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Muhtemelen Daha Önce Hiç Duymadığınız Amerika Hakkında Çok bilinmeyen 25 Tuhaf Gerçek

Muhtemelen Daha Önce Hiç Duymadığınız Amerika Hakkında Çok bilinmeyen 25 Tuhaf Gerçek

Batuhan Bayraktar
Batuhan Bayraktar - Onedio Üyesi
23.03.2024 - 20:01

Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşayan milyonlarca insanın kökenlerinin 1620 yılında Plymouth'a inen cesur Mayflower yolcularına dayandığını ve Mustang atların aslında yurtdışından ithal edildiğini biliyor muydunuz? Bu ilginç bilgiler Amerika'nın zengin ve renkli tarihini yansıtmakta ve ülkenin birçok yönünü keşfetmek için heyecan verici bir başlangıç noktası sağlamaktadır. Eğer bu bilgiler sizin için yeniyse, doğru yerdesiniz. Şimdi, Amerika hakkında 25 ilginç gerçeği keşfetmeye başlayalım!

Kaynak: https://list25.com/25-weird-facts-abo...
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1. Apple'ın kasasında ABD hükümetinin rezervlerinden daha fazla para bulunuyor.

1. Apple'ın kasasında ABD hükümetinin rezervlerinden daha fazla para bulunuyor.

Apple, istese bir veya iki ülkeyi satın alıp yönetebilecek kadar güçlü bir konuma sahip. 2022'de dünyanın en büyük halka açık şirketi oldu ve 3 trilyon doları aşan toplam değeriyle tarihindeki en değerli şirketlerden biri haline geldi. Ancak bu değer, zamanla değişebilir çünkü Apple bir halka açık şirket ve piyasa koşullarına bağlıdır. Fakat buna rağmen Apple'ın işletme nakdi genellikle ABD Hazinesi'nin 40 ila 100 milyar dolar arasında olan stokundan daha fazladır.

2. Hava trafiği inanılmaz yoğun.

2. Hava trafiği inanılmaz yoğun.

Yaklaşık 9.800 çift Amerikan kartalı, ABD'yi evleri olarak görse de onları gökyüzünde görmek nadirdir. Uçakları görmek ise daha yaygındır. Federal Havacılık İdaresi (FAA), ABD'nin 29 milyon mil karelik hava sahasında milyonlarca insanı (ve tonlarca kargoyu) taşıyan günlük 45.000 uçuşa rehberlik ediyor. Bu, dünya gökyüzünün neredeyse beşte birine denk geliyor! Bu yüzden, kartallar ulusal sembolümüzü temsil ederken, asıl gökyüzünü yöneten uçaklardır.

3. Amerika'nın resmi bir dili yoktur.

3. Amerika'nın resmi bir dili yoktur.

İngilizce Amerika'nın resmi dilidir- öyle değil mi? Değil tabii ki. Bu bir yanılgı.

Amerika Birleşik Devletleri'nin resmi bir dili yoktur. İngilizce halkın büyük çoğunluğu tarafından konuşulmasına ve birçok eyalette hâkim olmasına rağmen, federal hükümet bu dili hiçbir zaman resmi dil olarak belirlememiştir. Yaklaşık 239 milyon Amerikalı İngilizce, 35 milyon İspanyolca konuşur ve düzinelerce başka dil de ülkenin kültürel çeşitliliğini destekler.

4. Gizli nükleer kodlar ABD Başkanı'nın erişebildiği tek gizli kod türü değildir.

4. Gizli nükleer kodlar ABD Başkanı'nın erişebildiği tek gizli kod türü değildir.

Ülkenin her köşesini kapsayan yaklaşık 42 bin posta koduna sahip olan ABD'de, Başkanlık ailesi dışında kimsenin bilmediği bir posta kodu vardır. ABD Posta Servisi her yeni Başkana, ilk aileyi aldıkları tonlarca ve tonlarca postadan korumak için benzersiz bir gizli posta kodu verir. Bu sayede önemli ve kişisel mesajlar halkın meraklı gözlerinden uzak tutulur ve başkanlık ailesi için çok ihtiyaç duyulan bir mahremiyet katmanı eklenir.

5. Las Vegas'taki her yatakta uyumak için birkaç ömre ihtiyacın olacak.

5. Las Vegas'taki her yatakta uyumak için birkaç ömre ihtiyacın olacak.

Koyun saymayı unut! 

