Doğal Gaz ve Elektriğe Zam Gelecek mi? Bakan Son Noktayı Koydu
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, katıldığı televizyon programında şubat ayında doğal gaz ve elektriğe zam yapılmayacağını açıkladı. Bakan Bayraktar ayrıca Gabar ve Karadeniz’de keşfedilen doğal gaz sahalarıyla ilgili Exxon ve Chevron gibi uluslararası şirketlerle birlikte çalışacaklarını da belirtti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, A Haber canlı yayınında doğal gaz ve elektrik zammına ilişkin açıklamalarda bulundu.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın