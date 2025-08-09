Mustafa Sandal'la Münakaşaya Giren Lvbel C5'in Sahne Performansı Gündem Oldu
Mustafa Sandal'la yaşadığı tartışmayla gündem olan Lvbel C5, bu defa bambaşka bir konuyla viral oldu. Bir mekanda sahne alan Lvbel C5'in sahne performansı kısa sürede sosyal medyadanın gündemine oturdu. O anlara tepkiler gecikmedi.
Videoyu buradan izleyebilirsiniz:
Rapçi Lvbel C5, Mustafa Sandal'ın "Havhavhav" şarkısına yaptığı yorum sonrasında ünlü sanatçıyla münakaşaya girmişti.
