Monako Prensesi Olan Grace Kelly, 40. Yaş Günü Partisi İçin Düzenlediği Baloya Kimleri Davet Etmiştir?

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
09.11.2025 - 23:17

ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster yarışması tüm heyecanıyla devam ediyor. Bu sefer bir yarışmacı baraj sorusuna kadar geldi. Yarışmacıya, 'Monako Prensesi Olan Grace Kelly, 40. Yaş Günü Partisi İçin Düzenlediği Baloya Kimleri Davet Etmiştir?' sorusu soruldu. 

Peki, bu sorunun doğru cevabı ne?

A) Adının baş harfi 'G' olanları 

B) 40 yaşında olanları 

C) Akrep Burcu Olanları 

D) Mavi gözlü olanları

Doğru Cevap: C, Akrep Burcu Olanları.

Grace Kelly (Monako Prensesi) 40. yaşını 15 Kasım 1969’da Monte Carlo’daki Hôtel Hermitage’te düzenlediği astroloji temalı “Scorpio Ball” ile kutladı. Konsept şuydu: yalnızca Akrep burcu olanlar ve Akrep’le evli olanlar davetliydi; toplamda yaklaşık 60 kişi vardı. Davetliler arasında Avrupa sosyetesi, bazı kraliyet mensupları, bir İspanyol matador ve dönemin ünlü isimleri yer aldı.

Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