Nevada'da bir gece dinlenmeye can atıyorsanız, Las Vegas size nihai pijama partisini sunabilir ve sunacaktır. Son sayıma göre 151 binden fazla otel odasına sahip olan bu gösterişli şehir, sizi birkaç ömür boyunca her gece farklı bir yatağa sokabilir! Yani, 400 yıldan fazla zamanınız varsa ve sahip oldukları her odayı ziyaret etmek istiyorsanız, gitseniz iyi olur.

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6. Hapishane nüfusu devasa boyutlarda.

6. Hapishane nüfusu devasa boyutlarda.

Amerika Birleşik Devletleri, her açıdan dünya lideri olmakla gurur duymaktadır. Örneğin, kendi vatandaşlarını hapse atma konusunda. Her yüz bin kişi başına 724 kişinin hapse atılmasıyla Çin gibi ülkeleri geride bırakıyor (yüz bin kişi başına 118 kişi). Bu da akıllara durgunluk veren 2,2 milyon Amerikalının parmaklıklar ardında olduğu anlamına geliyor, ki bu sayı Makedonya'nın tüm nüfusundan daha fazla! Ancak sorunlar bununla da bitmiyor. 

Cezaevleri tıka basa dolu ve yüzde 100'ün üzerinde kapasiteyle çalışıyor. Daha da kötüsü, yüzde 21'den fazlası herhangi bir suçtan hüküm giymemiş, kefaleti ödeyemedikleri için duruşma öncesi arafta kalmış durumda. Bu da suçluluğu kanıtlanana kadar masum olduğu varsayılan 460 binden fazla masum insanın, mahkeme gününü beklemek üzere kilit altında tutulduğu anlamına geliyor.'

7. Mayflower soyundan gelen milyonlarca kişi bugün hala hayattadır

7. Mayflower soyundan gelen milyonlarca kişi bugün hala hayattadır

Mayflower yolcuları, Yeni Dünya'ya ulaşmak için Atlantik'i aşan tehlikeli bir yolculuğa çıktıklarında tarih yazdılar. 1620 yılında Plymouth limanından belirsiz bir geleceğe yelken açan ABD'nin büyük bir kısmı, kuruluşunu o gemideki 102 yolcuya borçludur. Bu nedenle, yaklaşık 10 milyon Amerikalının ve hatta dünya çapında 35 milyon insanın soylarının bu cesur öncülere dayanıyor olması son derece yerindedir.

8. Amerika'nın burada doğup büyüyen kendine özgü bir içkisi olduğunu biliyor muydunuz?

8. Amerika'nın burada doğup büyüyen kendine özgü bir içkisi olduğunu biliyor muydunuz?

Sakinlerinden 2 milyondan fazla bourbon fıçısına sahip olarak dünya üretiminin yüzde 95 gibi şaşırtıcı bir oranını üretmektedir. O kadar seviliyor ki taklitçilerini uzak tutmak için 1964'ten beri resmi olarak korunuyor.

9. Amerika'nın tarım arazileri, ekinlerin kralları olan mısır ve buğdayla dolup taşıyor!

9. Amerika'nın tarım arazileri, ekinlerin kralları olan mısır ve buğdayla dolup taşıyor!

Tartışmasız şampiyon olan mısır, 2019 yılında ekilen 91,7 milyon dönümlük şaşırtıcı bir alanla tacı alıyor ki bu, 69 milyon futbol sahasını kaplamaya yetiyor! Bu altın dev, kahvaltılık gevrekten hayvan yemine kadar her şeyi besleyerek Amerikan tarımının bel kemiğini oluşturuyor.

Buğdayları da çok geride değil. İlk olarak 1777 yılında mütevazı bir hobi olarak ekilen buğday, bugün 42 eyalette yetişmektedir. Yıllık hasadı ise dünyadaki 8 milyardan fazla insanı iki hafta boyunca besleyebilir!

10. Hiçbir şehir caddesinde yürürken altında ne olduğunu merak ettiniz mi?

10. Hiçbir şehir caddesinde yürürken altında ne olduğunu merak ettiniz mi?

Seattle, tam anlamıyla başka bir şehirdir ve modern siluetin 20 metre altında korunmuş olup 19. Yüzyılın unutulmuş bir dilimini barındırır.'

1889'daki Büyük Seattle Yangını sadece bir felaket değildi; şehrin kendisini de yeniden şekillendirdi. Yeniden inşa etmek için sokaklar yükseltildi ve orijinal şehir merkezi 'Seattle Yeraltı' olarak bilinen yere gömüldü. 

