onedio
article/comments
article/share
Haberler
Sağlık
Cinsel Sağlık ve Yaşam
Nereden Öpülmek Partnerinin Başını Döndürüyor?

etiket Nereden Öpülmek Partnerinin Başını Döndürüyor?

miray soysal
miray soysal - Onedio Üyesi
02.12.2025 - 23:46

Bazen tek bir öpücük her şeyi anlatır… Ama o öpücük nereye kondurulmalı ki partnerinin kalbi yerinden fırlasın, libidosu tavan yapsın? Herkesin dokunulmaktan hoşlandığı özel bir noktası vardır. Kimi için bir boyun öpücüğü, kimi için eline kondurulmuş zarif bir buse… Bu testte, partnerinin en çok nereden öpülmekten hoşlandığını ve bunun ilişkinize ne kattığını keşfedeceksin. 

Hazırsan başlayalım👇

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. Cinsiyetini öğrenerek testimize başlayalım!

2. Hangi uyuyuş şekli partnerin için daha romantik?

3. Partnerinin boynuna hafifçe eğildiğinde ürperdiğini fark ediyor musun?

4. Sen konuşurken partnerin en çok nerene odaklanıyor?

5. Partnerinin hangi hareketi senin aklını başından alıyor?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. Hanginiz daha çok öpücükleri başlatıyor?

7. Peki, seni en çok hangi öpücük heyecanlandırıyor?

8. Son olarak, onu öperken en çok hangi tepkisi hoşuna gidiyor?

Boynuna!

Partnerin en çok boynundan öpülmeyi seviyor çünkü kokusunu içine çekerek onu öpmen, başını döndürüyor. Bu dokunuşlar, onun için sadece fiziksel değil, duygusal da bir bağ oluşturuyor. Sen de onun boynuna usulca kondurduğun küçük öpücüklerden büyük bir haz alıyorsun. Bu anlar, ikinizin de kalbini yerinden çıkartıyor. Özellikle sarılırken boynuna kondurduğun o ani öpücükler, ilişkinizi daha da yoğun kılıyor.

Ellerine!

Partnerin en çok ellerinden öpülmeyi seviyor, çünkü bu ona kendini değerli, özel ve sevgiyle sarılmış gibi hissettiriyor. Senin elini tutman, okşaman ve ardından usulca öpmen, onun içini ısıtıyor. Eller, sizin aranızda sessiz ama güçlü bir bağ kuruyor. Birlikte yürürken, otururken ya da vedalaşırken eline kondurduğun minik bir öpücük bile çok şey anlatıyor. İmkanın olsa onun elini hiç bırakmazdın! Bu detaylar sizi birbirinize daha da yaklaştırıyor.

Saçlarına!

Partnerin en çok saçlarının öpülmesini seviyor. Sen de onu çok sevdiğin için bu özel ve zarif jesti onun için yapmayı seviyorsun. Onun saçlarıyla oynarken usulca bir öpücük kondurduğunda, aranızda bambaşka bir bağ oluşuyor. Bu küçük ama duygusal an, sevginizin ne kadar derin olduğunu gösteriyor. Özellikle ona sarıldığında başını göğsüne koyduğunda ve saçlarını öptüğünde, kendini güvende hissediyor. Bu yakınlık, ilişkinizi çok özel ve benzersiz kılıyor.

Dudaklarına!

Partnerin en çok dudaklarından öpülmeyi seviyor çünkü bu, aranızdaki tutkuyu en saf haliyle hissetmesini sağlıyor. Seninle dudakları buluştuğunda zaman adeta duruyor. Bu öpücükler hem aşkın hem de güvenin bir göstergesi oluyor. Ona olan sevgin, dudaklarınla dokunduğunda daha da anlam kazanıyor. Her öpücükte biraz daha yakınlaşıyor, biraz daha bütünleşiyorsunuz. Dudaklarınız her değdiğinde, kalbiniz aynı ritimde atmaya başlıyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
miray soysal
miray soysal
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın