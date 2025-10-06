Okan Bayülgen'in Türk Mutfağı Üzerine Söyledikleri Sosyal Medyada Tartışma Konusu Oldu
Sanatçı ve televizyoncu Okan Bayülgen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği fuara davetli olarak katıldı. Son yıllarda yaptığı çıkışlarıyla olumlu veya olumsuz pek çok dönüş alan Bayülgen 'Anadolu Mayası' temalı fuarda 'Türkçemiz Evimiz' başlıklı özel bir söyleşiye katıldı.
Ünlü televizyoncu dilimizin korunması gerektiğini söyledi. Ancak dildeki yozlaşmanın artık mutfağımızda bile görülmeye başladığını belirterek mercimek örneği verdi. Mercimek çorbasına un eklendiğinden rahatsız olan Bayülgen mutfağımızı da dilimiz gibi koruyamadığımızı öne sürdü.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bayülgen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin konuğuydu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Türkçenin gereği kadar korunamadığını belirten Bayülgen, yozlaşmanın sadece dilde değil mutfakta da olduğunu şu sözlerle belirtti.
Tabii dil meselesinin mercimek üzerinden ele alınması da sosyal medyaya düştü.
Tepkilerin odağı haline geldi.
Hak veren de oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Hak verirken şerh düşenler de çıktı.
Tabii bu tip çıkışlar ülkedeki siyasi ortama da bağlandı.
Dert kelimesi epey sık kullanıldı.
Siz ne düşünüyorsunuz?
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın