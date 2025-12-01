Ne Kadar Usta Bir Şefsin: Makarnanın İyisi Nasıl Olur?
Makarna yapmak basit gibi görünür ama gerçekten “iyisini yapmak” ayrı bir ustalık ister.
Kullanılan durum buğdayından üretim metoduna, altın sarısı rengine kadar her detay tadı değiştirir. Kimimiz mutfakta doğaçlamayı sever, kimimiz ölçüsüz adım atmaz, kimimiz de sadece kokusuyla bile mutlu oluruz.
Peki sen makarnanın iyisini yapma konusunda ne kadar ustasın? Bu testte hem kendini tanıyacak hem de iyi makarnanın sırlarını keşfedeceksin. Hazırsan başlayalım… 🍽️✨
1. Hazırsan başlıyoruz! Makarnayı haşladıktan sonra soğuk sudan geçirmek doğru mu?
2. İyi makarnanın en önemli sırrı sence nedir?
3. Taş değirmen üretim metodu deyince aklına ne geliyor?
4. Makarnayı haşladığın suya tuz ne zaman atılır?
5. Sence "Makarna protein içerir." önermesi doğru mu yanlış mı?
6. Makarnanın ham maddesi nedir?
7. İyi bir makarnanın rengi sence nasıl olmalı?
8. Makarnayı haşladığın su tekrar kullanılır mı?
Altın Şef – İyisini Yapanlardan...
Gerçek Usta
Pratik Şef
Lezzet Stajyeri
Mutlu Makarna iyisini yapar ki…
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video