerle ilgili farkındalık çok yüksek. Avrupa Birliği’nin uyguladığı bu proje, şehrimizi dönüştürmeyecek. Şehrimizi biz dönüştüreceğiz. Onlar bize doğru bilgiyi verecek, doğru tespitler yapacak.” diye konuştu.

