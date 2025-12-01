Ne Kadar Usta Bir Şefsin: Makarnanın İyisi Nasıl Olur?

Makarna yapmak basit gibi görünür ama gerçekten “iyisini yapmak” ayrı bir ustalık ister.

Kullanılan durum buğdayından üretim metoduna, altın sarısı rengine kadar her detay tadı değiştirir. Kimimiz mutfakta doğaçlamayı sever, kimimiz ölçüsüz adım atmaz, kimimiz de sadece kokusuyla bile mutlu oluruz.

Peki sen makarnanın iyisini yapma konusunda ne kadar ustasın? Bu testte hem kendini tanıyacak hem de iyi makarnanın sırlarını keşfedeceksin. Hazırsan başlayalım… 🍽️✨