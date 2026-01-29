Mevduat Faizleri Ne Kadar? 500 Bin TL'nin Bankalardaki Aylık Getirisi Belli Oldu!

Birçok kişi, birikimlerini korumak ve değerlendirmek amacıyla bankaların sunduğu mevduat faizlerini kullanmaktadır. Fakat faiz oranları, bankadan bankaya değişiklik gösterdiği için bu oranları düzenli olarak takip etmek oldukça önemli. 29 Ocak 2026 tarihinde belirlenen faiz getirileri, 500 bin TL'lik mevduatlar için geçerlidir. Ancak, hangi bankanın en yüksek faiz oranını sunduğu da merak konusu.

Bankalarda 500 bin TL'nin getirisi ne kadar?

İşte 500 bin TL'nin farklı bankalara göre 32 günlük getirisi

Not: Buradaki rakamlar, mevduat karşılaştırma sitelerinden alınmıştır. Bankaların uyguladığı farklı tarifeler olabilir. Bu nedenle aynı faiz oranında farklı kazançlar görülebilir. Detaylı bilgileri bankaların resmi sitelerinden almanızı tavsiye ederiz.