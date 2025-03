“Okuduğunu Anlama” Konusunda Günümüzde Herkesin Edinmesi Gereken Özellik: Medya Okuryazarlığı

Her gün sosyal medya platformlarını kullanıyoruz. İster istemez haberleri sosyal medyadan okuyor, gündemi sosyal medyadan takip ediyoruz. Peki sosyal medyada paylaşılan her bilgi doğru mu? Tabii ki değil, işte tam bu noktada medya okuryazarlığı devreye giriyor. İyi bir medya okuryazarı olarak önümüze çıkan her bilgiyi kabul etmek yerine araştırmak lazım. Peki nedir bu medya okuryazarlığı? Gelin birlikte keşfedelim!