Doğal Gaz ve Elektriğe Zam Gelecek mi? Bakan Son Noktayı Koydu

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
29.01.2026 - 13:52

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, katıldığı televizyon programında şubat ayında doğal gaz ve elektriğe zam yapılmayacağını açıkladı. Bakan Bayraktar ayrıca Gabar ve Karadeniz’de keşfedilen doğal gaz sahalarıyla ilgili Exxon ve Chevron gibi uluslararası şirketlerle birlikte çalışacaklarını da belirtti.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, A Haber canlı yayınında doğal gaz ve elektrik zammına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bakan Bayraktar, şubat ayında doğal gaz ve elektriğe zam yapılmayacağını söyledi.

2026’dan itibaren Türkiye’nin özellikle petrol ve doğal gaz alanında farklı bir stratejiye geçeceğini vurgulayan Bayraktar, şu ifadeleri kullandı:

“Gabar ve Karadeniz’deki üretim başarılarımızın ardından artık bu kabiliyetlerimizi yurt dışına, farklı iş modelleri ve ortaklıklarla taşıyacağız. Exxon ile imzalanan anlaşmanın yanı sıra Chevron ve diğer yabancı şirketlerle yapılacak ortaklıklar, şirket satın almaları ve birleşmelerle çok daha farklı bir noktaya ulaşmayı hedefliyoruz.”

Üretim kapasitesinin arttığını dile getiren Bayraktar, “Şu anda Karadeniz gazı ve Gabar petrolü ile devam eden süreçte, 2028 yılında 500 bin varil seviyesine ulaşmayı; uzun vadede ise bu rakamı 1 milyon varile çıkaracak çalışmaları yürütüyoruz.” dedi.

Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
