Mineral mi Kimyasal mı? 2025 Yazında Tercih Edebileceğiniz 10 Güneş Koruyucu

Tüm ciltler için uygun güneş kremi, %100 mineral filtreli. Tüm ciltlere uygun olduğu için hassas ciltliler de kullanabiliyor. Suya karşı dayanıklı olduğu için en kullanışlılardan biri. Beyaz iz bırakmayan yapısıyla sürüp çıkabilirsiniz. Bu güneş kremini yüz, boyun ve dekolte için kullanmak mümkün.

Etat Pur Pure UV Protector SPF50 Güneş Kremi