Mineral mi Kimyasal mı? 2025 Yazında Tercih Edebileceğiniz 10 Güneş Koruyucu

Meryem Hazal Çamurcu
Meryem Hazal Çamurcu
30.08.2025 - 15:01

Yazın gelmesiyle güneş koruyucular daha önemli hale geliyor. Özellikle tatile gidenler iyi bir güneş koruyucu bulmak istiyor. Çeşit çeşit güneş koruyucudan kendinize en uygununu almak istemez misiniz? Gelin size en uygun güneş koruyucu hangisi bakalım...

1. Avene Mineral Sıvı Güneş Kremi

UV ışınlarına karşı cildinizi koruyacak güneş kremi kolayca emiliyor. Bu sayede hızlıca sürüp çıkabiliyorsunuz. Bu güneş kremi sıvı formada ve hafif bir yapısı var. Suya dayanıklı olması sayesinde çok daha kullanışlı. %100 mineral ve kimyasal filtreleriyle hassas ciltliler rahatça kullanabiliyor.

2. Bioderma Photoderm Nude Touch

Karma ve yağlı ciltler için uygun güneş koruyucu, %100 mineral filtreli. Kapatıcı etkisi de olan güneş koruyucu, yüksek korumalı. Renkli güneş kremi %99,8 oranında güneşin zararlı etkilerini azaltıyor. Cildin erken yaşlanma belirtilerine karşı da bakım yapıyor. Yağ içermeyen yapısı ile gözenekleri tıkamıyor.

3. Etat Pur Pure UV Protector SPF50 Güneş Kremi

Tüm ciltler için uygun güneş kremi, %100 mineral filtreli. Tüm ciltlere uygun olduğu için hassas ciltliler de kullanabiliyor. Suya karşı dayanıklı olduğu için en kullanışlılardan biri. Beyaz iz bırakmayan yapısıyla sürüp çıkabilirsiniz. Bu güneş kremini yüz, boyun ve dekolte için kullanmak mümkün.

4. Sinoz Pure Cica SPF50+ Ton Eşitleyici Sıvı Yüz Güneş Kremi

Sıvı formdaki güneş kremi 50 koruma faktörlü. Ton eşitleyici güneş kremi yağlı bir his bırakmıyor. Hafif yapısı ile kullanması çok rahat. Sürdüğünüz gibi hızlıca emiliyor. Leke karşıtı yüksek korumaya sahip güneş kremi suya da dayanıklı. %100 vegan içerikli güneş kremi yoğun nem desteği sağlıyor. Bu güneş kremini günlük kullanabilirsiniz.  

5. Holika Less On Skin Vegan Sun Cream

Mineral filtreli güneş kremi, vegan içerikli. 50 faktör koruması olan güneş kremi tüm cilt tiplerine uygun. Kokusuz güneş kremi hafif ve yağsız. Yazın rahatça sürüp dışarı çıkabileceğiniz güneş kremi beyaz ve yapışkan bir his bırakmıyor. Cilt hızla emdiği için sürüp hemen çıkabiliyorsunuz. Bu güneş kremini sürdükten sonra cildiniz pürüzsüz ve mat görünüyor.

6. La Roche Posay Anthelios UV Air Yüz Güneş Kremi

Yüz için üretilen güneş kreminin Airlicium Teknolojisi var. Bu sayede mat ve pürüzsüz bir bitiş sunuyor. Ultra hafif ve yağsız formülü ile kullanımı çok kolay. Makyaj altına da kullanabileceğiniz güneş kreminin yüksek koruması var. Hızlıca emilen güneş kremini göz çevrenize de uygulayabilirsiniz.  

7. Heliocare Color Gelcream Light Güneş Kremi

Buğday renkli güneş kremi, güneşin zararlı ışınlarının cildinizi etkilemesine engel oluyor. Bronzlaştırıcı özelliği olan güneş kremi yağsız ve jel formunda. Yüzünüzdeki eşitsizlikleri kapatmaya yardımcı olan kremle cildiniz eşitleniyor. Jel yapısı cildinizin nemli kalmasını sağlıyor. Tüm cilt tipleri bu güneş kremini kullanabiliyor. 

8. Caudalie Vinosun Protect Spf 50+ Güneş Kremi

Yüksek koruması olan güneş kremini yazın yanınızdan ayırmayacaksınız. Hassas cildiniz varsa bile bu güneş kremini kullanabiliyorsunuz. Bu güneş kremini hem yüz hem vücut için kullanmak mümkün. 50 faktör koruması olan güneş kremi antioksidan polifenoller yönünden zengin.

9. Nivea Sun Güneş Koruyucu Losyon

Cildinizi güneşten korumak için alabileceğiniz bu koruyucu losyon ile UV ışınlarına karşı korunacaksınız. Nemlendirici etkisiyle hem güneşe karşı etkili hem de cildinize gerekli nemi sağlıyor. Suya dayanıklı losyon hızlıca emiliyor ve beyaz iz bırakmıyor.

10. Sebamed SPF 50 Çok Yönlü Koruyucu Güneş Kremi

Cildiniz için güvenilir bir koruma sağlayan güneş kremi hem suya hem kuma dayanıklı. Bu güneş kreminin yağlı bir formu yok. Kolayca uygulanabildiği için sevdiğiniz güneş kremlerinden biri olacak. İçeriği sayesinde cildinizin nemli kalmasına da yardımcı oluyor.

