Teknoloji Devi Amazon Yapay Zeka Nedeniyle 16 Bin Çalışanını İşten Çıkarttı
Dünyanın en büyük e-ticaret ve teknoloji şirketlerinden olan Amazon'dan çarşamba günü bir açıklama geldi. Açıklamada şirketin kurumsal alanda çalışan 16 bin çalışanını işten çıkaracağını duyurdu. Ekim 2025 dalgasında da 14 bin çalışanını işten çıkaran Amazon'da farklı departmanlarda da işten çıkarmaların gündeme gelebileceği belirtildi.
Amazon son üç ayda yaklaşık 30 bin çalışanını işten çıkardı.
Firmanın depo, lojistik departmanlarının çoğunluğunu oluşturduğu yaklaşık 1.58 milyon çalışanı var.
