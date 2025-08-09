onedio
Mustafa Sandal'la Münakaşaya Giren Lvbel C5'in Sahne Performansı Gündem Oldu

Esra Demirci
09.08.2025 - 16:52

Mustafa Sandal'la yaşadığı tartışmayla gündem olan Lvbel C5, bu defa bambaşka bir konuyla viral oldu. Bir mekanda sahne alan Lvbel C5'in sahne performansı kısa sürede sosyal medyadanın gündemine oturdu. O anlara tepkiler gecikmedi.

Videoyu buradan izleyebilirsiniz:

Rapçi Lvbel C5, Mustafa Sandal'ın "Havhavhav" şarkısına yaptığı yorum sonrasında ünlü sanatçıyla münakaşaya girmişti.

Mustafa Sandal’ın sözlerine kayıtsız kalmayan Lvbel C5, Sandal için “Onun böyle bir efekt yakalaması çok zor. Premium üyesiyse açsın Spotify'ı, dinleyenlere baksın. Yoksa ben verebilirim. Ama ona şarkı vermem,” ifadelerini kullanmıştı.

Aralarındaki tartışma henüz soğumuşken Lvbel C5 bu defa sahne performansıyla gündem oldu. Bir mekanda sahne alan Lvbel C5, sahnede uzun süre sabit kalıp bir de üzerine playback yapınca haliyle tepkilerin odağına oturdu.

