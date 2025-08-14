onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Güzellik
Miniklerin Cildi Güneşle Dost Olsun Diye: Yazın Bebeğini Güneşten Koruyacak 10 Yöntem

etiket Miniklerin Cildi Güneşle Dost Olsun Diye: Yazın Bebeğini Güneşten Koruyacak 10 Yöntem

Erkan Tuna Budak
Erkan Tuna Budak - Onedio Üyesi
14.08.2025 - 15:01

Yaz aylarında bebeklerle dışarı çıkmak ayrı bir keyif ama bebeklerin cildi doğası gereği güneş ışınlarına karşı daha duyarlı oluyor ve güneşin altında bebeklerle dolaşmak hiç de şakaya gelmez. Bunun için gözümüz gibi dikkat ettiğimiz bebeklerle güneşe çıkınca onları korumak için uygulamanız gerekenleri sıraladık!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. Güneş kremi yaş aralığına uygun olmalı.

Her güneş kremi her bebeğe uygun değil. 6 aydan küçük bebeklere mümkünse krem yerine fiziksel koruma (şapka, gölge, ince uzun kollu giysi) tercih edilmeli. Daha büyükler içinse dermatolog onaylı güneş kremleri her zaman ilk tercih olmalı.

2. Güneşin en sert olduğu saatlerde evde kalmak daha mantıklı bir seçimdir!

Havaların en sıcak olduğu saatler genellikle 10.00-16.00 arası oluyor. O saatlerde park, sahil ya da uzun yürüyüş planlarını biraz ertelemek minik cildin güneşten zarar görmesini engeller.

3. Şapka en büyük hayat kurtarıcıdır.

3. Şapka en büyük hayat kurtarıcıdır.

Geniş kenarlı, pamuklu ya da nefes alan bir şapka bebeğin sadece şirin görünmesiyle kalmaz, aynı zamanda yüzü, boynu ve kulakları doğrudan güneşten korur. Modaya uygun olacak diye polyester gibi cilde kötü gelen materyallerden uzak durmalısınız.

4. Gölgelik alanlar bebeğin nefes alabilmesini ve daha rahat olmasını sağlar.

4. Gölgelik alanlar bebeğin nefes alabilmesini ve daha rahat olmasını sağlar.

Ağaç altı, tente, şemsiye… Neresi gölgeliyse orası bebeğin dinlenme yeri olmalı. Şunu da ekleyelim: Gölge bile %100 koruma sağlamaz ama güneşle araya güzel bir mesafe koyar.

5. Kıyafet seçimi de epey önemli.

5. Kıyafet seçimi de epey önemli.

Pamuklu, terletmeyen ve açık renkli uzun kollu giysiler UV ışınlarının ciddi oranda önüne geçer. Kalın giydir demiyoruz elbette, hafif ve nefes alabilen kumaşlardan bahsediyoruz.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. Ciltten bahsediyoruz ama gözleri de unutmadık!

6. Ciltten bahsediyoruz ama gözleri de unutmadık!

Bebek güneş gözlükleri sadece tatlı bir aksesuar değil, göz sağlığı için de önemli. UV korumalı bir gözlük, ileride güneş ışınları yüzünden oluşabilecek bazı şeylerin önüne geçebilir.

7. Bebeklerin sadece süte değil, aynı zamanda suya da ihtiyaçları var.

7. Bebeklerin sadece süte değil, aynı zamanda suya da ihtiyaçları var.

Bebekler de sıcakta çabuk susuz kalır. Emziriyorsan emzirme sıklığını artır, ek gıdaya geçmişse biberona temiz su koymayı unutma. Nemli bir cilt güneşin etkilerine karşı daha dayanıklıdır.

8. Bebek arabasının pusetli olmasına dikkat et.

8. Bebek arabasının pusetli olmasına dikkat et.

Pusetin kendi tentesi varsa tam açmalısın. Yoksa ek bir güneşlik tak. Ama kapalı alanda uzun süre durup içeriyi fırın gibi yapmamasına dikkat et.

9. Araba yolculuklarında bebeğin güneşten daha çok korunması gerekir.

9. Araba yolculuklarında bebeğin güneşten daha çok korunması gerekir.

Puset ya da araba camından süzülen güneş de yakıcı olabilir. Camlara UV filtreli koruyucular takmak ya da puset tentesini doğru kullanmak büyük fark yaratır.

10. Denize veya havuza giriyorsa bebeğin hemen yıkanması büyük önem arz ediyor.

Tuzlu su ya da klor, güneşle birleşince cildi ekstra kurutabilir. Yüzme sonrası bebeği tatlı suyla durulayıp nemlendirici sürme alışkanlığı edinmek içi hiç de geç değil!

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Erkan Tuna Budak
Erkan Tuna Budak
Onedio Üyesi
Gençlik yıllarımdan beri çeşitli blog sayfalarında duygu ve düşüncelerimle beraber deneyimlerimi dijital dünyaya aktarıyorum. Daha sonra benim için Onedio'da editör olmak büyük bir adım oldu. 2022'den bu yana çeşitli markalarla beraber Onedio'da okuyucuların ilgisini çeken, gündemi hızlıca yakalayan ve herkesin kendisinden bir parça bulabileceği liste ve test içerikleri hazırlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın