Teknoloji Devi Amazon Yapay Zeka Nedeniyle 16 Bin Çalışanını İşten Çıkarttı

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
29.01.2026 - 11:47

Dünyanın en büyük e-ticaret ve teknoloji şirketlerinden olan Amazon'dan çarşamba günü bir açıklama geldi. Açıklamada şirketin kurumsal alanda çalışan 16 bin çalışanını işten çıkaracağını duyurdu. Ekim 2025 dalgasında da 14 bin çalışanını işten çıkaran Amazon'da farklı departmanlarda da işten çıkarmaların gündeme gelebileceği belirtildi.

Amazon son üç ayda yaklaşık 30 bin çalışanını işten çıkardı.

Şirketin insan kaynaklarından sorumlu üst yöneticisi Beth Galetti yaptığı açıklamada işten çıkarmaların nedenlerini “kurumsal yapıyı güçlendirmek”, “yönetim katmanlarını azaltmak” ve “bürokrasiyi ortadan kaldırmak” olarak sıraladı. Ayrıca yapay zeka rekabeti için yapılan yatırımlar da öne sürüldü.

Firmanın depo, lojistik departmanlarının çoğunluğunu oluşturduğu yaklaşık 1.58 milyon çalışanı var.

Bu çalışanların 350 bini ise kurumsal alandaki çalışanlar. Son üç aydaki dalgayla kurumsal çalışanların neredeyse %10'u işini kaybetmiş durumda. Amazon CEO’su Andy Jassy geçmiş röportajlarında yapay zeka sayesinde daha az çalışana ihtiyaç duyulacağını açıkça dile getirmişti.