Yeraltını turlarla ziyaret edebiliyor olsanız da burası sadece bir turist tuzağı değil; geçmiş bir dönemle somut bir bağlantı.

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11. 1800 yılında 6.487 kitaptan oluşan mütevazı bir kütüphane olan Kongre Kütüphanesi, bugün bir kitapsever diyarına dönüşmüştür.

11. 1800 yılında 6.487 kitaptan oluşan mütevazı bir kütüphane olan Kongre Kütüphanesi, bugün bir kitapsever diyarına dönüşmüştür.

Bugün, 838 mil uzunluğundaki raflarında 39 milyondan fazla kitap ve el yazmaları, haritalar, müzik ve hatta eski filmler de dahil olmak üzere 167 milyon farklı materyal barındırarak tarihimize, kültürümüze ve yaratıcılığımıza kapsamlı bir pencere açmaktadır.

Ancak sayıların ötesinde, Kongre Kütüphanesi gerçekten de eşsiz bir bilgi deposudur. Eski parşömenlerden ikonik ilk baskılara kadar her koridor keşif potansiyeline sahiptir. Ve örneğin Vatikan'daki katı kuralların aksine, 16 yaş ve üzeri herkes koleksiyonları kullanabilir ve inceleyebilir.

12. İkinci Dünya Savaşı'nın kalbinde çizgi romanların nasıl olduğunu hiç merak ettiniz mi?

12. İkinci Dünya Savaşı'nın kalbinde çizgi romanların nasıl olduğunu hiç merak ettiniz mi?

İkinci Dünya Savaşı'nın en karanlık anlarında, çizgi romanlarımız kaçış imkanları ve ulusal birlikle doluydu ve 'The Fighting Yank' gibi başlıklar, okuyucularını doğrudan çatışmanın kalbine sokarak yıldızlı bayraklı kahramanı, stratejik bir askeri üsse sızmış Nazi casuslarına karşı mücadele ettiriyordu.

Modern standartlara göre basit olsa da hikâye, Fighting Yank'ın kararlı vatanseverliğini, çelikten iradesini ve ışık hızında reflekslerini yansıtıyordu. Bugün, bu sadece az bilinen tarihi bir artefaktımızdan biridir. Altın Çağ'ın çizgi roman anlatım tekniklerini ve savaş dönemi kaygılarını ortaya koymanın yanı sıra, umudu canlı tutan kurgusal kahramanlardan birini vurguluyor.

13. Buna inanmayacaksınız ama aslında 1960'ların sonlarına kadar milli parklarında "ayı kuralları" yoktu.

13. Buna inanmayacaksınız ama aslında 1960'ların sonlarına kadar milli parklarında "ayı kuralları" yoktu.

1960'lara kadar ayı kuralları yoktu ta ki 1967'de Glacier Ulusal Parkı'nda, aynı gün kilometrelerce uzakta, birbirinden izole gibi görünen iki boz ayı karşılaşması, huzur yanılsamasını yerle bir edene kadar.

Taşan kamp alanları ve cazip şeker ambalajlarıyla dolu patikalar farkında olmadan yaban hayatının hazine avı haline gelmişti. Orman yangınları, tüylü sakinleri her zamanki bölgelerinden uzaklaştırarak sorunu daha da kötüleştirdi ve gerekli bir evrim doğdu. Bu nedenlerden dolayı ayılarla yaşamaya dair bazı kuralların ne kadar önemli olduğunu anlamaya başlamışlardı.

14. Mustang atlar Amerika'ya özgü değildir.

14. Mustang atlar Amerika'ya özgü değildir.

İspanyol kaşiflerin atlarının soyundan gelen bu atlar, 1600'lü yıllarda ABD'ye gelerek geniş sınırlar boyunca yabani sürüler oluşturdular.

Ne yazık ki, yerleşim yerlerimiz büyüdükçe yaşam alanları daraldı ve yükselen evcil hayvan maması endüstrisi kalan vahşi sürüleri tehlikeye attı. Halkın tepkisi sonunda 2001 yılında Mustang Heritage Foundation'ın kurulmasına yol açtı ve bu vakıf evlat edinme programları aracılığıyla yaklaşık 10.000 mustang kurtardı.

