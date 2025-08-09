Mustafa Sandal'la Münakaşaya Giren Lvbel C5'in Sahne Performansı Gündem Oldu

Mustafa Sandal’ın sözlerine kayıtsız kalmayan Lvbel C5, Sandal için “Onun böyle bir efekt yakalaması çok zor. Premium üyesiyse açsın Spotify'ı, dinleyenlere baksın. Yoksa ben verebilirim. Ama ona şarkı vermem,” ifadelerini kullanmıştı.

Aralarındaki tartışma henüz soğumuşken Lvbel C5 bu defa sahne performansıyla gündem oldu. Bir mekanda sahne alan Lvbel C5, sahnede uzun süre sabit kalıp bir de üzerine playback yapınca haliyle tepkilerin odağına oturdu.