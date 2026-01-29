Doğal Gaz ve Elektriğe Zam Gelecek mi? Bakan Son Noktayı Koydu

Bakan Bayraktar, şubat ayında doğal gaz ve elektriğe zam yapılmayacağını söyledi.

2026’dan itibaren Türkiye’nin özellikle petrol ve doğal gaz alanında farklı bir stratejiye geçeceğini vurgulayan Bayraktar, şu ifadeleri kullandı:

“Gabar ve Karadeniz’deki üretim başarılarımızın ardından artık bu kabiliyetlerimizi yurt dışına, farklı iş modelleri ve ortaklıklarla taşıyacağız. Exxon ile imzalanan anlaşmanın yanı sıra Chevron ve diğer yabancı şirketlerle yapılacak ortaklıklar, şirket satın almaları ve birleşmelerle çok daha farklı bir noktaya ulaşmayı hedefliyoruz.”

Üretim kapasitesinin arttığını dile getiren Bayraktar, “Şu anda Karadeniz gazı ve Gabar petrolü ile devam eden süreçte, 2028 yılında 500 bin varil seviyesine ulaşmayı; uzun vadede ise bu rakamı 1 milyon varile çıkaracak çalışmaları yürütüyoruz.” dedi.