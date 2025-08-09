Özcan Deniz’in Annesi Abisi Ercan Deniz’le Olan Küslük Hakkında Sinirlerine Hakim Olamadı: “Uğursuz Samar!”
Özcan Deniz’in ailesiyle yaşadığı polemikler dur durak bilmiyor. Geçtiğimiz günlerde abisi Ercan Deniz, Beyaz Magazin programına katılarak itiraflarda bulunmuş ve duygularını kontrol edememişti. Ardından ise anneleri Kadriye Deniz, telefon ile programa bağlanarak Özcan Deniz’in eşi Samar Dagdar hakkında öfkesini kontrol edemediği sözler söylemişti.
Şimdiyse anne Kadriye Deniz’den yeni açıklama geldi. Gelin detaylara geçelim!
Beyaz Magazin’e katılan Ercan Deniz, barışmak istediğini dile getirmişti.
Kadriye Deniz tehditkar sözlerde bulundu.
