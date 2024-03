Muhtemelen Daha Önce Hiç Duymadığınız Amerika Hakkında Çok bilinmeyen 25 Tuhaf Gerçek

Koyun saymayı unut!

Nevada'da bir gece dinlenmeye can atıyorsanız, Las Vegas size nihai pijama partisini sunabilir ve sunacaktır. Son sayıma göre 151 binden fazla otel odasına sahip olan bu gösterişli şehir, sizi birkaç ömür boyunca her gece farklı bir yatağa sokabilir! Yani, 400 yıldan fazla zamanınız varsa ve sahip oldukları her odayı ziyaret etmek istiyorsanız, gitseniz iyi olur.