15. Eğer en deneyimli astronotun bir erkek olduğunu düşünüyorsanız, yanılıyorsunuz.

15. Eğer en deneyimli astronotun bir erkek olduğunu düşünüyorsanız, yanılıyorsunuz.

2017 yılında Uluslararası Uzay İstasyonu'na komuta eden astronot Peggy Whitson beklentileri boşa çıkararak uzayda geçirilen süreye ilişkin Amerikan rekorunu kırdı.

24 Nisan EDT saatiyle 01:27'de yörüngede geçirdiği toplam süre, dört yıl önce Jeff Williams tarafından kırılan rekoru (534 gün) gölgede bıraktı.

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16. Konu astronotlardan açılmışken...

16. Konu astronotlardan açılmışken...

NASA'nın 1958'de faaliyete geçtiği andan itibaren İzciler uzay araştırmalarına damgalarını vurdular. Seçilen 320 astronot ve bilim insanından 181'i İzci rozeti takmıştır. 

Apollo görevlerinde Ay'a seyahat eden 24 kişiden 20'si İzciydi ve bunlar arasında 12 Ay Yürüyüşçüsünden 11'i de bulunuyordu. Ancak onların hikayesi sadece Ay yürüyüşleri ve zaferlerden ibaret değildi tabii ki. 

Eski izciler de trajedilerle gölgelenen görevlerde yer aldılar. Üç Apollo I astronotu, dört Challenger kahramanı ve beş Columbia mürettebatı bu dünyadan en çok sevdikleri şeyi, Tanrı'ya ve ülkelerine olan görevlerini yaparak ayrıldılar.

17. Bir İç Savaş Güllesi Bir Adamı Öldürdü!

17. Bir İç Savaş Güllesi Bir Adamı Öldürdü!

Amerikan İç Savaşı 2008 yılında bir kurban daha verdi, ama bu kez savaş alanında değil, Chester, Virginia'da bir araba yolunda. Bir İç Savaş hatırası koleksiyoncusu olan Sam White bir top mermisi bulmuş ve eve getirmişti. Mermi garaj yolunda patlayarak onu öldürdü ve savaş silahlarının uzun süre ölümcül kalabileceğine dair tüyler ürpertici bir hatırlatma bıraktı.

18. Florida'da bağımsız bir ulus kurmaya çalışan o adam!

18. Florida'da bağımsız bir ulus kurmaya çalışan o adam!

William Augustus Bowles adını hiç duydunuz mu?

Bu eksantrik figür, 1792 yılında Florida'nın sınırında çok tuhaf bir isyanın lideriydi. Kendini 'Muskogee Ulusunun Genel Müdürü' ilan eden bu kişi, İspanyol yönetimine karşı kaçak kölelerden, Seminole müttefiklerinden ve hatta eski vatandaşlardan oluşan ayak takımı bir orduya liderlik etti. 

Bir zamanlar İngiliz askeri olan Bowles, ticareti sekteye uğratmak ve İspanyol otoritesine meydan okumak için gerilla taktiklerini kullandı ve bu süreçte her taraftan ödüller aldı. Bowles, 1803 yılında İspanyol yetkililere teslim edilene kadar birkaç kez darağacından kurtuldu, hatta bir keresinde Filipinler'deki bir İspanyol hapishanesinden kaçtı. Küba'nın Havana kentindeki Morro Kalesi'nde tutukluyken 1805 yılında öldü.

19. Milyonda bir olduğunuzu mu düşünüyorsunuz? Söz konusu New York olduğunda, aslında 8 milyonda birsiniz!

19. Milyonda bir olduğunuzu mu düşünüyorsunuz? Söz konusu New York olduğunda, aslında 8 milyonda birsiniz!

Bu çılgın beton ormanı, tam 40 eyaletten daha fazla insanın evi olarak kabul ediliyor. Bir dolu şehri tek bir yoğun şehre sıkıştırılmış bir mini ABD gibidir.800'den fazla dil, dünyanın dört bir yanından gelen insanların tatlarını, aksanlarını ve hikayelerini getirerek sokaklarında yankılanıyor. Sadece Brooklyn bile ülkenin dördüncü en büyük şehri olabilir, Queens ise çok geride kalmaz.Eğer hiç gitmediyseniz bunu hayat listenize ekleyin. Herkes New York'u hayatında en az bir kez ziyaret etmeli.

20. Amerika'daki iki ulusal tarihi simgesel yapı gerçekten hareket edebiliyor!

20. Amerika'daki iki ulusal tarihi simgesel yapı gerçekten hareket edebiliyor!

San Francisco'nun çınlayan teleferikleri ve New Orleans'ın ülkenin en eskisi olan St. Charles tramvayı sadece birer sergi değil, aynı zamanda yuvarlanan, yaşayan, nefes alan tarih parçalarıdır.

