“Okuduğunu Anlama” Konusunda Günümüzde Herkesin Edinmesi Gereken Özellik: Medya Okuryazarlığı
“Okuduğunu Anlama” Konusunda Günümüzde Herkesin Edinmesi Gereken Özellik: Medya Okuryazarlığı
Her gün sosyal medya platformlarını kullanıyoruz. İster istemez haberleri sosyal medyadan okuyor, gündemi sosyal medyadan takip ediyoruz. Peki sosyal medyada paylaşılan her bilgi doğru mu? Tabii ki değil, işte tam bu noktada medya okuryazarlığı devreye giriyor. İyi bir medya okuryazarı olarak önümüze çıkan her bilgiyi kabul etmek yerine araştırmak lazım. Peki nedir bu medya okuryazarlığı? Gelin birlikte keşfedelim!
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Öncelikle medya okuryazarlığının ne olduğunu doğru bir şekilde öğrenerek başlayalım.
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Medya okuryazarlığındaki amaç kişilerin doğru bilgiye ulaşmasını sağlamaktır.
Günümüzde dijital dünyada karşımıza pek çok bilgi çıkıyor, öyle ki her geçen gün bu bilgilerin sayısı artıyor.
Kişiler eleştirel düşünmeye başladıklarında karşılarına çıkan her bilgiyi doğru kabul ederek kullanmıyorlar.
Peki medya okuryazarlığında hangi becerileri kazanmak gerekiyor?
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Bunlardan ilki kaynak değerlendirmesi yapmak
Diğeri ise doğru şekilde içerik analizi yapmak
Farklı bakış açılarına odaklanmak ve anlamak da gerekiyor.
Reklam ve propoganda içeriklerini tanımalısınız.
Karşınıza çıkan haberleri, bilgileri ve içerikleri bu şekilde değerlendirerek doğru bilgiye ulaşabilir ve aynı zamanda etkili içerikler oluşturabilirsiniz.
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