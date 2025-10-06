Okan Bayülgen'in Türk Mutfağı Üzerine Söyledikleri Sosyal Medyada Tartışma Konusu Oldu

Sanatçı ve televizyoncu Okan Bayülgen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği fuara davetli olarak katıldı. Son yıllarda yaptığı çıkışlarıyla olumlu veya olumsuz pek çok dönüş alan Bayülgen 'Anadolu Mayası' temalı fuarda 'Türkçemiz Evimiz' başlıklı özel bir söyleşiye katıldı.

Ünlü televizyoncu dilimizin korunması gerektiğini söyledi. Ancak dildeki yozlaşmanın artık mutfağımızda bile görülmeye başladığını belirterek mercimek örneği verdi. Mercimek çorbasına un eklendiğinden rahatsız olan Bayülgen mutfağımızı da dilimiz gibi koruyamadığımızı öne sürdü.