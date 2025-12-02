Nereden Öpülmek Partnerinin Başını Döndürüyor?
Bazen tek bir öpücük her şeyi anlatır… Ama o öpücük nereye kondurulmalı ki partnerinin kalbi yerinden fırlasın, libidosu tavan yapsın? Herkesin dokunulmaktan hoşlandığı özel bir noktası vardır. Kimi için bir boyun öpücüğü, kimi için eline kondurulmuş zarif bir buse… Bu testte, partnerinin en çok nereden öpülmekten hoşlandığını ve bunun ilişkinize ne kattığını keşfedeceksin.
Hazırsan başlayalım👇
1. Cinsiyetini öğrenerek testimize başlayalım!
2. Hangi uyuyuş şekli partnerin için daha romantik?
3. Partnerinin boynuna hafifçe eğildiğinde ürperdiğini fark ediyor musun?
4. Sen konuşurken partnerin en çok nerene odaklanıyor?
5. Partnerinin hangi hareketi senin aklını başından alıyor?
6. Hanginiz daha çok öpücükleri başlatıyor?
7. Peki, seni en çok hangi öpücük heyecanlandırıyor?
8. Son olarak, onu öperken en çok hangi tepkisi hoşuna gidiyor?
Boynuna!
Ellerine!
Saçlarına!
Dudaklarına!
