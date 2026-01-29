onedio
Mevduat Faizleri Ne Kadar? 500 Bin TL'nin Bankalardaki Aylık Getirisi Belli Oldu!

Mevduat Faizleri Ne Kadar? 500 Bin TL'nin Bankalardaki Aylık Getirisi Belli Oldu!

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
29.01.2026 - 11:47

Birçok kişi, birikimlerini korumak ve değerlendirmek amacıyla bankaların sunduğu mevduat faizlerini kullanmaktadır. Fakat faiz oranları, bankadan bankaya değişiklik gösterdiği için bu oranları düzenli olarak takip etmek oldukça önemli. 29 Ocak 2026 tarihinde belirlenen faiz getirileri, 500 bin TL'lik mevduatlar için geçerlidir. Ancak, hangi bankanın en yüksek faiz oranını sunduğu da merak konusu.

Bankalarda 500 bin TL'nin getirisi ne kadar?

İşte 500 bin TL'nin farklı bankalara göre 32 günlük getirisi

Not: Buradaki rakamlar, mevduat karşılaştırma sitelerinden alınmıştır. Bankaların uyguladığı farklı tarifeler olabilir. Bu nedenle aynı faiz oranında farklı kazançlar görülebilir. Detaylı bilgileri bankaların resmi sitelerinden almanızı tavsiye ederiz.

29 Ocak 2026 Bankaların Mevduat Faiz Oranları

29 Ocak 2026 Bankaların Mevduat Faiz Oranları

Birçok birey, finansal birikimlerini çoğaltma ve yatırım yapma amacıyla vadeli mevduat hesaplarına yöneliyor. Türk Lirası bazında vadeli mevduat hesabı açmayı düşünen yatırımcılar, 250 bin, 500 bin ve 1 milyon TL gibi çeşitli meblağlar için sunulan faiz oranlarını yakından takip ediyor.

500 bin TL'lik bir vadeli mevduat için en yüksek faiz getirisini sunan bankanın hangi banka olduğu, mevcut verilere dayalı olarak değişebilir. Bu sebeple, en güncel ve doğru bilgilere erişebilmek için geniş çaplı bir araştırma yapılması önem taşıyor.

500 Bin TL'nin Aylık Getirisi Ne Kadar?

500 Bin TL'nin Aylık Getirisi Ne Kadar?
  • Akbank 

Faiz Oranı: Yüzde 40

Net Kazanç: 14.465,75 TL

Vade Sonu Tutar: 514.465,75 TL

  • Garanti BBVA

Faiz Oranı: Yüzde 39

Net Kazanç: 14.104,11 TL

Vade Sonu Tutar: 514.104,11 TL

  • Ziraat

Faiz Oranı: Yüzde 39

Net Kazanç: 14.104,11 TL

Vade Sonu Tutar: 514.104,11 TL

  • Enpara

Faiz Oranı: Yüzde 38

Net Kazanç: 13.742,47 TL

Vade Sonu Tutar: 513.742,47 TL

  • QNB 

Faiz Oranı: Yüzde 40,5

Net Kazanç: 14.646,58 TL

Vade Sonu Tutar: 514.646,58 TL

  • Şekerbank 

Faiz Oranı: Yüzde 37

Net Kazanç: 13.380,82 TL

Vade Sonu Tutar: 513.380,82 TL

Faiz Oranı: Yüzde 37

Net Kazanç: 13.380,82 TL

Vade Sonu Tutar: 513.380,82 TL

  • YapıKredi 

Faiz Oranı: Yüzde 43

Net Kazanç: 13.892,78 TL

Vade Sonu Tutar: 513.892,78 TL

  • ING

Faiz Oranı: Yüzde 41

Net Kazanç: 12.786,01 TL

Vade Sonu Tutar: 512.786,01 TL

Yüzde 43 ve Üzeri Faiz Veren Bankalar

Yüzde 43 ve Üzeri Faiz Veren Bankalar
  • TEB

Faiz Oranı: Yüzde 43

Net Kazanç: 15.787,24 TL

Vade Sonu Tutar: 515.787,24 TL

  • HSBC

Faiz Oranı: Yüzde 42,5

Net Kazanç: 15.600,93 TL

Vade Sonu Tutar: 515.600,93 TL

*Söz konusu veriler, 29 Ocak tarihinde alınmıştır. Detaylı bilgi ve güncel fiyatlar için bankaların resmi kanallarını ziyaret ediniz.

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
