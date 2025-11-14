onedio
Rock Tarihini Onlar Yazdı: Müziğin Efsanelerinde Bu Hafta The Rolling Stones

Aslı Uysal
14.11.2025 - 17:01

Rock müziğin asi ruhu deyince akla gelen ilk gruplardan biri de The Rolling Stones... 1960'ların başında başlayan bu hikaye, 60 yıldır zirvede yerini korumayı başarıyor! Peki, onları bu kadar efsanevi yapan ne? İşte Rolling Stones hakkında en çarpıcı bilgiler...

1. Aslında her şey bir tesadüf ile başladı...

Her şey Mick Jagger ve gitarist Keith Richards bir tren istasyonunda tesadüfen karşılaşması ile başladı! Çocukluk arkadaşları bu ikiliyi yan yana getirdikten sonra hemen müzik hakkında sohbet etmeye başladılar ve grup fikri yavaş yavaş şekillenmiş oldu. Bu küçük kıvılcım işte böyle ateşlendi.

2. Onlar Rock müziğin asi çocukları...

Beatles'ın çizdiği temiz ve sevimli imaja karşılık onlar daha çok tam anlamıyla 'bad boys' olmak istiyorlardı. Bu imajı çizmek için de her şeylerini ortaya koydular. Saçları, tavırları hatta sahnedeki imajları bile gençliğin isyanını yansıtıyordu.

3. Logoları da oldukça ilham verici.

Bu ikon 1971 yılında tasarlandı. Etkilendikleri ise Mick Jagger'ın karakteristik büyük ağzıydı. Bu sadece bir logo değil aynı zamanda çizdikleri imajı yansıtma biçimleriydi. Çünkü istedikleri gibi dikkat çekebileceklerdi. Bu logo zamanla müzik dünyasının tanınan ikonik sembollerinden biri haline geldi.

4. "Gimme Shelter" toplumun içinden bir şarkıydı.

1969 yılında çıkan Gimme Shelter, sadece bir şarkı değil, dönemin kaosunu anlatan bir çığlıktı adeta... Stones, müzik yaparken hem eğlendirmek hem de düşündürmek istiyordu. Bu şarkı da bu amaca en uygun parçalardan biriydi.

5. Onların stüdyo kayıtları bir deney gibiydi...

Exile on Main St. albümü, grup için sadece bir kayıt değil, bir deney laboratuvarı gibiydi. Bu albüm için tek bir stüdyo ile yetinmediler, ayrıca farklı stüdyolarda da kayıt ettiler. Farklı tekniklerle işlenen albüm rock tarihinin en cesur işlerinden biri oldu.

6. Müzikleri kadar yaşamları da oldukça skandaldı...

Bu grup müzikleriyle oldukça dikkat çekse de o zamanlar onların özel hayatları da merak edilen bir konuydu. Adları birçok kez partiler, yasak aşk dedikoduları, uyuşturucu skandalları gibi konularla medyaya sunuldu. Tüm bu olaylar onları düşürmek yerine aksine asi ruhlarını besledi.

7. Nereden nereye...

Onların ilk sahne deneyimi Londra'da bir çatı katında gerçekleşti. O zamanlar sadece birkaç arkadaşlarını bu konsere davet etmişlerdi. Eminiz ki onların bu hallerini kaçıran herkes çok pişmandır...

8. Brian Jones gerçekten de çok yetenekliydi!

Kurucu üye Brian Jones tam olarak bir yürüyen yetenekti. Gitar dışında saksafon, sitar ve dulcimer gibi farklı enstrümanlar çalmayı çok severdi. Bu onun bu işi ne kadar ciddiye aldığını da gözler önüne seriyor. Ayrıca grubun müzik tarzına da benzersiz bir zenginlik katıyor.

9. Tüm fikirleri efsaneydi!

Stones'un en ünlü albüm kapaklarından bazıları, tamamen rastlantısal anlarda çekildi. Örneğin şu an görmüş olduğunuz Let It Bleed albüm kapağı için planmış bir çekim gerçekleştirmediler, çekim ekibi bir kafeden spontane fotoğraflar aldı...

10. Dünya turu rekoru kırdılar!

İnsanlar bu yetenekleri izlemek için kapış kapış bilet alıyorlardı. he Rolling Stones, 1981’deki “Tattoo You” turnesi ile bir rock grubunun en büyük turne gelirlerinden birini elde etti. Hatta bazı konserlerde 500.000 kişiyi ağırladılar.