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21. Charities Aid Foundation'in Dünya Bağışçılık Endeksi tarafından yürütülen büyük bir araştırmaya göre (123 ülkede 1,3 milyon kişi), Amerika on yıl boyunca küresel cömertlikte en üst sırada yer aldı.

21. Charities Aid Foundation'in Dünya Bağışçılık Endeksi tarafından yürütülen büyük bir araştırmaya göre (123 ülkede 1,3 milyon kişi), Amerika on yıl boyunca küresel cömertlikte en üst sırada yer aldı.

Dahası, geçen yıl yaklaşık yüzde 60'ı bağışta bulunurken, yüzde 72'si yardım eli uzatmış ve yüzde 42'si gönüllü olarak yabancılara yardım etmiştir.

22. "Ol' Man River" ünlü bir Show Boat şarkısıdır ve Amerika, eski nehirler konusunda birkaç şey bilir.

22. "Ol' Man River" ünlü bir Show Boat şarkısıdır ve Amerika, eski nehirler konusunda birkaç şey bilir.

Tam yaşı bilinmeyen New River'in, çoğu bilim insanına göre Kuzey Amerika'daki en eski nehir olduğuna inanıyor. Aslında, kıtadan bile daha eski olabilir.

Kuzey Carolina'nın Blowing Rock yakınlarındaki Appalachian beşiğinde doğan New River'in yaşı 10 ila 360 milyon yıl arasında tahmin ediliyor ve 'dünyanın en eski ikinci nehrinin' prestijli unvanını taşıyor.

Yaşı kesinlikle hayret edilecek bir şey olsa da bu eski su yolunun başka bir özelliği daha: Çoğu Amerikan nehrinin güneye aktığı yerde kuzeye doğru akarak çoğundan farklı bir ritimle dans ediyor

23. William Miller ilginç bir adamdı, ancak başarılarından hiçbiriyle hatırlanmıyor; onun yerine, İsa Mesih'in dönüş tarihini tahmin etmeye çalışan ve başarısız olan adamdı.

23. William Miller ilginç bir adamdı, ancak başarılarından hiçbiriyle hatırlanmıyor; onun yerine, İsa Mesih'in dönüş tarihini tahmin etmeye çalışan ve başarısız olan adamdı.

William Miller, İncil'i yorumlamasına dayanarak tarih olarak 22 Ekim 1844'ü seçti. Kehanetleri, İsa'nın gelişini endişeyle bekleyen Kuzeydoğudaki yaklaşık 100 bin inananı bir araya getirdi. Ancak gün olaysız geçince 'Büyük Hayal Kırıklığı' olarak anılmaya başlandı ve Miller'in hareketi sarsıldı. Başarısızlığından dolayı cesareti kırılan Miller iddialarından geri adım attı ve birkaç yıl sonra öldü, takipçilerini başıboş bıraktı ve hareketin dağılmasına yol açtı.

24. The Hoover Dam:

24. The Hoover Dam:

Transformers 'tan Rock'un San Andrea'sına, Hoover Barajı son yirmi yılda çok sayıda gişe rekortmeni filmde yer aldı. Ancak, sadece gerçekleşmeyi bekleyen sinematik bir felaket değil; aynı zamanda popüler bir turistik yer. Şaşırtıcı bir şekilde, devasa ölçeği efsanevi Dünyanın Yedi Harikasına rakiptir. Aslında bu devasa yapı, inşa etmek için insan gücünün sadece bir kısmını (tam olarak yirmide birini!) gerektirmesine rağmen, Büyük Giza Piramidinden daha fazla hacme sahiptir.

25. Başkan olmak her şey değildir.

25. Başkan olmak her şey değildir.

Dünyanın en güçlü insanı olmak, yüksek maaş, en iyi tıbbi bakım ve Air Force One ile seyahat gibi avantajlarla kıskanılacak bir şey gibi görünebilir. Ancak suikast riski gerçektir ve ABD başkanlarının yaklaşık yüzde 9'u suikasta uğramıştır. Belki de Apple'i ele geçirmek ve kendi ülkenizi satın almak daha güvenlidir. Sonsuza kadar kendi plajınızda dinlenebilecekken en güçlü kişi olmaya kimin ihtiyacı var ki?

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