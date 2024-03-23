Muhtemelen Daha Önce Hiç Duymadığınız Amerika Hakkında Çok bilinmeyen 25 Tuhaf Gerçek

İngilizce Amerika'nın resmi dilidir- öyle değil mi? Değil tabii ki. Bu bir yanılgı.

Amerika Birleşik Devletleri'nin resmi bir dili yoktur. İngilizce halkın büyük çoğunluğu tarafından konuşulmasına ve birçok eyalette hâkim olmasına rağmen, federal hükümet bu dili hiçbir zaman resmi dil olarak belirlememiştir. Yaklaşık 239 milyon Amerikalı İngilizce, 35 milyon İspanyolca konuşur ve düzinelerce başka dil de ülkenin kültürel çeşitliliğini destekler.