Ne Kadar Usta Bir Şefsin: Makarnanın İyisi Nasıl Olur?

Onedio Content
01.12.2025 - 12:39

Makarna yapmak basit gibi görünür ama gerçekten “iyisini yapmak” ayrı bir ustalık ister. 

Kullanılan durum buğdayından üretim metoduna, altın sarısı rengine kadar her detay tadı değiştirir. Kimimiz mutfakta doğaçlamayı sever, kimimiz ölçüsüz adım atmaz, kimimiz de sadece kokusuyla bile mutlu oluruz. 

Peki sen makarnanın iyisini yapma konusunda ne kadar ustasın? Bu testte hem kendini tanıyacak hem de iyi makarnanın sırlarını keşfedeceksin. Hazırsan başlayalım… 🍽️✨

1. Hazırsan başlıyoruz! Makarnayı haşladıktan sonra soğuk sudan geçirmek doğru mu?

2. İyi makarnanın en önemli sırrı sence nedir?

3. Taş değirmen üretim metodu deyince aklına ne geliyor?

4. Makarnayı haşladığın suya tuz ne zaman atılır?

5. Sence "Makarna protein içerir." önermesi doğru mu yanlış mı?

6. Makarnanın ham maddesi nedir?

7. İyi bir makarnanın rengi sence nasıl olmalı?

8. Makarnayı haşladığın su tekrar kullanılır mı?

Altın Şef – İyisini Yapanlardan...

Sen mutfağın yıldızısın! Taş değirmenden ilham alan üretim metodunun, özenle seçilen durum buğdayının ve altın sarısı rengin farkını bilen gerçek bir lezzet ustasısın. Senin elinden çıkan her tabak, sofrada yüzleri güldürüyor.

Gerçek Usta

Her aşamasına önem veriyorsun: suyun tuzu, haşlama süresi, sosun uyumu… Makarnanın iyisinin sabırla yapıldığını biliyorsun. Senin sofranda sadece yemek değil, mutluluk da pişiyor.

Pratik Şef

Makarnayı iyi tanıyorsun, mutfakta elin yatkın. Bazen ölçüye bazen içgüdüne güveniyorsun. İyi malzeme kullanmayı biliyorsun; altın sarısı makarnanın kokusunu alınca içten bir “oh” çekiyorsun.

Lezzet Stajyeri

Makarnayla aran iyi ama hâlâ keşif aşamasındasın. Ufak püf noktalarını öğrendikçe senin sofran da ustalarınkine benzeyecek. Unutma, iyi makarnanın sırrı özenle seçilen durum buğdayında, taş değirmenden ilham alan üretim metodunda saklı.

Mutlu Makarna iyisini yapar ki…

