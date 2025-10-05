onedio
Orak Böceğinin Diğer Adı Nedir? Kim Milyoner Olmak İster Sorusu Cevabı!

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
05.10.2025 - 21:49

Ekranların sevilen yarışması Kim Milyoner Olmak İster heyecanlı sorularıyla ekranlara gelmeye devam ediyor. Oktay Kaynarca'nın sunumuyla ekranlara gelen Kim Milyoner Olmak İster'de bu kez yarışmacıya 'Diğer Adı orak Böceği olan böcek hangisidir?' sorusu soruldu. Peki diğer adı orak böceği olan böcek hangisidir?

İşte Kim Milyoner Olmak İster sorusu cevabı.

Diğer Adı Orak Böceği Olan Böcek Hangisidir?

A: Mayıs Böceği

B: Haziran Böceği

C: Temmuz Böceği

D: Ağustos Böceği

Doğru Cevap: Ağustos Böceği

