Mitoloji ve Turizmin Kesişiminde Kadim Yolcuların İzinde
Antik mitlerin gizemli dünyasından modern turizmin rotalarına uzanırken, insanın bilinmeyene duyduğu kadim merakı ve keşfetme arzusu dikkat çekiyor. Bu yazıda, yeraltı dünyasına yapılan ürkütücü yolculuklardan mitolojik tanrıların rehberliğine, kadim dağların kutsal hikayelerinden ilk paket turlara kadar, mitoloji ve seyahat arasındaki eşsiz kesişimi keşfedeceksiniz. Evliya Çelebi'nin Seyahatname'siyle zenginleşen bu serüvende, her yolculuğun bir destan, her gezginin bir kahraman olduğunu göreceksiniz...
Yeraltına Seyahat: İlk Karanlık Turistler…
Tanrılar ve Kahinler: İlk Seyahat Rehberleri…
İda Dağı: Tanrıların Seyir Terası…
Yeraltının Vizesi: Geri Dönüşün Katı Kuralları…
Argonotlar: İlk Paket Tur ve Macera Arayışı…
İlk Balayı Felaketi: Paris ve Helen…
Misafirperverliğin Kutsal Dokunuşu: Philemon ve Baucis…
Kadim Yolcular, Yeni Hikâyeler…
