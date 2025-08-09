onedio
Özcan Deniz'in Annesi Abisi Ercan Deniz'le Olan Küslük Hakkında Sinirlerine Hakim Olamadı: "Uğursuz Samar!"

Özcan Deniz’in Annesi Abisi Ercan Deniz’le Olan Küslük Hakkında Sinirlerine Hakim Olamadı: “Uğursuz Samar!”

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
09.08.2025 - 16:22

Özcan Deniz’in ailesiyle yaşadığı polemikler dur durak bilmiyor. Geçtiğimiz günlerde abisi Ercan Deniz, Beyaz Magazin programına katılarak itiraflarda bulunmuş ve duygularını kontrol edememişti. Ardından ise anneleri Kadriye Deniz, telefon ile programa bağlanarak Özcan Deniz’in eşi Samar Dagdar hakkında öfkesini kontrol edemediği sözler söylemişti.

Şimdiyse anne Kadriye Deniz’den yeni açıklama geldi. Gelin detaylara geçelim!

Beyaz Magazin'e katılan Ercan Deniz, barışmak istediğini dile getirmişti.

Beyaz Magazin’e katılan Ercan Deniz, barışmak istediğini dile getirmişti.

Gözyaşlarını tutamayan abi Ercan Deniz ile Özcan Deniz bildiğiniz üzere uzun süredir davalık. Ancak Deniz ailesine dair kaoslar bitmek bilmiyor. Barış çağrısına Özcan Deniz’in nasıl bir geri dönüş yapacağı merak konusu olmuştu. Fakat gelişme yeniden annesi Kadriye Deniz cephesinden geldi.

Kadriye Deniz tehditkar sözlerde bulundu.

Kadriye Deniz tehditkar sözlerde bulundu.

Kadriye Deniz, 

“Biz mutlu bir aileydik. Uğursuz Samar, Özcan’a akıl veriyor. Onu, Allah’a havale ettim. Ercan, Özcan’ı çok özledi. Ne zaman onunla ilgili konuşsa ağlıyor. Gerekirse Cumhurbaşkanı’na gideceğim. Barış yoksa o villaları yakarım. 3 villanın kurbanı olmayın.” dedi.

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
