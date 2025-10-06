onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Okan Bayülgen'in Türk Mutfağı Üzerine Söyledikleri Sosyal Medyada Tartışma Konusu Oldu

Okan Bayülgen'in Türk Mutfağı Üzerine Söyledikleri Sosyal Medyada Tartışma Konusu Oldu

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
06.10.2025 - 15:22

Sanatçı ve televizyoncu Okan Bayülgen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği fuara davetli olarak katıldı. Son yıllarda yaptığı çıkışlarıyla olumlu veya olumsuz pek çok dönüş alan Bayülgen 'Anadolu Mayası' temalı fuarda 'Türkçemiz Evimiz' başlıklı özel bir söyleşiye katıldı.

Ünlü televizyoncu dilimizin korunması gerektiğini söyledi. Ancak dildeki yozlaşmanın artık mutfağımızda bile görülmeye başladığını belirterek mercimek örneği verdi. Mercimek çorbasına un eklendiğinden rahatsız olan Bayülgen mutfağımızı da dilimiz gibi koruyamadığımızı öne sürdü.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Bayülgen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin konuğuydu.

Bayülgen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin konuğuydu.

Oyunculuk, televizyonculuk, fotoğrafçılık ve seslendirme sanatçılığı ve son zamanlarda kurduğu sahnedeki yapımcılık gibi pek çok dalda adından söz ettiren Okan Bayülgen bir süredir çeşitli söyleşilere katılıyor. 

Söyleşilerde halkla buluşan Bayülgen ilginç çıkışlarıyla gündem oluyor.

Türkçenin gereği kadar korunamadığını belirten Bayülgen, yozlaşmanın sadece dilde değil mutfakta da olduğunu şu sözlerle belirtti.

Türkçenin gereği kadar korunamadığını belirten Bayülgen, yozlaşmanın sadece dilde değil mutfakta da olduğunu şu sözlerle belirtti.

'Mercimek çorbasına un koyan insanlardan hayır gelmez. Kaç restoranda bu yüzden kavga ettim, kaçından kovuldum. Tıpkı dilimiz gibi, değerlerimizi de koruyamadık.' ifadelerini kullandı.

Tabii dil meselesinin mercimek üzerinden ele alınması da sosyal medyaya düştü.

Tabii dil meselesinin mercimek üzerinden ele alınması da sosyal medyaya düştü.
twitter.com

Tepkilerin odağı haline geldi.

Tepkilerin odağı haline geldi.
twitter.com

Hak veren de oldu.

Hak veren de oldu.
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Hak verirken şerh düşenler de çıktı.

Hak verirken şerh düşenler de çıktı.
twitter.com

Tabii bu tip çıkışlar ülkedeki siyasi ortama da bağlandı.

Tabii bu tip çıkışlar ülkedeki siyasi ortama da bağlandı.
twitter.com

Dert kelimesi epey sık kullanıldı.

Dert kelimesi epey sık kullanıldı.
twitter.com

Siz ne düşünüyorsunuz?

Siz ne düşünüyorsunuz?
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
5
3
2
1
1
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın