Muhtemelen Daha Önce Hiç Duymadığınız Amerika Hakkında Çok bilinmeyen 25 Tuhaf Gerçek
Muhtemelen Daha Önce Hiç Duymadığınız Amerika Hakkında Çok bilinmeyen 25 Tuhaf Gerçek
Kaynak: https://list25.com/25-weird-facts-abo...
Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşayan milyonlarca insanın kökenlerinin 1620 yılında Plymouth'a inen cesur Mayflower yolcularına dayandığını ve Mustang atların aslında yurtdışından ithal edildiğini biliyor muydunuz? Bu ilginç bilgiler Amerika'nın zengin ve renkli tarihini yansıtmakta ve ülkenin birçok yönünü keşfetmek için heyecan verici bir başlangıç noktası sağlamaktadır. Eğer bu bilgiler sizin için yeniyse, doğru yerdesiniz. Şimdi, Amerika hakkında 25 ilginç gerçeği keşfetmeye başlayalım!
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1. Apple'ın kasasında ABD hükümetinin rezervlerinden daha fazla para bulunuyor.
2. Hava trafiği inanılmaz yoğun.
3. Amerika'nın resmi bir dili yoktur.
4. Gizli nükleer kodlar ABD Başkanı'nın erişebildiği tek gizli kod türü değildir.
5. Las Vegas'taki her yatakta uyumak için birkaç ömre ihtiyacın olacak.
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6. Hapishane nüfusu devasa boyutlarda.
7. Mayflower soyundan gelen milyonlarca kişi bugün hala hayattadır
8. Amerika'nın burada doğup büyüyen kendine özgü bir içkisi olduğunu biliyor muydunuz?
9. Amerika'nın tarım arazileri, ekinlerin kralları olan mısır ve buğdayla dolup taşıyor!
10. Hiçbir şehir caddesinde yürürken altında ne olduğunu merak ettiniz mi?
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11. 1800 yılında 6.487 kitaptan oluşan mütevazı bir kütüphane olan Kongre Kütüphanesi, bugün bir kitapsever diyarına dönüşmüştür.
12. İkinci Dünya Savaşı'nın kalbinde çizgi romanların nasıl olduğunu hiç merak ettiniz mi?
13. Buna inanmayacaksınız ama aslında 1960'ların sonlarına kadar milli parklarında "ayı kuralları" yoktu.
14. Mustang atlar Amerika'ya özgü değildir.
15. Eğer en deneyimli astronotun bir erkek olduğunu düşünüyorsanız, yanılıyorsunuz.
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16. Konu astronotlardan açılmışken...
17. Bir İç Savaş Güllesi Bir Adamı Öldürdü!
18. Florida'da bağımsız bir ulus kurmaya çalışan o adam!
19. Milyonda bir olduğunuzu mu düşünüyorsunuz? Söz konusu New York olduğunda, aslında 8 milyonda birsiniz!
20. Amerika'daki iki ulusal tarihi simgesel yapı gerçekten hareket edebiliyor!
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21. Charities Aid Foundation'in Dünya Bağışçılık Endeksi tarafından yürütülen büyük bir araştırmaya göre (123 ülkede 1,3 milyon kişi), Amerika on yıl boyunca küresel cömertlikte en üst sırada yer aldı.
22. "Ol' Man River" ünlü bir Show Boat şarkısıdır ve Amerika, eski nehirler konusunda birkaç şey bilir.
23. William Miller ilginç bir adamdı, ancak başarılarından hiçbiriyle hatırlanmıyor; onun yerine, İsa Mesih'in dönüş tarihini tahmin etmeye çalışan ve başarısız olan adamdı.
24. The Hoover Dam:
25. Başkan olmak her şey değildir.
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